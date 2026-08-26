Efiopiyada yosh yigitlar nega qoziq oyoqda yuradi? Sababi hayratlanarli
Efiopiyaning Omo vodiysida yashovchi Banna xalqi orasida yosh yigitlar bolaligidan yog‘och qoziq oyoqlarda yurishni o‘rganadi. Bir qarashda bu oddiy tomoshaga o‘xshashi mumkin, biroq ular uchun mazkur mahorat kundalik hayot bilan chambarchas bog‘liq.
Baland qoziq oyoqlarda yurish Banna yigitlariga atrofni yaxshiroq kuzatish imkonini beradi.
Ushbu mahorat orqali ular:
chorva mollarini balandroq joydan kuzatadi;
yaylovdagi hayvonlarni nazorat qilishni osonlashtiradi;
qalin o‘tlar orasidagi xavflarni oldindan payqashga harakat qiladi.
Ayniqsa, sher va qoplon kabi yirtqichlarni uzoqroqdan ko‘rish chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi aholi uchun muhim bo‘lishi mumkin. Banna xalqi yashaydigan hududlarda baland o‘tlar orasida turli xavflar uchrashi mumkin. Qoziq oyoqlarda yurish esa yerga yaqin yashirinadigan zaharli ilonlarni payqashda qo‘shimcha imkoniyat berishi ehtimol qilinadi.
Oddiy ko‘ringan qoziq oyoqlar aslida Banna xalqining kundalik hayoti va an’analarining bir qismidir.
Qoziq oyoqlarda yurish yoshligidan o‘rgatiladi. Uni egallash esa yaxshi muvozanat, chaqqonlik va jasoratni talab qiladi.
…