Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!
Yevropa Chempionlar ligasi saralash pley-off bosqichining javob uchrashuvi Boku shahrida haqiqiy futbol trillerini taqdim etdi. Ozarbayjonning «Sabah» klubi o‘z maydonida Isroilning «Hapoel Beer-Sheva» jamoasini qabul qilib, 120 daqiqalik fantastik kambek evaziga YECHLning asosiy umumiy guruh bosqichi yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Dastlabki bahsda 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan bokuliklar o‘z muxlislari qarshisida iroda va g‘alabaga bo‘lgan yuksak ishtiyoqni namoyish etishdi.
74-daqiqadagi najot: Umarali Rahmonaliyevning muhim goli
Uchrashuv mezbonlar uchun juda og‘ir boshlandi:
Raqibning bosimi: Bahsning 10-daqiqasidayoq Zlatanovich hisobni ochdi. 38-daqiqada Nvachukvu muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, 61-daqiqada Mizrahi yana isroilliklarni oldinga olib chiqdi;
O‘zbek legionerining javobi: Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra 2:4 hisobida ortda qolayotgan «Sabah»ni 74-daqiqada Umarali Rahmonaliyev qutqarib qoldi. O‘zbekistonlik yarim himoyachi muhim golni urib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi va jamoasiga ikkinchi nafasni berdi (82-daqiqada u taktik o‘zgarish sabab zaxiraga olindi);
90+4-daqiqadagi drama: Asosiy vaqt tugashiga sanoqli soniyalar qolganda Mutalimov 3-golni kiritib, bahsni 3:2 hisobiga yetkazdi va umumiy hisobni (4:4) tenglashtirib, o‘yinni qo‘shimcha bo‘limlarga olib chiqdi.
Ekstra-taymlardagi g‘alaba va guruh bosqichi
Ruhiy ustunlikni to‘liq o‘z qo‘liga olgan «Sabah» qo‘shimcha bo‘limlarda raqibni tamomila tor-mor etdi:
101-daqiqa: Mbina mezbonlarning 4-golini urdi;
115-daqiqa: Miskele yakuniy nuqtani qo‘yib, hisobni 5:2 (umumiy hisobda 6:4) ko‘rinishiga keltirdi.
YECHL saralashi. Pley-off, javob bahsi:
«Sabah» — «Hapoel Beer-Sheva» 5:2 (Dastlabki o‘yin: 1:2)
Gollar: Nvachukvu 38, Rahmonaliyev 74, Mutalimov 90+4, Mbina 101, Miskele 115 — Zlatanovich 10, Mizrahi 61.
Shu tariqa, Umarali Rahmonaliyev to‘p tepayotgan «Sabah» klubi murakkab sinovdan o‘tib, Chempionlar ligasining yangilangan umumiy guruh bosqichiga rasman yo‘l oldi.
…