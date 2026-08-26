Saudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdi
Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 3-turi muxlislarga haqiqiy dramatik syujet taqdim etdi. Riyodning «An Nasr» klubi safarda «Al Ittifoq»qa qarshi kechgan o‘ta og‘ir va keskin bahsda 12-daqiqadayoq kamchilikda qolganiga qaramay, 3:2 hisobida irodali va sensatsion g‘alabani rasmiylashtirdi.
Uchrashuv davomida ikki bor hisobda ortda qolgan riyodliklar ikkinchi bo‘limda xarakter ko‘rsatib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi.
Chetlatish, Ronalduning zaxiraga olinishi va birinchi bo‘lim inqirozi
O‘yin riyodliklar uchun falokatli boshlandi:
Erta qizil kartochka: «An Nasr» futbolchilari hali 12-daqiqadayoq maydonda 10 kishi bo‘lib qolishdi;
Manening birinchi zarbasi: 21-daqiqada Sadio Mane hisobni ochgan bo‘lsa-da, son jihatidan ustunlikka ega bo‘lgan «Al Ittifoq» bosimni keskin oshirdi;
Mezbonlarning 2 ta goli: 31-daqiqada Duda, birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda (45+4) esa Medran raqib darvozasini ishg‘ol qilib, mezbonlarni tanaffusga 2:1 hisobidagi ustunlik bilan olib chiqdi;
Ronaldu zaxiraga olindi: Klub sardori Krishtianu Ronaldu taktik o‘zgarishlar va jarohat xavfi sababli tanaffus paytida zaxiraga olindi.
77 va 90-daqiqalardagi qahramonlik: Sadio Mane benefisi
Ikkinchi bo‘limda bir kishi kam va sardorsiz qolgan «An Nasr» taslim bo‘lishni xayoliga ham keltirmadi:
Muvozanat tiklandi: 77-daqiqada Al Amri raqib jarima maydoni ichidagi pala-partishlikdan unumli foydalanib, hisobni tenglashtirdi (2:2);
90-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Uchrashuvning asosiy vaqti tugayotgan bir pallada yana Sadio Mane sahnaga chiqdi. Senegallik yulduz 90-daqiqada raqib darvozasiga g‘alaba to‘pini kiritib, dublni rasmiylashtirdi va jamoasiga 3:2 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi.
Saudiya Proligasi. 3-tur qaydnomasi:
«Al Ittifoq» — «An Nasr» 2:3
Gollar: Duda 31, Medran 45+4 — Mane 21, 90, Al Amri 77.
Mutlaq peshqadamlik davom etadi
Ushbu g‘alaba evaziga «An Nasr» ochkolari sonini 9 taga yetkazib, turnir jadvalida 100 foizlik natija bilan yakkapeshqadamlikni saqlab qoldi. Og‘ir sharoitda qo‘lga kiritilgan ushbu g‘alaba jamoaning joriy mavsumdagi chempionlik ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini yana bir bor isbotladi.
…