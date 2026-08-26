08:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?
Poytaxtda davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimi va shahar transporti oqimini maqbullashtirish maqsadida muhim tashabbus ilgari surildi. Toshkent shahar hokimligi shahar va tuman hokimliklari, shahar boshqarmalari hamda ularga qarashli tizim tashkilotlarida ish kuni grafigini o‘zgartirishni taklif qilmoqda.
Mazkur tashabbusga ko‘ra, xodimlarning ish vaqti 08:00 dan 17:00 gacha etib belgilanadi. Bunda umumiy ish soati davomiyligi o‘zgarishsiz qoladi — xodimlar ish kunini bir soat ertaroq boshlab, bir soat ertaroq yakunlaydi.
08:00 grafigi nima uchun zarur?
Poytaxt ma’muriyati ushbu taklifni bir nechta muhim omillar bilan asoslamoqda:
Aholiga erta tongdan xizmat ko‘rsatish: Bugungi kunda ko‘plab tibbiyot va ijtimoiy muassasalar, maktabgacha ta’lim tashkilotlari va bir qator korxonalarda ish kuni soat 08:00 da boshlanadi. Shaharda faol hayot erta tongdan qaynashi sababli hokimlik va shahar xizmatlari fuqarolarga aynan shu vaqtdan boshlab to‘liq xizmat ko‘rsatishga tayyor bo‘lishi lozim;
Idoralararo tezkor muvofiqlashuv: Ish jadvallarining uyg‘unlashtirilishi bir nechta davlat organlari ishtirokini talab etuvchi murakkab hujjatlar va masalalarni ancha tezroq hal etish imkonini beradi.
Yo‘l harakati tahlili: Ertalabki tirbandlik qanday kamayadi?
Yo‘l harakatini tashkil etish markazi mutaxassislarining hisob-kitoblariga ko‘ra, yangi grafik poytaxt infratuzilmasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi:
Transport oqimining taqsimlanishi: Shahardagi turli tashkilotlarning ish boshlanish vaqtlarini bir-biridan ajratish (differensiatsiya) ertalabki «pik» pallasida ko‘chalardagi transport tirbandligini sezilarli darajada pasaytiradi;
Tushlik vaqti yuklamasi: Yangi ish tartibi joriy etilishi bilan tushlik vaqti ham oldinga suriladi. Bu esa kunduzgi vaqtda yo‘llar va umumiy ovqatlanish shoxobchalaridagi tig‘izlikni bir maromda taqsimlashga xizmat qiladi.
Yakuniy qaror 28 avgustda aniq bo‘ladi
Mazkur tartib hali yakuniy kuchga kirgani yo‘q — ayni paytda Toshkent aholisi va jamoatchilikning fikrini o‘rganish bo‘yicha ochiq so‘rovnoma o‘tkazilmoqda.
Agar so‘rovnoma natijalariga ko‘ra tashabbus poytaxtliklar tomonidan keng qo‘llab-quvvatlansa, shahar hokimligi taklifni belgilangan tartibda kasaba uyushmalari tashkilotlari bilan kelishish va tasdiqlash uchun rasman kiritadi. Ovoz berish natijalari 28 avgust kuni e’lon qilinadi.
…