Attraksionda boshi pastga osilgan qizlarga 275 ming dollardan kompensatsiya to‘lanadi

·36·Dunyo
Attraksionda boshi pastga osilgan qizlarga 275 ming dollardan kompensatsiya to‘lanadi

AQSHning Portlend shahridagi ko‘ngilochar bog‘da yuz bergan qo‘rqinchli voqeadan so‘ng ikki nafar o‘smir qizga 275 ming dollardan kompensatsiya to‘lanadigan bo‘ldi.

Hodisa 2024 yil 14 iyun kuni Oaks Amusement Park bog‘ida sodir bo‘lgan. O‘sha kuni AtmosFEAR attraksionida 28 kishi bo‘lgan. Biroq qurilma kutilmaganda ishdan chiqib, odamlar bilan birga tepa-past holatda to‘xtab qolgan.

Eng qo‘rqinchlisi, ikki o‘smir qiz qariyb 25 daqiqa davomida boshi pastga qaragan holda, yerdan 30 metr balandlikda osilib turgan.

«Hamma qo‘rqib ketgandi»

Hodisa vaqtida jabrlangan qizlardan biri 13, ikkinchisi esa 14 yoshda bo‘lgan.

Ularning sudda aytishicha, boshi pastga qaragan holda uzoq vaqt qolish nafas olishni qiyinlashtirgan. Bundan tashqari, xavfsizlik moslamalari ochilib ketishi va yuqoridan qulab tushish ehtimoli ularni yanada vahimaga solgan.

Qizlardan biri o‘sha dahshatli lahzalarni eslar ekan, attraksiondagi odamlarning yig‘layotganini ko‘rganini aytgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, bir necha daqiqadan keyin ayrim yo‘lovchilarning ko‘ngli aynib, qusishni boshlagan.

Qutqaruvchilarni kutishga to‘g‘ri kelgan

Voqeaning yana bir hayratlanarli jihati — bog‘ xodimlarining bunday favqulodda holat uchun tayyor harakat rejasi bo‘lmagani.

Dastlab ular nima qilish kerakligini bilish uchun tegishli xizmatlarga qo‘ng‘iroq qilishga majbur bo‘lgan. Keyin esa o‘t o‘chiruvchilar va maxsus qutqaruv uskunalari yetib kelishini kutishgan.

Natijada boshi pastga qaragan holda osilib qolgan odamlar uchun har bir daqiqa nihoyatda og‘ir o‘tgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandiDunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandiBugun, 22:58«Biz sekin-asta yutqazyapmiz»: Ukraina sobiq Mudofaa vaziridan kutilmagan iqror!«Biz sekin-asta yutqazyapmiz»: Ukraina sobiq Mudofaa vaziridan kutilmagan iqror!Bugun, 22:54Vnukovoga qo‘ngan samolyot siri oshkor bo‘ldi: MRB direktori nima uchun Moskvaga keldi?Vnukovoga qo‘ngan samolyot siri oshkor bo‘ldi: MRB direktori nima uchun Moskvaga keldi?Bugun, 22:483400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildiBugun, 21:16Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Bugun, 20:52NASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaNASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 20:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi