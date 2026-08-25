Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!

·52·Sport
Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!

O‘zbekiston aralash jang san’ati ixlosmandlarini yana bir qizg‘in va murosasiz jang kechasi kutmoqda. Iqtidorli MMA ustasi Muhiddin Mamajonovning navbatdagi jangi sanasi va raqibi rasman e’lon qilindi.

Hamyurtimiz 26 sentyabr kuni poytaxt Toshkent shahri mezbonlik qiladigan nufuzli Mangu 5 turniri doirasida oktagonga ko‘tariladi.

Vazn toifasi va raqib haqida: Rossiyalik xavfli nokautchi

Bo‘lajak bahs yarim o‘rta vazn toifasida bo‘lib o‘tadi. Mamajonovga oktagonda Rossiya vakili, tajribali va kuchli zarbaga ega bo‘lgan Magomed Saliyev raqiblik qiladi:

  • Magomed Saliyev xavfi: Rossiyalik jangchi o‘zbek muxlislariga begona emas. U avvalroq «Mangu 1» turniri doirasida yana bir o‘zbekistonlik sportchi Amirxon Alixo‘jayevni bahsning ilk raundidayoq og‘ir nokautga uchratib, muxlislar e’tiboriga tushgan edi;

  • Mamajonovning vazifasi: Muhiddin uchun ushbu to‘qnashuv nafaqat shaxsiy g‘alabalar sonini oshirish, balki xavfli raqib ustidan ishonchli g‘alaba qozonish orqali o‘z vaznidagi yetakchilik maqomini mustahkamlash imkoniyatidir.

Statistika va rekordlar

Ikkala jangchining professional faoliyatidagi raqamlar ham bahsning shiddatli kechishidan darak beradi:

  • Muhiddin Mamajonov: Professional MMAda 12 ta jang o‘tkazgan — 9 ta g‘alaba, 2 ta mag‘lubiyat va 1 ta durang;

  • Magomed Saliyev: Professional ringda 17 ta jang o‘tkazgan — 13 ta g‘alaba va 4 ta mag‘lubiyat.

Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!

26 sentyabr kuni Toshkentdagi oktagonda kechadigan ushbu to‘qnashuv «Mangu 5» jang oqshomining eng tomoshabop va kutilgan voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Bugun, 22:11«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!Bugun, 21:26Boake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBoake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBugun, 21:17Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Bugun, 20:322026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldi2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:29«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildi«Siti»ga rozilik berdi: Romano «Chelsi» yulduzining qarorini e’lon qildiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi