08:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?

·44·Jamiyat
08:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?

Poytaxtda davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimi va shahar transporti oqimini maqbullashtirish maqsadida muhim tashabbus ilgari surildi. Toshkent shahar hokimligi shahar va tuman hokimliklari, shahar boshqarmalari hamda ularga qarashli tizim tashkilotlarida ish kuni grafigini o‘zgartirishni taklif qilmoqda.

Mazkur tashabbusga ko‘ra, xodimlarning ish vaqti 08:00 dan 17:00 gacha etib belgilanadi. Bunda umumiy ish soati davomiyligi o‘zgarishsiz qoladi — xodimlar ish kunini bir soat ertaroq boshlab, bir soat ertaroq yakunlaydi.

08:00 grafigi nima uchun zarur?

Poytaxt ma’muriyati ushbu taklifni bir nechta muhim omillar bilan asoslamoqda:

  • Aholiga erta tongdan xizmat ko‘rsatish: Bugungi kunda ko‘plab tibbiyot va ijtimoiy muassasalar, maktabgacha ta’lim tashkilotlari va bir qator korxonalarda ish kuni soat 08:00 da boshlanadi. Shaharda faol hayot erta tongdan qaynashi sababli hokimlik va shahar xizmatlari fuqarolarga aynan shu vaqtdan boshlab to‘liq xizmat ko‘rsatishga tayyor bo‘lishi lozim;

  • Idoralararo tezkor muvofiqlashuv: Ish jadvallarining uyg‘unlashtirilishi bir nechta davlat organlari ishtirokini talab etuvchi murakkab hujjatlar va masalalarni ancha tezroq hal etish imkonini beradi.

Yo‘l harakati tahlili: Ertalabki tirbandlik qanday kamayadi?

Yo‘l harakatini tashkil etish markazi mutaxassislarining hisob-kitoblariga ko‘ra, yangi grafik poytaxt infratuzilmasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi:

  • Transport oqimining taqsimlanishi: Shahardagi turli tashkilotlarning ish boshlanish vaqtlarini bir-biridan ajratish (differensiatsiya) ertalabki «pik» pallasida ko‘chalardagi transport tirbandligini sezilarli darajada pasaytiradi;

  • Tushlik vaqti yuklamasi: Yangi ish tartibi joriy etilishi bilan tushlik vaqti ham oldinga suriladi. Bu esa kunduzgi vaqtda yo‘llar va umumiy ovqatlanish shoxobchalaridagi tig‘izlikni bir maromda taqsimlashga xizmat qiladi.

Yakuniy qaror 28 avgustda aniq bo‘ladi

Mazkur tartib hali yakuniy kuchga kirgani yo‘q — ayni paytda Toshkent aholisi va jamoatchilikning fikrini o‘rganish bo‘yicha ochiq so‘rovnoma o‘tkazilmoqda.

Agar so‘rovnoma natijalariga ko‘ra tashabbus poytaxtliklar tomonidan keng qo‘llab-quvvatlansa, shahar hokimligi taklifni belgilangan tartibda kasaba uyushmalari tashkilotlari bilan kelishish va tasdiqlash uchun rasman kiritadi. Ovoz berish natijalari 28 avgust kuni e’lon qilinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Bugun, 06:54To‘yxonada hojatini chiqarmoqchi bo‘lgan ayol videosi tarmoqlarda ko‘pchilikning tanqidiga sabab bo‘ldi (video)To‘yxonada hojatini chiqarmoqchi bo‘lgan ayol videosi tarmoqlarda ko‘pchilikning tanqidiga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 05:25O‘zbekistonda qamoqda turib ham onlayn “dostavka” qilish mumkin bo‘ladiO‘zbekistonda qamoqda turib ham onlayn “dostavka” qilish mumkin bo‘ladiBugun, 05:01Farg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiFarg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiKecha, 23:02G‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiG‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiKecha, 21:47Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Kecha, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi