NASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqda

·21·Dunyo
NASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqda

NASA koinot sirlarini yanada chuqurroq o‘rganish imkonini beradigan yangi avlod observatoriyasi — «Nensi Greys Roman» kosmik teleskopini uchirishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, SpaceX kompaniyasining Falcon Heavy raketasi teleskop bilan 30 avgust kuni parvoz qilishi rejalashtirilgan. Ushbu uchirish dastlab belgilangan muddatdan qariyb to‘qqiz oy oldinga surilgan.

Roman teleskopining eng muhim jihatlaridan biri uning juda keng ko‘rish maydonidir. U bir vaqtning o‘zida «Xabbl» teleskopiga qaraganda kamida 100 baravar katta hududni kuzata oladi.

NASA hisob-kitoblariga ko‘ra, observatoriya o‘z faoliyati davomida taxminan 1 milliard galaktikadan kelayotgan yorug‘likni qayd etadi. Bu «Xabbl» teleskopining 37 yillik kuzatuvlari davomida to‘plagan ma’lumotlaridan sezilarli darajada ko‘p.

Kosmik observatoriya ikkita asosiy ilmiy qurilma bilan jihozlangan. Ulardan biri infraqizil xaritalar tuzish va gravitatsion mikrolinzalash yordamida ekzoplanetalarni aniqlashga xizmat qiluvchi keng maydonli kamera bo‘lsa, ikkinchisi uzoqdagi kosmik obyektlarni bevosita tasvirga olish imkonini beruvchi koronografdir.

Teleskop Yerdan qariyb 1,5 million kilometr uzoqlikdagi Lagranj nuqtasiga yo‘naltiriladi. Aynan shu hududda «Jeyms Uebb» kosmik teleskopi ham faoliyat yuritmoqda.

Roman observatoriyasining asosiy vazifalaridan biri qorong‘u energiya va qorong‘u materiyaning tabiatini o‘rganish hamda koinotning keng ko‘lamdagi tuzilishini yaxshiroq tushunishdan iborat.

Oq fonda NASA Roman kosmik teleskopining logotipi tushirilgan raketa qobig‘i.

Bundan tashqari, olimlar Somon yo‘lidagi sayyora tizimlarining keng qamrovli katalogini yaratishni rejalashtirmoqda.

Teleskop NASAning ilk bosh astronomi Nensi Greys Roman sharafiga nomlangan. U orbital teleskoplar dasturini rivojlantirishdagi katta hissasi sababli ilmiy jamoatchilikda «Xabblning onasi» nomi bilan tanilgan.

Yangi observatoriya «Jeyms Uebb» teleskopining imkoniyatlarini to‘ldiradi. «Uebb» alohida kosmik obyektlarni nihoyatda batafsil o‘rganishga ixtisoslashgan bo‘lsa, Roman teleskopi koinotning ulkan hududlarini keng va panoramali ko‘rinishda tadqiq etish imkonini beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildiBugun, 21:16Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Bugun, 20:52Har bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladiHar bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladiBugun, 19:46Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Bugun, 19:25Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiQuyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiBugun, 19:00Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi