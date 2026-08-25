Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!

·119·Sport
Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!

Jahon futboli tarixi va statistikasini o‘rganuvchi nufuzli The Sweeper Podcast loyihasi O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi barcha oliy divizionlar orasida mutlaqo yagona va o‘xshashi yo‘q geografik maqomga ega ekanini ma’lum qildi.

Tahlilchilarga ko‘ra, O‘zbekiston Superligasi — dunyo okeaniga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish imkoni bo‘lmagan va o‘zi kabi okeanga chiqa olmaydigan davlatlar bilan o‘ralgan (double landlocked) mamlakatda o‘tkaziladigan jahondagi yagona mustaqil yuqori divizionli milliy chempionatdir.

Nega Lixtenshteyn emas, aynan O‘zbekiston?

Geografik nuqtayi nazardan yer yuzida dengizga ikki tomonlama chiqish yo‘li bo‘lmagan faqat ikki davlat mavjud: O‘zbekiston va Yevropaning Lixtenshteyn knyazligi:

  • Lixtenshteyn modeli: Mazkur mamlakatda mustaqil milliy chempionat o‘tkazilmaydi; mamlakatning barcha futbol klublari qo‘shni Shveysariya liga tizimida to‘p suradi;

  • O‘zbekistonning noyobligi: Shu tariqa, O‘zbekiston o‘z hududida mustaqil va to‘laqonli milliy oliy ligasiga ega bo‘lgan dunyodagi yagona shunday mamlakat sifatida tarixga kirdi.

16 ta jamoa, mintaqalar geografiyasi va amaldagi chempion

Hozirda O‘zbekiston Superligasida mamlakatning turli hududlari sharafini himoya qiluvchi 16 ta professional jamoa kuch sinashmoqda:

  • Geografik taqsimot: Klublarning asosiy qismi vodiy va sharqiy viloyatlarga to‘g‘ri keladi, 3 ta jamoa poytaxt Toshkent shahrida joylashgan;

  • G‘arbiy qutb: Mamlakatning g‘arbiy mintaqasidan musobaqada Urganchning «Xorazm» jamoasi ishtirok etmoqda;

  • Amaldagi chempion: Milliy chempionatning amaldagi g‘olibi sifatida Farg‘onaning «Neftchi» klubi qayd etilgan.

Osiyo maydonlaridagi gegemoniya va yangi Elit Chempionlar ligasi

O‘zbekiston klublari Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) tasarrufidagi musobaqalarda mintaqaning eng kuchli jamoalari sifatida doimiy ravishda pley-off bosqichlarida ishtirok etib kelmoqda. Xususan, Toshkentning «Bunyodkor» klubi o‘z tarixida ikki bor qit’a bosh turnirining yarim finaliga qadar yetib borgan.

2026/2027 yilgi mavsum esa o‘zbek futboli uchun yangi tarixiy bosqich bo‘lmoqda:

  • Ikki grand asosiy bosqichda: Mamlakat klublar reytingining sezilarli ko‘tarilishi hamda «Paxtakor»ning saralash bahslarini muvaffaqiyatli yakunlashi natijasida, yangilangan nufuzli Osiyo Elit Chempionlar ligasi asosiy bosqichida ilk bor biryo‘la ikki jamoamiz — Farg‘onaning «Neftchi» hamda Toshkentning «Paxtakor» klublari qatnashadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!Bugun, 13:09100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!Bugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi