Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!

·38·Dunyo
Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!

25 avgust kuni ertalab Armaniston siyosiy hayotida navbatdagi yirik silkinish yuz berdi. Mamlakatning 71 yoshli sobiq prezidenti Robert Kocharyan qo‘lga olinib, Korrupsiyaga qarshi kurashish qo‘mitasiga keltirildi va unga rasman jinoiy ayblov e’lon qilindi.

Advokat Aram Orbelyan hamda maxsus qo‘mita matbuot kotibi Marina Oganjanyan sobiq davlat rahbari va uning o‘g‘li — «Armaniston» muxolifat bloki deputati Levon Kocharyanning uylarida, shuningdek, yana o‘nlab manzillarda keng ko‘lamli tintuv hamda protsessual tergov harakatlari o‘tkazilayotganini tasdiqladi.

Prokuratura ayblovi: Mansabni suiiste’mol qilish va pul yuvish

Armaniston Bosh prokuraturasi sobiq prezidentga nisbatan og‘ir moddalar bo‘yicha ish ochdi:

  • Ayblov moddalari: Kocharyanga nisbatan mansab vakolatlarini suiiste’mol qilish, katta miqdorda pora olish va o‘ta yirik hajmdagi mablag‘larni noqonuniy legallashtirish (pul yuvish) bo‘yicha jinoiy ish qo‘zg‘atildi;

  • Oilaviy jinoiy ta’qib: Prokuror qarori bilan sobiq prezidentning yana bir o‘g‘li Sedrak Kocharyan va yana 8 nafar shaxsga nisbatan ham ommaviy jinoiy ta’qib boshlandi;

  • Tergov versiyasi: Kocharyan 1998–2008 yillardagi prezidentlik davrida boshqa shaxslar bilan til biriktirib, qimmatli davlat mulklarini auksionsiz, bozor qiymatidan bir necha barobar arzon narxda o‘ziga yaqin kompaniya va shaxslarga noqonuniy o‘tkazib berganlikda gumon qilinmoqda.

Pashinyan bilan janjal va siyosiy qasos ayblovlari

Ushbu shov-shuvli qo‘lga olish tasodifiy pallada yuz bermadi:

  • Parlamentdagi og‘zaki jang: Sobiq prezidentning qo‘lga olinishidan atigi bir kun oldin parlamentda uning o‘g‘li Levon Kocharyan hamda Bosh vazir Nikol Pashinyan o‘rtasida keskin dahanaki jang bo‘lib o‘tgan edi. Pashinyan Kocharyanlar oilasini «xalq boyligini o‘marish»da ayblab, millionlar meros bo‘lib qolishiga yo‘l qo‘yilmasligini ta’kidlagan;

  • Muxolifat pozitsiyasi: Robert Kocharyan idorasi hibsga olishni keskin qoralab, buni amaldagi hukumatning sobiq prezident va uning oilasiga qarshi navbatdagi siyosiy hujumi deb atadi.

Kocharyanning murakkab siyosiy tarixi

Robert Kocharyan uchun bunday sud jarayonlari birinchisi emas:

  • 2018 yilgi voqealar: 1998–2008 yillarda Armanistonni boshqargan Kocharyan 2018 yilda 10 kishi halok bo‘lgan saylovdan keyingi noroziliklarni kuch bilan bostirish va konstitutsiyaviy tuzumni ag‘darish aybi bilan hibsga olingan, keyinroq Konstitutsiyaviy sud ishni to‘xtatgandi;

  • Muxolifat yetakchisi: 2021 yilda u «Armaniston» muxolifat blokiga rahbarlik qilib, parlamentda 12 ta mandatga ega bo‘lgan;

  • Daxlsizlikdan mahrum etilish: Joriy yilning iyun oyida Markaziy saylov komissiyasi uni jinoiy javobgarlikka tortishga rasman ruxsat bergan edi.

Armaniston huquq-tartibot organlarining sobiq davlat rahbariga qarshi yangi front ochishi mamlakat ichidagi siyosiy muhitni yanada taranglashtirishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)Bugun, 07:17Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Bugun, 07:12G‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamG‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamBugun, 05:55Efiopiyada yosh yigitlar nega qoziq oyoqda yuradi? Sababi hayratlanarliEfiopiyada yosh yigitlar nega qoziq oyoqda yuradi? Sababi hayratlanarliBugun, 05:51Fransiya prezidenti Makronga kutilmagan zarba: olomon ichidan bir ayol unga shapaloq tushurdi (video)Fransiya prezidenti Makronga kutilmagan zarba: olomon ichidan bir ayol unga shapaloq tushurdi (video)Bugun, 05:411000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdi1000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdiBugun, 05:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi