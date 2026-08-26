Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!

·54·Dunyo
Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!

Dunyo energiya bozori va global logistikaning asosiy tuguni bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi atrofidagi harbiy-siyosiy keskinlik yangi bosqichga chiqdi. AQSH prezidenti Donald Tramp Truth Social tarmog‘idagi rasmiy sahifasida AQSH Harbiy-dengiz kuchlari mazkur strategik suv yo‘lagidagi barcha dengiz minalarini to‘liq zararsizlantirganini ma’lum qildi.

Oq uy rahbari dengiz yo‘llari xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha murosasiz pozitsiyani e’lon qilib, Eron tomoniga ochiq va qat’iy ogohlantirish yuborilganini ta’kidladi.

«Mina qo‘ygan har qanday kema yo‘q qilinadi»: Trampning keskin bayonoti

AQSH prezidenti dengiz yo‘lagini qayta to‘sishga bo‘ladigan har qanday urinish qat’iy harbiy javobga duch kelishini bildirdi:

«Eronga har qanday yangi mina o‘rnatuvchi kema yoki qayiq zudlik bilan va tizimli ravishda yo‘q qilinishi haqida qat’iy bildirishnoma yuborildi... Suv yo‘llarini minalashtirishga nisbatan mutlaqo murosasizlik siyosati to‘liq kuchga kirdi», — deb yozdi Tramp.

Fazodan kuzatuv va yadroviy obyektlar nazorati

Amerika ma’muriyati nafaqat suv havzasini, balki Eron hududidagi muhim strategik nuqtalarni ham to‘liq kuzatuv ostiga olganini ochiqladi:

  • AQSH Kosmik kuchlari harakatda: Bo‘g‘ozdagi har bir dengiz kemasi va qanotli apparatlar harakati Amerika koinot kuchlari (Space Force) sun’iy yo‘ldoshlari orqali 24/7 rejimida real vaqtda monitoring qilinmoqda;

  • Kirki tog‘i va uran boyitish: Vashington versiyasiga ko‘ra, Eron uran qoldiqlarini boyitayotgan Kirki tog‘i hududi alohida razvedka nazoratiga olingan;

  • Yo‘q qilingan 3 ta yadroviy obyekt: Amerika qurolli kuchlari avvalgi zarbalar natijasida ishdan chiqarilgan uchta yadroviy inshootni ham doimiy ravishda kuzatib bormoqda.

6 oylik prognoz va dengiz qarama-qarshiligi tarixi

Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi mina inqirozi bahor faslida keskin tus olgan edi:

  • Mart oyidagi blokada: Eron tomoni AQSH va Isroilning qo‘shma amaliyotlariga javoban mart oyi boshida bo‘g‘oz suvlariga minalar joylashtirishni boshlagan va neft tankerlari harakatini to‘xtatishga uringandi;

  • Pentagon hisob-kitobi: Nufuzli «The Washington Post» nashri yozganidek, Pentagon ekspertlari bo‘g‘ozni minalardan to‘liq tozalash amaliyoti kamida 6 oy davom etishini taxmin qilgan edi. Biroq AQSH floti maxsus tral kuchlarini jalb qilgan holda vazifani qisqa fursatda yakunladi.

Bo‘g‘ozning qayta ochilishi jahon neft bozoriga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi kutilayotgan bo‘lsa-da, Trampning so‘nggi bayonotlari Fors ko‘rfazida harbiy eskalatsiya xavfi hamon yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)Bugun, 07:17Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Bugun, 06:58G‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamG‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamBugun, 05:55Efiopiyada yosh yigitlar nega qoziq oyoqda yuradi? Sababi hayratlanarliEfiopiyada yosh yigitlar nega qoziq oyoqda yuradi? Sababi hayratlanarliBugun, 05:51Fransiya prezidenti Makronga kutilmagan zarba: olomon ichidan bir ayol unga shapaloq tushurdi (video)Fransiya prezidenti Makronga kutilmagan zarba: olomon ichidan bir ayol unga shapaloq tushurdi (video)Bugun, 05:411000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdi1000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdiBugun, 05:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi