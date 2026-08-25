Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!
O‘zbekiston aralash jang san’ati ixlosmandlarini yana bir qizg‘in va murosasiz jang kechasi kutmoqda. Iqtidorli MMA ustasi Muhiddin Mamajonovning navbatdagi jangi sanasi va raqibi rasman e’lon qilindi.
Hamyurtimiz 26 sentyabr kuni poytaxt Toshkent shahri mezbonlik qiladigan nufuzli Mangu 5 turniri doirasida oktagonga ko‘tariladi.
Vazn toifasi va raqib haqida: Rossiyalik xavfli nokautchi
Bo‘lajak bahs yarim o‘rta vazn toifasida bo‘lib o‘tadi. Mamajonovga oktagonda Rossiya vakili, tajribali va kuchli zarbaga ega bo‘lgan Magomed Saliyev raqiblik qiladi:
Magomed Saliyev xavfi: Rossiyalik jangchi o‘zbek muxlislariga begona emas. U avvalroq «Mangu 1» turniri doirasida yana bir o‘zbekistonlik sportchi Amirxon Alixo‘jayevni bahsning ilk raundidayoq og‘ir nokautga uchratib, muxlislar e’tiboriga tushgan edi;
Mamajonovning vazifasi: Muhiddin uchun ushbu to‘qnashuv nafaqat shaxsiy g‘alabalar sonini oshirish, balki xavfli raqib ustidan ishonchli g‘alaba qozonish orqali o‘z vaznidagi yetakchilik maqomini mustahkamlash imkoniyatidir.
Statistika va rekordlar
Ikkala jangchining professional faoliyatidagi raqamlar ham bahsning shiddatli kechishidan darak beradi:
Muhiddin Mamajonov: Professional MMAda 12 ta jang o‘tkazgan — 9 ta g‘alaba, 2 ta mag‘lubiyat va 1 ta durang;
Magomed Saliyev: Professional ringda 17 ta jang o‘tkazgan — 13 ta g‘alaba va 4 ta mag‘lubiyat.
26 sentyabr kuni Toshkentdagi oktagonda kechadigan ushbu to‘qnashuv «Mangu 5» jang oqshomining eng tomoshabop va kutilgan voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…