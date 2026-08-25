«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!
Angliya Premer-ligasida yozgi transfer oynasining navbatdagi yirik bitimi rasman tasdiqlandi. «Manchester Yunayted» klubi «Brayton»ning iste’dodli yarim himoyachisi Karlos Baleba bilan shartnoma imzolaganini ommaga e’lon qildi.
«Old Trafford»da maydon markazini kuchaytirish rejasi doirasida amalga oshirilgan ushbu kelishuv «qizil iblislar»ning yangi mavsumdagi eng muhim strategik qadamlaridan biri bo‘ldi.
«5+1» sxemasi va 76 million yevrolik moliyaviy paket
Tomonlar o‘rtasida imzolangan bitim shartlari quyidagicha ko‘rinish oldi:
Shartnoma muddati: 22 yoshli kamerunlik futbolchi bilan «5+1» sxemasi bo‘yicha (5 yillik asosiy shartnoma va yana bir mavsumga uzaytirish bandi) uzoq muddatli kelishuv tuzildi;
Asosiy transfer summasi: «Brayton» ushbu transferdan kafolatlangan 70 million yevro ishlab oladi;
Bonuslar: Kelishuv shartlariga ko‘ra, futbolchining shaxsiy va jamoaviy yutuqlariga qarab yana qariyb 6 million yevro miqdoridagi qo‘shimcha bonuslar to‘lab beriladi;
Umumiy qiymat: Shu tariqa, bitimning umumiy bahosi 76 million yevroga yetmoqda.
Balebaning «Brayton»dagi faoliyati
Kamerunlik iste’dod qisqa vaqt ichida Premer-liganing eng kuchli yosh yarim himoyachilari safidan joy olishga ulgurdi:
«Chaykalar» safidagi davri: Karlos Baleba 2023/24 yilgi mavsumdan buyon «Brayton» sharafini himoya qilib kelayotgan edi;
O‘tgan mavsum statistikasi: Yarim himoyachi o‘tgan mavsumda barcha musobaqalar doirasida jami 35 ta uchrashuvda maydonga tushib, maydon markazidagi jismoniy quvvati, to‘pni olib qo‘yish va hujumga chiqarishdagi yuqori faolligi bilan ajralib turdi.
«Manchester Yunayted» bosh murabbiylar shtabi 22 yoshli futbolchini jamoaning uzoq yillar davomidagi asosiy tayanch yetakchilaridan biri bo‘lishiga to‘liq ishonch bildirmoqda.
…