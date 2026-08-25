Dunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandi
Dunyo okeanida kuzatuvlar boshlanganidan beri eng yuqori global harorat qayd etildi. Olimlarni jiddiy tashvishga solayotgan ushbu rekord okeanlardagi isish jarayoni tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Yevropaning Yerni uzluksiz kuzatish bo‘yicha Copernicus dasturi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 22 avgust kuni okean yuzasidagi suvning o‘rtacha global harorati 21,1 daraja Selsiyga yetgan.
Bu ko‘rsatkich avvalgi rekorddan ham yuqori. Ilgarigi eng yuqori harorat 21,09 daraja bo‘lib, u 2024 yil mart oyida qayd etilgan edi.
Rekordning avgustda qayd etilishi olimlarni xavotirga soldi
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yangi rekordning aynan avgust oyida o‘rnatilgani alohida e’tiborga loyiq.
Odatda okean yuzasidagi global eng yuqori haroratlar Janubiy yarimsharda yoz mavsumiga to‘g‘ri keladi. Shu sababli mart va aprel oylarida yuqori ko‘rsatkichlar kuzatilishi odatiy hol hisoblanadi.
Ammo bu safar rekord avgustda yangilandi.
Tadqiqotchilar bunday keskin isishga El-Nino hodisasi va inson faoliyati natijasida o‘nlab yillar davomida kuchayib kelayotgan global isish bir vaqtda ta’sir qilgan bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.
…