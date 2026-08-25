Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!
Jahon futboli tarixi va statistikasini o‘rganuvchi nufuzli The Sweeper Podcast loyihasi O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi barcha oliy divizionlar orasida mutlaqo yagona va o‘xshashi yo‘q geografik maqomga ega ekanini ma’lum qildi.
Tahlilchilarga ko‘ra, O‘zbekiston Superligasi — dunyo okeaniga to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish imkoni bo‘lmagan va o‘zi kabi okeanga chiqa olmaydigan davlatlar bilan o‘ralgan (double landlocked) mamlakatda o‘tkaziladigan jahondagi yagona mustaqil yuqori divizionli milliy chempionatdir.
Nega Lixtenshteyn emas, aynan O‘zbekiston?
Geografik nuqtayi nazardan yer yuzida dengizga ikki tomonlama chiqish yo‘li bo‘lmagan faqat ikki davlat mavjud: O‘zbekiston va Yevropaning Lixtenshteyn knyazligi:
Lixtenshteyn modeli: Mazkur mamlakatda mustaqil milliy chempionat o‘tkazilmaydi; mamlakatning barcha futbol klublari qo‘shni Shveysariya liga tizimida to‘p suradi;
O‘zbekistonning noyobligi: Shu tariqa, O‘zbekiston o‘z hududida mustaqil va to‘laqonli milliy oliy ligasiga ega bo‘lgan dunyodagi yagona shunday mamlakat sifatida tarixga kirdi.
16 ta jamoa, mintaqalar geografiyasi va amaldagi chempion
Hozirda O‘zbekiston Superligasida mamlakatning turli hududlari sharafini himoya qiluvchi 16 ta professional jamoa kuch sinashmoqda:
Geografik taqsimot: Klublarning asosiy qismi vodiy va sharqiy viloyatlarga to‘g‘ri keladi, 3 ta jamoa poytaxt Toshkent shahrida joylashgan;
G‘arbiy qutb: Mamlakatning g‘arbiy mintaqasidan musobaqada Urganchning «Xorazm» jamoasi ishtirok etmoqda;
Amaldagi chempion: Milliy chempionatning amaldagi g‘olibi sifatida Farg‘onaning «Neftchi» klubi qayd etilgan.
Osiyo maydonlaridagi gegemoniya va yangi Elit Chempionlar ligasi
O‘zbekiston klublari Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) tasarrufidagi musobaqalarda mintaqaning eng kuchli jamoalari sifatida doimiy ravishda pley-off bosqichlarida ishtirok etib kelmoqda. Xususan, Toshkentning «Bunyodkor» klubi o‘z tarixida ikki bor qit’a bosh turnirining yarim finaliga qadar yetib borgan.
2026/2027 yilgi mavsum esa o‘zbek futboli uchun yangi tarixiy bosqich bo‘lmoqda:
Ikki grand asosiy bosqichda: Mamlakat klublar reytingining sezilarli ko‘tarilishi hamda «Paxtakor»ning saralash bahslarini muvaffaqiyatli yakunlashi natijasida, yangilangan nufuzli Osiyo Elit Chempionlar ligasi asosiy bosqichida ilk bor biryo‘la ikki jamoamiz — Farg‘onaning «Neftchi» hamda Toshkentning «Paxtakor» klublari qatnashadi.
…