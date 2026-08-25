Dunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandi

·26·Dunyo
Dunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandi

Dunyo okeanida kuzatuvlar boshlanganidan beri eng yuqori global harorat qayd etildi. Olimlarni jiddiy tashvishga solayotgan ushbu rekord okeanlardagi isish jarayoni tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Yevropaning Yerni uzluksiz kuzatish bo‘yicha Copernicus dasturi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 22 avgust kuni okean yuzasidagi suvning o‘rtacha global harorati 21,1 daraja Selsiyga yetgan.

Bu ko‘rsatkich avvalgi rekorddan ham yuqori. Ilgarigi eng yuqori harorat 21,09 daraja bo‘lib, u 2024 yil mart oyida qayd etilgan edi.

Rekordning avgustda qayd etilishi olimlarni xavotirga soldi

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yangi rekordning aynan avgust oyida o‘rnatilgani alohida e’tiborga loyiq.

Odatda okean yuzasidagi global eng yuqori haroratlar Janubiy yarimsharda yoz mavsumiga to‘g‘ri keladi. Shu sababli mart va aprel oylarida yuqori ko‘rsatkichlar kuzatilishi odatiy hol hisoblanadi.

Ammo bu safar rekord avgustda yangilandi.

Tadqiqotchilar bunday keskin isishga El-Nino hodisasi va inson faoliyati natijasida o‘nlab yillar davomida kuchayib kelayotgan global isish bir vaqtda ta’sir qilgan bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Biz sekin-asta yutqazyapmiz»: Ukraina sobiq Mudofaa vaziridan kutilmagan iqror!«Biz sekin-asta yutqazyapmiz»: Ukraina sobiq Mudofaa vaziridan kutilmagan iqror!Bugun, 22:54Attraksionda boshi pastga osilgan qizlarga 275 ming dollardan kompensatsiya to‘lanadiAttraksionda boshi pastga osilgan qizlarga 275 ming dollardan kompensatsiya to‘lanadiBugun, 22:49Vnukovoga qo‘ngan samolyot siri oshkor bo‘ldi: MRB direktori nima uchun Moskvaga keldi?Vnukovoga qo‘ngan samolyot siri oshkor bo‘ldi: MRB direktori nima uchun Moskvaga keldi?Bugun, 22:483400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildiBugun, 21:16Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Bugun, 20:52NASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaNASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 20:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi