«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...
O‘zbekiston Superligasining 19-turi doirasida o‘z maydonida Termizning «Surxon» klubini qabul qilgan OKMK jamoasi bahsning 17-daqiqasidan boshlab bir kishi ko‘p bo‘lib harakat qilganiga qaramasdan, hisobni ocha olmadi va 0:0 hisobidagi durangga rozi bo‘ldi.
Uchrashuv yakunlangach, olmaliqliklar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoasining ketma-ket uch o‘yindan buyon davom etayotgan gol ura olmaslik muammosi va vaziyatlardan foydalanishdagi oqsoqliklar bo‘yicha dilidagini ochiq-oydin bayon etdi.
«Vaziyatga ochko bermaydi, golga beradi»
OKMK ustozi jamoasi juda ko‘p hujumlar tashkil etayotgani, ammo yakuniy nuqtani qo‘yishda omad va aniqlik yetishmayotganini ta’kidladi:
«Bu uchinchi o‘yinki, umuman gol ura olmayapmiz. To‘g‘risi, boshim qotib yotibdi. Vaziyatlarimiz yetarlicha bor, lekin doim aytaman — futbolda yaratilgan vaziyatlarga ochko berilmaydi, urilgan golga beriladi. „Surxon“ juda yaxshi himoyalandi, darvozaboni ham boshidayoq qutqardi. Shundan keyin yana ikkita qulay imkoniyat bo‘ldi, ulardan unumli foydalanib, ishni yakunlash kerak edi», — dedi Qosimov.
Murabbiy shogirdlarining shijoati va harakatiga e’tirozi yo‘qligini, futbolchilar ko‘rsatmalarni to‘liq bajarishga urinayotganini alohida qayd etdi.
«Uchta o‘yinda 15 ta vaziyat — tuya so‘yib yuborish kerakdir»
Mirjalol Qo‘shoqovich jamoa yaratayotgan imkoniyatlar ko‘rsatkichiga e’tibor qaratib, bunday noomadlik seriyasiga hazil aralash chora topish kerakligini bildirdi:
15 ta yaqqol imkoniyat: Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, Superligadek murakkab musobaqada bir jamoa uch uchrashuv davomida 15 ga yaqin qulay vaziyat yaratishi kamdan-kam uchraydigan holat;
Sabr va mehnat: «Hadeb oldinga tashlanganda, raqib qarshi hujumda jazolab ketishi ham mumkin edi. Ishlaymiz, boshqa iloj yo‘q. Eng keraklisi — shijoat bor. Bu mehnatlar baribir mukofotsiz qolmaydi deb o‘ylayman. Har bir ishning o‘z hikmati bor»;
Murabbiydan hazil: «Uchta bahsdan beri gol yo‘q. Yigitlarga aytarman, tuya so‘yib yuborishar shekilli, balki shunda darvozaga yo‘l topilar», — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.
Mazkur durangdan so‘ng OKMK hisobidagi ochkolari sonini 29 taga yetkazib, turnir jadvalida 5-o‘rinni saqlab qoldi, ammo hujumdagi samaradorlikni tiklash jamoa oldidagi bosh vazifa bo‘lib qolmoqda.
…