Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!
Angliya futbolida yakunlangan mavsumning eng yorqin yosh iste’dodi rasman e’lon qilindi. Angliya Professional futbolchilar assotsiatsiyasi (PFA) o‘tkazgan ovoz berish natijalariga ko‘ra, «Manchester Siti» himoyachisi Niko O'Rayli Premer-liganing «Yilning eng yaxshi yosh futbolchisi» (PFA Young Player of the Year) nufuzli sovrini sohibiga aylandi.
Pep Gvardiola qo‘l ostida asosiy tarkibning muhim bo‘lagiga aylangan 21 yoshli ingliz himoyachisi mavsum davomidagi ishonchli va sermahsul o‘yini bilan ekspertlar hamda kasbdoshlarining yuksak e’tirofiga sazovor bo‘ldi.
Kuchli raqobat: O'Rayli kimlarni ortda qoldirdi?
Ushbu nufuzli nominatsiyada O'Rayli Angliyaning boshqa top-klublari yetakchi yosh iqtidorlari bilan kechgan keskin raqobatda g‘olib chiqdi:
Rayan Sherki — «Manchester Siti»dagi jamoadoshi;
Maks Douman — «Arsenal»;
Kobi Maynu — «Manchester Yunayted»;
Rio Ngumoa — «Liverpul»;
Eli Junior Krupi — «Bornmut».
Himoyachidan kutilmagan sermahsullik: Mavsum raqamlari
Niko O'Rayli nafaqat mudofaadagi barqarorligi, balki hujumlarni rivojlantirish va yakunlashdagi faolligi bilan ham ajralib turdi:
34 ta uchrashuv: Yosh himoyachi APL doirasida 34 ta bahsda maydonga tushib, muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘ldi;
8 ta golli harakat: O‘z ampluasi himoyachi bo‘lishiga qaramay, u raqiblar darvozasiga 5 ta gol kiritib, yana 3 ta golli uzatma muallifi bo‘ldi.
Himoya va hujumdagi bunday yuqori universallik 21 yoshli O'Raylini Angliya futbolining eng istiqbolli yulduzlari safiga olib chiqdi.
…