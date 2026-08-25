Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!

·51·Sport
Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!

O‘zbekiston Superligasi 19-turining eng murosasiz va shiddatli bahslaridan biri Samarqandda bo‘lib o‘tdi. Shaharning «Dinamo» klubi o‘z maydonida chempionlik uchun kurashayotgan Toshkentning «Paxtakor» jamoasini qabul qildi.

Muxlislarga katta keskinlik taqdim etgan bahs taqdiri so‘nggi daqiqalardagi keskin hujumlar evaziga 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

Ikkinchi bo‘limdagi keskin burilish: Erkinovning goli va 87-daqiqadagi javob

Uchrashuvda hisob ikkinchi bo‘limda ochildi:

  • Erkinovning aniq zarbasi: Bahsning 62-daqiqasida «sherlar»ning mahoratli yarim himoyachisi Hojimat Erkinov raqib darvozasini ishg‘ol etib, toshkentliklarni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Samarqandliklarning irodasi: O‘tkazib yuborilgan goldan so‘ng «Dinamo» hujumlarni kuchaytirdi va asosiy vaqt tugashiga oz qolganda natijaga erishdi. 87-daqiqada zaxiradan tushgan Behruz Oblaqulovning qulay uzatmasini Firdavs Abdurahmonov golga aylantirib, muvozanatni tikladi.

Uchrashuv qaydnomasi:

  • «Dinamo»: Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov (Oblaqulov, 62), Jumaboyev, Abdusalomov, Xudoyberdiyev, O‘rmonjonov (To‘xtasinov, 62), Stanoyevich, Xaydarevich (Haydarov, 62), Abdurahmonov;

  • «Paxtakor»: Quvvatov, Saitov, Abdumajidov, Mozgovoy, Nasrullayev, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Ibrahimov (Alijonov, 90), Erkinov (Resan, 78), Flamarion (Hamdamov, 90), Chinedu (Ayman, 78).

Chempionlik poygasi va turnir jadvalidagi holat

Samarqanddagi ochko yo‘qotish poytaxt klubining oltin medallar uchun kurashiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Paxtakor»: Ochkolari sonini 40 taga yetkazgan holda 2-o‘rinda bormoqda, biroq peshqadam Farg‘onaning «Neftchi» klubidan ortda qolish farqi 5 ochkogacha kengaydi;

  • «Dinamo»: Qimmatli 1 ochkoni qo‘lga kiritgan samarqandliklar 26 ochko bilan turnir jadvalining 9-pog‘onasini band etib turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!Bugun, 22:00«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!Bugun, 21:26Boake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBoake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBugun, 21:17Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Bugun, 20:322026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldi2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:29«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildi«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi