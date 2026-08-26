Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!
Angliya futbolida yakunlangan mavsumning eng nufuzli individual sovrini o‘z egasini topdi. Angliya Professional futbolchilar assotsiatsiyasi (PFA) rasmiy ovoz berish natijalariga ko‘ra, «Manchester Yunayted» sardori, 31 yoshli portugaliyalik yarim himoyachi Brunu Fernandeshni APLning o‘tgan mavsumdagi eng yaxshi o‘yinchisi (PFA Player of the Year) deb e’lon qildi.
Bu sovrin futbolchilarning o‘z hamkasblari tomonidan berilgan ovozlar asosida aniqlangani bilan alohida ahamiyatga ega.
Raqobatchilar va mutlaq yakkapeshqadamlik
Brunu Fernandesh sovrin uchun kurashda Angliyaning yetakchi klublari yulduzlarini ortda qoldirdi:
«Manchester Siti» vakillari: Erling Holand va Rayan Sherki;
«Arsenal» yetakchilari: Deklan Rays, Gabriel Magalyaes va darvozabon David Rayya.
E’tiborli jihati shundaki, portugaliyalik pleymeyker bunga qadar APL rasmiy tashkilotchilari hamda Angliya futbol jurnalistlari assotsiatsiyasi (FWA) talqiniga ko‘ra ham mavsumning eng yaxshi o‘yinchisi sovrinini qo‘lga kiritgan edi. Shu tariqa, Brunu yilning barcha asosiy individual mukofotlarini o‘zida jamladi.
Rekord darajadagi 21 ta assist
«Qizil iblislar» yetakchisi o‘tgan mavsumda maydondagi beqiyos kreativligi va barqarorligi bilan ajralib turdi:
35 ta uchrashuv: Brunu Premer-liga doirasida 35 ta bahsda maydonga tushdi;
21 ta golli uzatma: Portugaliyalik yarim himoyachi mavsum davomida naqd 21 ta assist qayd etib, liganing eng yaxshi assistentiga aylandi va jamoasi hujumlarining bosh dirijori ekanini yana bir bor isbotladi.
31 yoshli yarim himoyachining bunday yuksak e’tirofga sazovor bo‘lishi «Manchester Yunayted» tarixidagi yana bir yorqin sahifa bo‘ldi.
…