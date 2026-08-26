Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!
25 avgust kuni ertalab Armaniston siyosiy hayotida navbatdagi yirik silkinish yuz berdi. Mamlakatning 71 yoshli sobiq prezidenti Robert Kocharyan qo‘lga olinib, Korrupsiyaga qarshi kurashish qo‘mitasiga keltirildi va unga rasman jinoiy ayblov e’lon qilindi.
Advokat Aram Orbelyan hamda maxsus qo‘mita matbuot kotibi Marina Oganjanyan sobiq davlat rahbari va uning o‘g‘li — «Armaniston» muxolifat bloki deputati Levon Kocharyanning uylarida, shuningdek, yana o‘nlab manzillarda keng ko‘lamli tintuv hamda protsessual tergov harakatlari o‘tkazilayotganini tasdiqladi.
Prokuratura ayblovi: Mansabni suiiste’mol qilish va pul yuvish
Armaniston Bosh prokuraturasi sobiq prezidentga nisbatan og‘ir moddalar bo‘yicha ish ochdi:
Ayblov moddalari: Kocharyanga nisbatan mansab vakolatlarini suiiste’mol qilish, katta miqdorda pora olish va o‘ta yirik hajmdagi mablag‘larni noqonuniy legallashtirish (pul yuvish) bo‘yicha jinoiy ish qo‘zg‘atildi;
Oilaviy jinoiy ta’qib: Prokuror qarori bilan sobiq prezidentning yana bir o‘g‘li Sedrak Kocharyan va yana 8 nafar shaxsga nisbatan ham ommaviy jinoiy ta’qib boshlandi;
Tergov versiyasi: Kocharyan 1998–2008 yillardagi prezidentlik davrida boshqa shaxslar bilan til biriktirib, qimmatli davlat mulklarini auksionsiz, bozor qiymatidan bir necha barobar arzon narxda o‘ziga yaqin kompaniya va shaxslarga noqonuniy o‘tkazib berganlikda gumon qilinmoqda.
Pashinyan bilan janjal va siyosiy qasos ayblovlari
Ushbu shov-shuvli qo‘lga olish tasodifiy pallada yuz bermadi:
Parlamentdagi og‘zaki jang: Sobiq prezidentning qo‘lga olinishidan atigi bir kun oldin parlamentda uning o‘g‘li Levon Kocharyan hamda Bosh vazir Nikol Pashinyan o‘rtasida keskin dahanaki jang bo‘lib o‘tgan edi. Pashinyan Kocharyanlar oilasini «xalq boyligini o‘marish»da ayblab, millionlar meros bo‘lib qolishiga yo‘l qo‘yilmasligini ta’kidlagan;
Muxolifat pozitsiyasi: Robert Kocharyan idorasi hibsga olishni keskin qoralab, buni amaldagi hukumatning sobiq prezident va uning oilasiga qarshi navbatdagi siyosiy hujumi deb atadi.
Kocharyanning murakkab siyosiy tarixi
Robert Kocharyan uchun bunday sud jarayonlari birinchisi emas:
2018 yilgi voqealar: 1998–2008 yillarda Armanistonni boshqargan Kocharyan 2018 yilda 10 kishi halok bo‘lgan saylovdan keyingi noroziliklarni kuch bilan bostirish va konstitutsiyaviy tuzumni ag‘darish aybi bilan hibsga olingan, keyinroq Konstitutsiyaviy sud ishni to‘xtatgandi;
Muxolifat yetakchisi: 2021 yilda u «Armaniston» muxolifat blokiga rahbarlik qilib, parlamentda 12 ta mandatga ega bo‘lgan;
Daxlsizlikdan mahrum etilish: Joriy yilning iyun oyida Markaziy saylov komissiyasi uni jinoiy javobgarlikka tortishga rasman ruxsat bergan edi.
Armaniston huquq-tartibot organlarining sobiq davlat rahbariga qarshi yangi front ochishi mamlakat ichidagi siyosiy muhitni yanada taranglashtirishi kutilmoqda.
…