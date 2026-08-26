Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!

·24·Sport
Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!

Angliya futbolida yakunlangan mavsumning eng yorqin yosh iste’dodi rasman e’lon qilindi. Angliya Professional futbolchilar assotsiatsiyasi (PFA) o‘tkazgan ovoz berish natijalariga ko‘ra, «Manchester Siti» himoyachisi Niko O'Rayli Premer-liganing «Yilning eng yaxshi yosh futbolchisi» (PFA Young Player of the Year) nufuzli sovrini sohibiga aylandi.

Pep Gvardiola qo‘l ostida asosiy tarkibning muhim bo‘lagiga aylangan 21 yoshli ingliz himoyachisi mavsum davomidagi ishonchli va sermahsul o‘yini bilan ekspertlar hamda kasbdoshlarining yuksak e’tirofiga sazovor bo‘ldi.

Kuchli raqobat: O'Rayli kimlarni ortda qoldirdi?

Ushbu nufuzli nominatsiyada O'Rayli Angliyaning boshqa top-klublari yetakchi yosh iqtidorlari bilan kechgan keskin raqobatda g‘olib chiqdi:

Himoyachidan kutilmagan sermahsullik: Mavsum raqamlari

Niko O'Rayli nafaqat mudofaadagi barqarorligi, balki hujumlarni rivojlantirish va yakunlashdagi faolligi bilan ham ajralib turdi:

  • 34 ta uchrashuv: Yosh himoyachi APL doirasida 34 ta bahsda maydonga tushib, muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘ldi;

  • 8 ta golli harakat: O‘z ampluasi himoyachi bo‘lishiga qaramay, u raqiblar darvozasiga 5 ta gol kiritib, yana 3 ta golli uzatma muallifi bo‘ldi.

Himoya va hujumdagi bunday yuqori universallik 21 yoshli O'Raylini Angliya futbolining eng istiqbolli yulduzlari safiga olib chiqdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...Bugun, 06:29Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Bugun, 05:58Saudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiSaudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiBugun, 05:55Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bugun, 05:40Bruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 02:12Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Kecha, 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi