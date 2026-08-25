«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!

·22·O‘zbekiston
«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!

UFCning yengil vazn toifasidagi gruziyalik jangchisi Merab Dvalishvili dog‘istonlik yakkakurash ustalari bilan munosabatlari hamda kelib chiqqan kelishmovchiliklar borasida ochiq va keskin bayonot berdi.

Ariel Xelvani bilan suhbatda gruziyalik sportchi marhum murabbiy Abdulmanap Nurmagomedov, sobiq UFC chempioni Xabib Nurmagomedov va yengil vazn yetakchisi Islam Maxachevni yuksak hurmat qilishini, biroq butun Dog‘istondan faqat ikki kishini qabul qilolmasligini ma’lum qildi.

«Nurmagomedovlar oilasiga hurmatim cheksiz»

Merab Dog‘iston sporti va uning yetakchi vakillariga hurmati doimo yuqori ekanini alohida ta’kidladi:

«Men Umarning oilasini, Nurmagomedovlar sulolasini juda hurmat qilaman. Abdulmanap Nurmagomedov... U kishi bilan tushgan suratlarim bor, ularni ko‘p marta e’lon qilganman. Xabib Nurmagomedov, Islam Maxachev... Men bu butun jamoani juda hurmat qilaman. Ko‘p yillardan beri dog‘istonlik ko‘plab do‘stlarim bor va barcha dog‘istonliklarni, ayniqsa jangchilarni yuqori baholayman», — dedi Merab.

«Ayyor menejer va erkalangan jangchi»: Qarama-qarshilik ildizi

Dvalishvilining ta’kidlashicha, uning nafratiga faqatgina Umar Nurmagomedov va uning menejeri Rizvan Magomedov sababchi bo‘lgan:

  • Ijtimoiy tarmoqlardagi hujumlar: Merabning so‘zlariga ko‘ra, Rizvan Magomedov Umarga «X» (sobiq Twitter) tarmog‘ida haqoratli postlar yozish va bosim o‘tkazishda yordam bergan;

  • Vatanga nisbatan hurmatsizlik: «Ular hatto mening mamlakatimni ham haqoratli kontekstda tilga olishdi. Bu Rizvan Gruziyada bo‘lgan, u yerda uni juda iliq kutib olishgan. Shunga qaramay, u menga va vatanimga nisbatan hurmatsizlik qildi. U juda ayyor yigit»;

  • Shaxsiy xafagarchilik: «Agar kimdir yoqmasa, men buni yashirmayman va har doim haqiqatni gapiraman. Menimcha, Umarni haddan tashqari erkalatib yuborishgan. U menga nisbatan hurmatsizlik qildi va bu menga og‘riq beradi».

Oktagon yulduzlari o‘rtasidagi bunday ochiq va keskin munosabatlar UFC muxlislari orasida ularning ehtimoliy bo‘lajak to‘qnashuviga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirib yubormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiVashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiBugun, 17:03Toshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganToshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganBugun, 12:15Bishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiBishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiBugun, 11:04Yashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldiYashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldiBugun, 10:03Shavkat Mirziyoyev Trampga o‘zbek milliy ayvonlaridan birini sovg‘a qildiShavkat Mirziyoyev Trampga o‘zbek milliy ayvonlaridan birini sovg‘a qildiBugun, 06:00Yangi Toshkentda pedagogika universitetining yangi kampusi ochildiYangi Toshkentda pedagogika universitetining yangi kampusi ochildiKecha, 16:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi