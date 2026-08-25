«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!
UFCning yengil vazn toifasidagi gruziyalik jangchisi Merab Dvalishvili dog‘istonlik yakkakurash ustalari bilan munosabatlari hamda kelib chiqqan kelishmovchiliklar borasida ochiq va keskin bayonot berdi.
Ariel Xelvani bilan suhbatda gruziyalik sportchi marhum murabbiy Abdulmanap Nurmagomedov, sobiq UFC chempioni Xabib Nurmagomedov va yengil vazn yetakchisi Islam Maxachevni yuksak hurmat qilishini, biroq butun Dog‘istondan faqat ikki kishini qabul qilolmasligini ma’lum qildi.
«Nurmagomedovlar oilasiga hurmatim cheksiz»
Merab Dog‘iston sporti va uning yetakchi vakillariga hurmati doimo yuqori ekanini alohida ta’kidladi:
«Men Umarning oilasini, Nurmagomedovlar sulolasini juda hurmat qilaman. Abdulmanap Nurmagomedov... U kishi bilan tushgan suratlarim bor, ularni ko‘p marta e’lon qilganman. Xabib Nurmagomedov, Islam Maxachev... Men bu butun jamoani juda hurmat qilaman. Ko‘p yillardan beri dog‘istonlik ko‘plab do‘stlarim bor va barcha dog‘istonliklarni, ayniqsa jangchilarni yuqori baholayman», — dedi Merab.
«Ayyor menejer va erkalangan jangchi»: Qarama-qarshilik ildizi
Dvalishvilining ta’kidlashicha, uning nafratiga faqatgina Umar Nurmagomedov va uning menejeri Rizvan Magomedov sababchi bo‘lgan:
Ijtimoiy tarmoqlardagi hujumlar: Merabning so‘zlariga ko‘ra, Rizvan Magomedov Umarga «X» (sobiq Twitter) tarmog‘ida haqoratli postlar yozish va bosim o‘tkazishda yordam bergan;
Vatanga nisbatan hurmatsizlik: «Ular hatto mening mamlakatimni ham haqoratli kontekstda tilga olishdi. Bu Rizvan Gruziyada bo‘lgan, u yerda uni juda iliq kutib olishgan. Shunga qaramay, u menga va vatanimga nisbatan hurmatsizlik qildi. U juda ayyor yigit»;
Shaxsiy xafagarchilik: «Agar kimdir yoqmasa, men buni yashirmayman va har doim haqiqatni gapiraman. Menimcha, Umarni haddan tashqari erkalatib yuborishgan. U menga nisbatan hurmatsizlik qildi va bu menga og‘riq beradi».
Oktagon yulduzlari o‘rtasidagi bunday ochiq va keskin munosabatlar UFC muxlislari orasida ularning ehtimoliy bo‘lajak to‘qnashuviga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirib yubormoqda.
…