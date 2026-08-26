Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!

·47·Sport
Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!

Yevropa Chempionlar ligasi saralash pley-off bosqichining javob uchrashuvi Boku shahrida haqiqiy futbol trillerini taqdim etdi. Ozarbayjonning «Sabah» klubi o‘z maydonida Isroilning «Hapoel Beer-Sheva» jamoasini qabul qilib, 120 daqiqalik fantastik kambek evaziga YECHLning asosiy umumiy guruh bosqichi yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Dastlabki bahsda 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan bokuliklar o‘z muxlislari qarshisida iroda va g‘alabaga bo‘lgan yuksak ishtiyoqni namoyish etishdi.

74-daqiqadagi najot: Umarali Rahmonaliyevning muhim goli

Uchrashuv mezbonlar uchun juda og‘ir boshlandi:

  • Raqibning bosimi: Bahsning 10-daqiqasidayoq Zlatanovich hisobni ochdi. 38-daqiqada Nvachukvu muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, 61-daqiqada Mizrahi yana isroilliklarni oldinga olib chiqdi;

  • O‘zbek legionerining javobi: Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra 2:4 hisobida ortda qolayotgan «Sabah»ni 74-daqiqada Umarali Rahmonaliyev qutqarib qoldi. O‘zbekistonlik yarim himoyachi muhim golni urib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi va jamoasiga ikkinchi nafasni berdi (82-daqiqada u taktik o‘zgarish sabab zaxiraga olindi);

  • 90+4-daqiqadagi drama: Asosiy vaqt tugashiga sanoqli soniyalar qolganda Mutalimov 3-golni kiritib, bahsni 3:2 hisobiga yetkazdi va umumiy hisobni (4:4) tenglashtirib, o‘yinni qo‘shimcha bo‘limlarga olib chiqdi.

Ekstra-taymlardagi g‘alaba va guruh bosqichi

Ruhiy ustunlikni to‘liq o‘z qo‘liga olgan «Sabah» qo‘shimcha bo‘limlarda raqibni tamomila tor-mor etdi:

  • 101-daqiqa: Mbina mezbonlarning 4-golini urdi;

  • 115-daqiqa: Miskele yakuniy nuqtani qo‘yib, hisobni 5:2 (umumiy hisobda 6:4) ko‘rinishiga keltirdi.

YECHL saralashi. Pley-off, javob bahsi:

  • «Sabah» — «Hapoel Beer-Sheva» 5:2 (Dastlabki o‘yin: 1:2)

  • Gollar: Nvachukvu 38, Rahmonaliyev 74, Mutalimov 90+4, Mbina 101, Miskele 115 — Zlatanovich 10, Mizrahi 61.

Shu tariqa, Umarali Rahmonaliyev to‘p tepayotgan «Sabah» klubi murakkab sinovdan o‘tib, Chempionlar ligasining yangilangan umumiy guruh bosqichiga rasman yo‘l oldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...Bugun, 06:29Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Bugun, 06:02Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Bugun, 05:58Saudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiSaudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiBugun, 05:55Bruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 02:12Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Kecha, 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi