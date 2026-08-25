Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!
O‘zbekiston Superligasi 19-turining eng murosasiz va shiddatli bahslaridan biri Samarqandda bo‘lib o‘tdi. Shaharning «Dinamo» klubi o‘z maydonida chempionlik uchun kurashayotgan Toshkentning «Paxtakor» jamoasini qabul qildi.
Muxlislarga katta keskinlik taqdim etgan bahs taqdiri so‘nggi daqiqalardagi keskin hujumlar evaziga 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
Ikkinchi bo‘limdagi keskin burilish: Erkinovning goli va 87-daqiqadagi javob
Uchrashuvda hisob ikkinchi bo‘limda ochildi:
Erkinovning aniq zarbasi: Bahsning 62-daqiqasida «sherlar»ning mahoratli yarim himoyachisi Hojimat Erkinov raqib darvozasini ishg‘ol etib, toshkentliklarni hisobda oldinga olib chiqdi;
Samarqandliklarning irodasi: O‘tkazib yuborilgan goldan so‘ng «Dinamo» hujumlarni kuchaytirdi va asosiy vaqt tugashiga oz qolganda natijaga erishdi. 87-daqiqada zaxiradan tushgan Behruz Oblaqulovning qulay uzatmasini Firdavs Abdurahmonov golga aylantirib, muvozanatni tikladi.
Uchrashuv qaydnomasi:
«Dinamo»: Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov (Oblaqulov, 62), Jumaboyev, Abdusalomov, Xudoyberdiyev, O‘rmonjonov (To‘xtasinov, 62), Stanoyevich, Xaydarevich (Haydarov, 62), Abdurahmonov;
«Paxtakor»: Quvvatov, Saitov, Abdumajidov, Mozgovoy, Nasrullayev, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Ibrahimov (Alijonov, 90), Erkinov (Resan, 78), Flamarion (Hamdamov, 90), Chinedu (Ayman, 78).
Chempionlik poygasi va turnir jadvalidagi holat
Samarqanddagi ochko yo‘qotish poytaxt klubining oltin medallar uchun kurashiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
«Paxtakor»: Ochkolari sonini 40 taga yetkazgan holda 2-o‘rinda bormoqda, biroq peshqadam Farg‘onaning «Neftchi» klubidan ortda qolish farqi 5 ochkogacha kengaydi;
«Dinamo»: Qimmatli 1 ochkoni qo‘lga kiritgan samarqandliklar 26 ochko bilan turnir jadvalining 9-pog‘onasini band etib turibdi.
…