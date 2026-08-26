«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...

·4·Sport
«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...

O‘zbekiston Superligasining 19-turi doirasida o‘z maydonida Termizning «Surxon» klubini qabul qilgan OKMK jamoasi bahsning 17-daqiqasidan boshlab bir kishi ko‘p bo‘lib harakat qilganiga qaramasdan, hisobni ocha olmadi va 0:0 hisobidagi durangga rozi bo‘ldi.

Uchrashuv yakunlangach, olmaliqliklar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoasining ketma-ket uch o‘yindan buyon davom etayotgan gol ura olmaslik muammosi va vaziyatlardan foydalanishdagi oqsoqliklar bo‘yicha dilidagini ochiq-oydin bayon etdi.

«Vaziyatga ochko bermaydi, golga beradi»

OKMK ustozi jamoasi juda ko‘p hujumlar tashkil etayotgani, ammo yakuniy nuqtani qo‘yishda omad va aniqlik yetishmayotganini ta’kidladi:

«Bu uchinchi o‘yinki, umuman gol ura olmayapmiz. To‘g‘risi, boshim qotib yotibdi. Vaziyatlarimiz yetarlicha bor, lekin doim aytaman — futbolda yaratilgan vaziyatlarga ochko berilmaydi, urilgan golga beriladi. „Surxon“ juda yaxshi himoyalandi, darvozaboni ham boshidayoq qutqardi. Shundan keyin yana ikkita qulay imkoniyat bo‘ldi, ulardan unumli foydalanib, ishni yakunlash kerak edi», — dedi Qosimov.

Murabbiy shogirdlarining shijoati va harakatiga e’tirozi yo‘qligini, futbolchilar ko‘rsatmalarni to‘liq bajarishga urinayotganini alohida qayd etdi.

«Uchta o‘yinda 15 ta vaziyat — tuya so‘yib yuborish kerakdir»

Mirjalol Qo‘shoqovich jamoa yaratayotgan imkoniyatlar ko‘rsatkichiga e’tibor qaratib, bunday noomadlik seriyasiga hazil aralash chora topish kerakligini bildirdi:

  • 15 ta yaqqol imkoniyat: Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, Superligadek murakkab musobaqada bir jamoa uch uchrashuv davomida 15 ga yaqin qulay vaziyat yaratishi kamdan-kam uchraydigan holat;

  • Sabr va mehnat: «Hadeb oldinga tashlanganda, raqib qarshi hujumda jazolab ketishi ham mumkin edi. Ishlaymiz, boshqa iloj yo‘q. Eng keraklisi — shijoat bor. Bu mehnatlar baribir mukofotsiz qolmaydi deb o‘ylayman. Har bir ishning o‘z hikmati bor»;

  • Murabbiydan hazil: «Uchta bahsdan beri gol yo‘q. Yigitlarga aytarman, tuya so‘yib yuborishar shekilli, balki shunda darvozaga yo‘l topilar», — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.

Mazkur durangdan so‘ng OKMK hisobidagi ochkolari sonini 29 taga yetkazib, turnir jadvalida 5-o‘rinni saqlab qoldi, ammo hujumdagi samaradorlikni tiklash jamoa oldidagi bosh vazifa bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Bugun, 06:02Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Bugun, 05:58Saudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiSaudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiBugun, 05:55Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bugun, 05:40Bruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 02:12Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Kecha, 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi