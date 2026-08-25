«Biz sekin-asta yutqazyapmiz»: Ukraina sobiq Mudofaa vaziridan kutilmagan iqror!

·51·Dunyo
«Biz sekin-asta yutqazyapmiz»: Ukraina sobiq Mudofaa vaziridan kutilmagan iqror!

Ukrainaning sobiq Mudofaa vaziri Mixail Fyodorov xalqaro Reuters axborot agentligiga bergan keng qamrovli intervyusida frontdagi va davlat boshqaruvidagi hozirgi vaziyat bo‘yicha keskin va tanqidiy fikrlarni bildirdi. Sobiq vazirning ta’kidlashicha, ayni paytda mamlakat taqdirini hal qiluvchi juda og‘ir burilish pallasi yuzaga kelgan.

«Menimcha, hozir bizning keyingi yo‘limizni belgilaydigan burilish nuqtasi keldi. Ammo biz asta-sekin, qadam-baqadam yutqazayotgandek ko‘rinyapmiz», — dedi sobiq mudofaa vaziri.

Korrupsiya, tanish-bilishchilik va tizimli inqiroz

Fyodorov mamlakat harbiy va davlat tizimi duch kelayotgan asosiy to‘siqlarni ochiq sanab o‘tdi:

  • Innovatsiyalarning oqsashi: Harbiy harakatlarda zarur bo‘lgan zamonaviy texnologiyalar va texnologik yangiliklarni tezkor joriy etish tizimi izdan chiqqan;

  • Ildiz otgan korrupsiya va nepotizm: Hokimiyat tarmoqlarida qarindosh-urug‘chilik va korrupsiya illatlari tizimni ich-ichidan zaiflashtirmoqda;

  • Siyosiy mustaqillikning yo‘qligi: Davlat institutlari mustaqil va strategik qarorlar qabul qilishda erkinlikka ega emas.

Shu sababli, Fyodorovning fikricha, mamlakat zudlik bilan harbiy mojaroni to‘xtatish va tizimli inqirozni bartaraf etish bo‘yicha aniq harakatlar rejasiga muhtoj.

Iste’fo sabablari va yangi vazir tayinlovi

Mixail Fyodorovning lavozimidan ketishi va uning atrofidagi voqealar rivoji:

  • 14 iyuldagi iste’fo: Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy Fyodorovni egallab turgan lavozimidan ozod qildi. Davlat rahbari ushbu qarorni Mudofaa vaziri hamda Qurolli kuchlar bosh qo‘mondoni Aleksandr Sirskiy o‘rtasida kelib chiqqan jiddiy kelishmovchilik bilan izohladi;

  • Ommaviy noroziliklar: 16 iyuldan boshlab mamlakatning qator hududlarida Fyodorovni o‘z lavozimiga qaytarishni talab qilgan norozilik chiqishlari bo‘lib o‘tdi;

  • Yevgeniy Xmara — yangi vazir: Ommaviy noroziliklarga qaramasdan, Zelenskiy Oliy Radaga Mudofaa vazirligi rahbarligi uchun Yevgeniy Xmara nomzodini taqdim etdi va 19 avgust kuni parlament deputatlari ushbu nomzodni rasman ma’qulladi.

Sobiq vazirning bunday ochiq va keskin bayonoti Kiyev rasmiylari orasidagi ichki qarama-qarshiliklar hamda frontdagi murakkab vaziyatning yaqqol ko‘rinishi sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandiDunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandiBugun, 22:58Attraksionda boshi pastga osilgan qizlarga 275 ming dollardan kompensatsiya to‘lanadiAttraksionda boshi pastga osilgan qizlarga 275 ming dollardan kompensatsiya to‘lanadiBugun, 22:49Vnukovoga qo‘ngan samolyot siri oshkor bo‘ldi: MRB direktori nima uchun Moskvaga keldi?Vnukovoga qo‘ngan samolyot siri oshkor bo‘ldi: MRB direktori nima uchun Moskvaga keldi?Bugun, 22:483400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildi3400 ta o‘pich izi tushirilgan mashina egasi jarimaga tortildiBugun, 21:16Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Olimlar dengiz tubida yuradigan akulani topishdi (video)Bugun, 20:52NASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaNASA noyob teleskopni koinotga uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 20:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi