«Biz sekin-asta yutqazyapmiz»: Ukraina sobiq Mudofaa vaziridan kutilmagan iqror!
Ukrainaning sobiq Mudofaa vaziri Mixail Fyodorov xalqaro Reuters axborot agentligiga bergan keng qamrovli intervyusida frontdagi va davlat boshqaruvidagi hozirgi vaziyat bo‘yicha keskin va tanqidiy fikrlarni bildirdi. Sobiq vazirning ta’kidlashicha, ayni paytda mamlakat taqdirini hal qiluvchi juda og‘ir burilish pallasi yuzaga kelgan.
«Menimcha, hozir bizning keyingi yo‘limizni belgilaydigan burilish nuqtasi keldi. Ammo biz asta-sekin, qadam-baqadam yutqazayotgandek ko‘rinyapmiz», — dedi sobiq mudofaa vaziri.
Korrupsiya, tanish-bilishchilik va tizimli inqiroz
Fyodorov mamlakat harbiy va davlat tizimi duch kelayotgan asosiy to‘siqlarni ochiq sanab o‘tdi:
Innovatsiyalarning oqsashi: Harbiy harakatlarda zarur bo‘lgan zamonaviy texnologiyalar va texnologik yangiliklarni tezkor joriy etish tizimi izdan chiqqan;
Ildiz otgan korrupsiya va nepotizm: Hokimiyat tarmoqlarida qarindosh-urug‘chilik va korrupsiya illatlari tizimni ich-ichidan zaiflashtirmoqda;
Siyosiy mustaqillikning yo‘qligi: Davlat institutlari mustaqil va strategik qarorlar qabul qilishda erkinlikka ega emas.
Shu sababli, Fyodorovning fikricha, mamlakat zudlik bilan harbiy mojaroni to‘xtatish va tizimli inqirozni bartaraf etish bo‘yicha aniq harakatlar rejasiga muhtoj.
Iste’fo sabablari va yangi vazir tayinlovi
Mixail Fyodorovning lavozimidan ketishi va uning atrofidagi voqealar rivoji:
14 iyuldagi iste’fo: Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy Fyodorovni egallab turgan lavozimidan ozod qildi. Davlat rahbari ushbu qarorni Mudofaa vaziri hamda Qurolli kuchlar bosh qo‘mondoni Aleksandr Sirskiy o‘rtasida kelib chiqqan jiddiy kelishmovchilik bilan izohladi;
Ommaviy noroziliklar: 16 iyuldan boshlab mamlakatning qator hududlarida Fyodorovni o‘z lavozimiga qaytarishni talab qilgan norozilik chiqishlari bo‘lib o‘tdi;
Yevgeniy Xmara — yangi vazir: Ommaviy noroziliklarga qaramasdan, Zelenskiy Oliy Radaga Mudofaa vazirligi rahbarligi uchun Yevgeniy Xmara nomzodini taqdim etdi va 19 avgust kuni parlament deputatlari ushbu nomzodni rasman ma’qulladi.
Sobiq vazirning bunday ochiq va keskin bayonoti Kiyev rasmiylari orasidagi ichki qarama-qarshiliklar hamda frontdagi murakkab vaziyatning yaqqol ko‘rinishi sifatida baholanmoqda.
…