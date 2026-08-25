Farg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildi

·17·Jamiyat
Farg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildi

Farg‘ona shahrida Lacetti avtomobili ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Haydovchi boshqaruvni yo‘qotishi oqibatida avtomobil avval ko‘cha chiroqlari ustuniga, so‘ngra daraxtga borib urilgan va ag‘darilib ketgan.

Farg‘ona viloyati Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 22 avgust kuni soat 16:40 atrofida Farg‘ona shahridagi Quvasoy ko‘chasida ro‘y bergan.

2002 yilda tug‘ilgan R.J. Lacetti avtomobilida harakatlanib ketayotgan vaqtida boshqaruvni yo‘qotgan. Natijada mashina yo‘l chetidagi ko‘cha yoritish ustuni va daraxtga urilib, yo‘l-transport hodisasiga uchragan.

Hodisa oqibatida haydovchiga voqea joyining o‘zida tez tibbiy yordam xodimlari tomonidan birinchi tibbiy ko‘mak ko‘rsatilgan. Shundan so‘ng uning uyiga ketishiga ruxsat berilgan.

Ayni paytda mazkur holat bo‘yicha Farg‘ona shahar IIB YHXB tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Hodisaning aniq sabablari va unga olib kelgan holatlar tekshiruv jarayonida oydinlashtiriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiG‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiBugun, 21:47Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Bugun, 16:50Andijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldiAndijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldiBugun, 13:17Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildiBloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildiBugun, 09:18Shirinlik ortidagi holat: Pryanik qanday sharoitda tayyorlanmoqda?Shirinlik ortidagi holat: Pryanik qanday sharoitda tayyorlanmoqda?Bugun, 06:17Farzandlarini ko‘rishga kelgan erkak sobiq xotining uyida kaltaklangani aytilmoqdaFarzandlarini ko‘rishga kelgan erkak sobiq xotining uyida kaltaklangani aytilmoqdaBugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi