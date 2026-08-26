Saudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdi

·24·Sport
Saudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdi

Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 3-turi muxlislarga haqiqiy dramatik syujet taqdim etdi. Riyodning «An Nasr» klubi safarda «Al Ittifoq»qa qarshi kechgan o‘ta og‘ir va keskin bahsda 12-daqiqadayoq kamchilikda qolganiga qaramay, 3:2 hisobida irodali va sensatsion g‘alabani rasmiylashtirdi.

Uchrashuv davomida ikki bor hisobda ortda qolgan riyodliklar ikkinchi bo‘limda xarakter ko‘rsatib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi.

Chetlatish, Ronalduning zaxiraga olinishi va birinchi bo‘lim inqirozi

O‘yin riyodliklar uchun falokatli boshlandi:

  • Erta qizil kartochka: «An Nasr» futbolchilari hali 12-daqiqadayoq maydonda 10 kishi bo‘lib qolishdi;

  • Manening birinchi zarbasi: 21-daqiqada Sadio Mane hisobni ochgan bo‘lsa-da, son jihatidan ustunlikka ega bo‘lgan «Al Ittifoq» bosimni keskin oshirdi;

  • Mezbonlarning 2 ta goli: 31-daqiqada Duda, birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda (45+4) esa Medran raqib darvozasini ishg‘ol qilib, mezbonlarni tanaffusga 2:1 hisobidagi ustunlik bilan olib chiqdi;

  • Ronaldu zaxiraga olindi: Klub sardori Krishtianu Ronaldu taktik o‘zgarishlar va jarohat xavfi sababli tanaffus paytida zaxiraga olindi.

77 va 90-daqiqalardagi qahramonlik: Sadio Mane benefisi

Ikkinchi bo‘limda bir kishi kam va sardorsiz qolgan «An Nasr» taslim bo‘lishni xayoliga ham keltirmadi:

  • Muvozanat tiklandi: 77-daqiqada Al Amri raqib jarima maydoni ichidagi pala-partishlikdan unumli foydalanib, hisobni tenglashtirdi (2:2);

  • 90-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Uchrashuvning asosiy vaqti tugayotgan bir pallada yana Sadio Mane sahnaga chiqdi. Senegallik yulduz 90-daqiqada raqib darvozasiga g‘alaba to‘pini kiritib, dublni rasmiylashtirdi va jamoasiga 3:2 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi.

Saudiya Proligasi. 3-tur qaydnomasi:

  • «Al Ittifoq» — «An Nasr» 2:3

  • Gollar: Duda 31, Medran 45+4 — Mane 21, 90, Al Amri 77.

Mutlaq peshqadamlik davom etadi

Ushbu g‘alaba evaziga «An Nasr» ochkolari sonini 9 taga yetkazib, turnir jadvalida 100 foizlik natija bilan yakkapeshqadamlikni saqlab qoldi. Og‘ir sharoitda qo‘lga kiritilgan ushbu g‘alaba jamoaning joriy mavsumdagi chempionlik ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini yana bir bor isbotladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...Bugun, 06:29Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Bugun, 06:02Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Bugun, 05:58Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bugun, 05:40Bruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 02:12Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Kecha, 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi