Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»

·30·Jamiyat
Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»

Ozarboyjon prezidenti Ilhom Aliyevning O‘zbekistonga tashrifi ikki qardosh davlat munosabatlarida yana bir muhim sahifani ochdi. Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva oliy martabali mehmonlar tashrifi yakunlari yuzasidan fikr bildirib, O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasidagi munosabatlarning o‘ziga xos ahamiyatiga to‘xtaldi.

Uning ta’kidlashicha, mamlakatlar o‘rtasidagi yaqinlik faqat rasmiy munosabatlar bilan cheklanmaydi. Bu rishtalar xalqlarning tarixiy, madaniy va ma’naviy mushtarakligida ham yaqqol namoyon bo‘ladi.

Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»

1. Ozarboyjon delegatsiyasi O‘zbekistonda katta ehtirom bilan kutib olindi

Saida Mirziyoyeva Ozarboyjon prezidenti Ilhom Aliyev boshchiligidagi oliy martabali mehmonlar hamda ularning oila a’zolari O‘zbekistonda samimiy va katta ehtirom bilan kutib olinganini qayd etdi.

«Mamlakatlarimiz o‘zgacha birodarlik rishtalari bilan bog‘langan. Bu iliqlik nafaqat rasmiy aloqalarda, balki xalqlarimizning bir-biriga cheksiz mehr-oqibatida doim sezilib turadi».

Uning fikricha, ikki xalq o‘rtasidagi yaqinlik asrlar davomida shakllangan tarixiy va madaniy mushtaraklikka tayanadi.

Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»

2. Mushtarak tarix yangi loyihalarda davom etmoqda

O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasidagi munosabatlar so‘nggi yillarda turli yo‘nalishlarda yangi mazmun kasb etmoqda.

Saida Mirziyoyeva qayd etganidek, tarix, madaniyat va an’analardagi umumiylik bugun amaliy hamkorlikda ham o‘z aksini topmoqda.

Xususan, ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlik:

  • infratuzilma;

  • investitsiyalar;

  • iqtisodiy aloqalar;

  • qo‘shma loyihalar;

  • madaniy-gumanitar munosabatlar

kabi qator sohalarni qamrab olmoqda.

Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»

3. Tashrifda eng muhim hujjatlardan biri imzolandi

Saida Mirziyoyeva tashrif davomida imzolangan Abadiy do‘stlik to‘g‘risidagi shartnomaga alohida e’tibor qaratdi.

Uning ta’kidlashicha, ushbu hujjatning nomi ham O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasidagi munosabatlarning mohiyatini ifodalaydi.

«Ushbu tashrif ko‘p qirrali aloqalarimiz tarixida yana bir muhim sahifani ochdi».

Bu kelishuv ikki davlat o‘rtasidagi strategik hamkorlik va o‘zaro yaqinlikning yangi bosqichini belgilab beruvchi muhim voqealardan biri sifatida baholanmoqda.

Yo‘nalish

O‘zbekiston–Ozarboyjon munosabatlaridagi ahamiyati

Tarix

Umumiy ildiz va mushtarak qadriyatlar

Madaniyat

Xalqlar o‘rtasidagi ma’naviy yaqinlik

Iqtisodiyot

Yangi investitsiya va qo‘shma loyihalar

Infratuzilma

Amaliy hamkorlikning kengayishi

Diplomatiya

Abadiy do‘stlik munosabatlarining mustahkamlanishi

Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»

4. «Xush kelibsiz, aziz qardoshlar!»

Saida Mirziyoyeva Ozarboyjon vakillariga qaratilgan samimiy munosabatini ham izhor qildi.

U O‘zbekiston oliy martabali mehmonlar va qardosh xalq vakillarini har doim bag‘rikenglik bilan qarshi oladigan diyor ekanini ta’kidladi.

«Ozarboyjonlik do‘stlarimizni O‘zbekistonda ko‘rishdan har doim xursandmiz. Hamisha bag‘rini ochib sizni qarshi oladigan diyorimizga xush kelibsiz, aziz qardoshlar!»

Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»

Abadiy do‘stlikning yangi sahifasi

Ilhom Aliyev boshchiligidagi delegatsiyaning O‘zbekistonga tashrifi rasmiy uchrashuvlar va muzokaralar bilan cheklanib qolmadi. U ikki xalq o‘rtasidagi tarixiy yaqinlik, qardoshlik va o‘zaro ishonchni yana bir bor namoyon etdi.

Saida Mirziyoyeva ta’kidlaganidek, bu tashrif ko‘p qirrali munosabatlar tarixida yangi sahifa ochdi. Endi eng muhim masala — Abadiy do‘stlik to‘g‘risidagi shartnoma va erishilgan kelishuvlar ortidan ikki davlat o‘rtasida qanday yangi loyihalar hayotga tatbiq etilishidadir.

Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

08:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?08:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?Bugun, 07:04To‘yxonada hojatini chiqarmoqchi bo‘lgan ayol videosi tarmoqlarda ko‘pchilikning tanqidiga sabab bo‘ldi (video)To‘yxonada hojatini chiqarmoqchi bo‘lgan ayol videosi tarmoqlarda ko‘pchilikning tanqidiga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 05:25O‘zbekistonda qamoqda turib ham onlayn “dostavka” qilish mumkin bo‘ladiO‘zbekistonda qamoqda turib ham onlayn “dostavka” qilish mumkin bo‘ladiBugun, 05:01Farg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiFarg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiKecha, 23:02G‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiG‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiKecha, 21:47Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Kecha, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi