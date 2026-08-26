Efiopiyada yosh yigitlar nega qoziq oyoqda yuradi? Sababi hayratlanarli

·38·Dunyo
Efiopiyada yosh yigitlar nega qoziq oyoqda yuradi? Sababi hayratlanarli

Efiopiyaning Omo vodiysida yashovchi Banna xalqi orasida yosh yigitlar bolaligidan yog‘och qoziq oyoqlarda yurishni o‘rganadi. Bir qarashda bu oddiy tomoshaga o‘xshashi mumkin, biroq ular uchun mazkur mahorat kundalik hayot bilan chambarchas bog‘liq.

Baland qoziq oyoqlarda yurish Banna yigitlariga atrofni yaxshiroq kuzatish imkonini beradi.

Ushbu mahorat orqali ular:

chorva mollarini balandroq joydan kuzatadi;

yaylovdagi hayvonlarni nazorat qilishni osonlashtiradi;

qalin o‘tlar orasidagi xavflarni oldindan payqashga harakat qiladi.

Ayniqsa, sher va qoplon kabi yirtqichlarni uzoqroqdan ko‘rish chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi aholi uchun muhim bo‘lishi mumkin. Banna xalqi yashaydigan hududlarda baland o‘tlar orasida turli xavflar uchrashi mumkin. Qoziq oyoqlarda yurish esa yerga yaqin yashirinadigan zaharli ilonlarni payqashda qo‘shimcha imkoniyat berishi ehtimol qilinadi.

Oddiy ko‘ringan qoziq oyoqlar aslida Banna xalqining kundalik hayoti va an’analarining bir qismidir.

Qoziq oyoqlarda yurish yoshligidan o‘rgatiladi. Uni egallash esa yaxshi muvozanat, chaqqonlik va jasoratni talab qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamG‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamBugun, 05:55Fransiya prezidenti Makronga kutilmagan zarba: olomon ichidan bir ayol unga shapaloq tushurdi (video)Fransiya prezidenti Makronga kutilmagan zarba: olomon ichidan bir ayol unga shapaloq tushurdi (video)Bugun, 05:411000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdi1000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdiBugun, 05:29“Kulganim uchun jarima” degan blogerning videosi ortidan shov-shuv!“Kulganim uchun jarima” degan blogerning videosi ortidan shov-shuv!Bugun, 05:15Eshik yonidagi oddiy ip sizni o‘g‘rilar nishoniga aylantirishi mumkin!Eshik yonidagi oddiy ip sizni o‘g‘rilar nishoniga aylantirishi mumkin!Bugun, 05:04Dunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandiDunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandiKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi