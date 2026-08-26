Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!
Dunyo energiya bozori va global logistikaning asosiy tuguni bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi atrofidagi harbiy-siyosiy keskinlik yangi bosqichga chiqdi. AQSH prezidenti Donald Tramp Truth Social tarmog‘idagi rasmiy sahifasida AQSH Harbiy-dengiz kuchlari mazkur strategik suv yo‘lagidagi barcha dengiz minalarini to‘liq zararsizlantirganini ma’lum qildi.
Oq uy rahbari dengiz yo‘llari xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha murosasiz pozitsiyani e’lon qilib, Eron tomoniga ochiq va qat’iy ogohlantirish yuborilganini ta’kidladi.
«Mina qo‘ygan har qanday kema yo‘q qilinadi»: Trampning keskin bayonoti
AQSH prezidenti dengiz yo‘lagini qayta to‘sishga bo‘ladigan har qanday urinish qat’iy harbiy javobga duch kelishini bildirdi:
«Eronga har qanday yangi mina o‘rnatuvchi kema yoki qayiq zudlik bilan va tizimli ravishda yo‘q qilinishi haqida qat’iy bildirishnoma yuborildi... Suv yo‘llarini minalashtirishga nisbatan mutlaqo murosasizlik siyosati to‘liq kuchga kirdi», — deb yozdi Tramp.
Fazodan kuzatuv va yadroviy obyektlar nazorati
Amerika ma’muriyati nafaqat suv havzasini, balki Eron hududidagi muhim strategik nuqtalarni ham to‘liq kuzatuv ostiga olganini ochiqladi:
AQSH Kosmik kuchlari harakatda: Bo‘g‘ozdagi har bir dengiz kemasi va qanotli apparatlar harakati Amerika koinot kuchlari (Space Force) sun’iy yo‘ldoshlari orqali 24/7 rejimida real vaqtda monitoring qilinmoqda;
Kirki tog‘i va uran boyitish: Vashington versiyasiga ko‘ra, Eron uran qoldiqlarini boyitayotgan Kirki tog‘i hududi alohida razvedka nazoratiga olingan;
Yo‘q qilingan 3 ta yadroviy obyekt: Amerika qurolli kuchlari avvalgi zarbalar natijasida ishdan chiqarilgan uchta yadroviy inshootni ham doimiy ravishda kuzatib bormoqda.
6 oylik prognoz va dengiz qarama-qarshiligi tarixi
Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi mina inqirozi bahor faslida keskin tus olgan edi:
Mart oyidagi blokada: Eron tomoni AQSH va Isroilning qo‘shma amaliyotlariga javoban mart oyi boshida bo‘g‘oz suvlariga minalar joylashtirishni boshlagan va neft tankerlari harakatini to‘xtatishga uringandi;
Pentagon hisob-kitobi: Nufuzli «The Washington Post» nashri yozganidek, Pentagon ekspertlari bo‘g‘ozni minalardan to‘liq tozalash amaliyoti kamida 6 oy davom etishini taxmin qilgan edi. Biroq AQSH floti maxsus tral kuchlarini jalb qilgan holda vazifani qisqa fursatda yakunladi.
Bo‘g‘ozning qayta ochilishi jahon neft bozoriga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi kutilayotgan bo‘lsa-da, Trampning so‘nggi bayonotlari Fors ko‘rfazida harbiy eskalatsiya xavfi hamon yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.
…