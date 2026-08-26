1000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdi
Xitoyda nufuzli universitetga kirish uchun talabalar qancha mehnat qilayotganini ko‘rsatishga qaratilgan yangi trend ommalashmoqda. Ayrim yoshlar imtihonga tayyorgarlik davomida to‘ldirilgan 1000 dan ortiq daftarlarini namoyish qilmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarda talabalar bir necha yil davomida yozib to‘ldirgan daftarlarini bir joyga jamlab, kameraga ko‘rsatmoqda.
Ularning maqsadi oddiy: nufuzli oliy ta’lim muassasasiga kirish uchun qancha vaqt, kuch va sabr talab qilinishini ko‘rsatish.
Ayrim talabalar namoyish qilayotgan daftarlar soni 1000 tadan oshadi. Bu esa tayyorgarlik jarayoni naqadar intensiv bo‘lganini tasavvur qilishga imkon beradi.
Har bir daftar ortida yuzlab soatlik dars, mashq, xatolarni tuzatish va qayta-qayta takrorlash bor. Xitoyda nufuzli universitetlarga kirish uchun raqobat kuchli. Shu sababli talabalar o‘z tayyorgarlik jarayonlarini ijtimoiy tarmoqlarda namoyish qilib, boshqalarga yuqori natija ortida katta mehnat turishini ko‘rsatmoqda.
…