3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi

·2·Dunyo
3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi

Hindistonning Madhya-Pradesh shtatidagi Gvalior shahrida ijtimoiy tarmoqda ommalashish uchun qilingan g‘ayrioddiy «tryuk» mashina egasiga qimmatga tushdi. Bu haqda India Today xabar berdi.

Aditya Sikarvarning avtomobili qiz do‘sti tomonidan taxminan 3400 ta lab bo‘yog‘i bilan tushirilgan o‘pich izlari bilan qoplangan. Ma’lumotlarga ko‘ra, qiz xorijdagi ijtimoiy tarmoq trendidan ilhomlanib, avtomobilni o‘ziga xos tarzda bezashga qaror qilgan. U mashina eshiklari, kapoti, yukxonasi va ustunlariga minglab o‘pich shaklidagi izlarni tushirish uchun qariyb to‘rt soat vaqt sarflagan.

Avtomobilning g‘ayrioddiy ko‘rinishi aks etgan surat va videolar Instagram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, millionlab ko‘rishlar to‘plagan. Biroq virusli rolik Gvalior yo‘l politsiyasining ham e’tiborini tortgan. Xodimlar videoda ko‘ringan davlat raqami orqali avtomobilni aniqlab, uni Tatipur hududidan topgan.

Politsiya ma’lum qilishicha, videoda avtomobilning shahar ko‘chalarida harakatlanayotgani ham aks etgan va uning tashqi ko‘rinishini bunday tarzda o‘zgartirish transport vositalariga oid qoidalarga zid bo‘lishi mumkin. Shundan so‘ng Aditya politsiya bo‘limiga chaqirilib, unga 5500 rupiy miqdorida jarima solingan.

Bundan tashqari, politsiya avtomobildagi barcha lab bo‘yog‘i izlarini olib tashlashni va mashinani tozalashni talab qilgan. Aditya o‘z xatosini tan olgan va bunday ishni boshqa takrorlamasligini bildirgan.

Shu tariqa ijtimoiy tarmoqda ko‘proq ko‘rishlar yig‘ish maqsadida qilingan g‘ayrioddiy g‘oya egasiga kutilmagan jarima bilan yakunlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Bugun, 20:52NASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaNASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 20:47Har bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladiHar bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladiBugun, 19:46Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Bugun, 19:25Quyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiQuyoshda kuchli chaqnashlar boshlandi: faollik keskin oshdiBugun, 19:00Lamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiLamin Yamal sevgilisi bilan birga yashay boshladiBugun, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi