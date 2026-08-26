Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»
Ozarboyjon prezidenti Ilhom Aliyevning O‘zbekistonga tashrifi ikki qardosh davlat munosabatlarida yana bir muhim sahifani ochdi. Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva oliy martabali mehmonlar tashrifi yakunlari yuzasidan fikr bildirib, O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasidagi munosabatlarning o‘ziga xos ahamiyatiga to‘xtaldi.
Uning ta’kidlashicha, mamlakatlar o‘rtasidagi yaqinlik faqat rasmiy munosabatlar bilan cheklanmaydi. Bu rishtalar xalqlarning tarixiy, madaniy va ma’naviy mushtarakligida ham yaqqol namoyon bo‘ladi.
1. Ozarboyjon delegatsiyasi O‘zbekistonda katta ehtirom bilan kutib olindi
Saida Mirziyoyeva Ozarboyjon prezidenti Ilhom Aliyev boshchiligidagi oliy martabali mehmonlar hamda ularning oila a’zolari O‘zbekistonda samimiy va katta ehtirom bilan kutib olinganini qayd etdi.
«Mamlakatlarimiz o‘zgacha birodarlik rishtalari bilan bog‘langan. Bu iliqlik nafaqat rasmiy aloqalarda, balki xalqlarimizning bir-biriga cheksiz mehr-oqibatida doim sezilib turadi».
Uning fikricha, ikki xalq o‘rtasidagi yaqinlik asrlar davomida shakllangan tarixiy va madaniy mushtaraklikka tayanadi.
2. Mushtarak tarix yangi loyihalarda davom etmoqda
O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasidagi munosabatlar so‘nggi yillarda turli yo‘nalishlarda yangi mazmun kasb etmoqda.
Saida Mirziyoyeva qayd etganidek, tarix, madaniyat va an’analardagi umumiylik bugun amaliy hamkorlikda ham o‘z aksini topmoqda.
Xususan, ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlik:
infratuzilma;
investitsiyalar;
iqtisodiy aloqalar;
qo‘shma loyihalar;
madaniy-gumanitar munosabatlar
kabi qator sohalarni qamrab olmoqda.
3. Tashrifda eng muhim hujjatlardan biri imzolandi
Saida Mirziyoyeva tashrif davomida imzolangan Abadiy do‘stlik to‘g‘risidagi shartnomaga alohida e’tibor qaratdi.
Uning ta’kidlashicha, ushbu hujjatning nomi ham O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasidagi munosabatlarning mohiyatini ifodalaydi.
«Ushbu tashrif ko‘p qirrali aloqalarimiz tarixida yana bir muhim sahifani ochdi».
Bu kelishuv ikki davlat o‘rtasidagi strategik hamkorlik va o‘zaro yaqinlikning yangi bosqichini belgilab beruvchi muhim voqealardan biri sifatida baholanmoqda.
Yo‘nalish
O‘zbekiston–Ozarboyjon munosabatlaridagi ahamiyati
Tarix
Umumiy ildiz va mushtarak qadriyatlar
Madaniyat
Xalqlar o‘rtasidagi ma’naviy yaqinlik
Iqtisodiyot
Yangi investitsiya va qo‘shma loyihalar
Infratuzilma
Amaliy hamkorlikning kengayishi
Diplomatiya
Abadiy do‘stlik munosabatlarining mustahkamlanishi
4. «Xush kelibsiz, aziz qardoshlar!»
Saida Mirziyoyeva Ozarboyjon vakillariga qaratilgan samimiy munosabatini ham izhor qildi.
U O‘zbekiston oliy martabali mehmonlar va qardosh xalq vakillarini har doim bag‘rikenglik bilan qarshi oladigan diyor ekanini ta’kidladi.
«Ozarboyjonlik do‘stlarimizni O‘zbekistonda ko‘rishdan har doim xursandmiz. Hamisha bag‘rini ochib sizni qarshi oladigan diyorimizga xush kelibsiz, aziz qardoshlar!»
Abadiy do‘stlikning yangi sahifasi
Ilhom Aliyev boshchiligidagi delegatsiyaning O‘zbekistonga tashrifi rasmiy uchrashuvlar va muzokaralar bilan cheklanib qolmadi. U ikki xalq o‘rtasidagi tarixiy yaqinlik, qardoshlik va o‘zaro ishonchni yana bir bor namoyon etdi.
Saida Mirziyoyeva ta’kidlaganidek, bu tashrif ko‘p qirrali munosabatlar tarixida yangi sahifa ochdi. Endi eng muhim masala — Abadiy do‘stlik to‘g‘risidagi shartnoma va erishilgan kelishuvlar ortidan ikki davlat o‘rtasida qanday yangi loyihalar hayotga tatbiq etilishidadir.
…