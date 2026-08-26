Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!

·28·Sport
Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!

Angliya futbolida yakunlangan mavsumning eng nufuzli individual sovrini o‘z egasini topdi. Angliya Professional futbolchilar assotsiatsiyasi (PFA) rasmiy ovoz berish natijalariga ko‘ra, «Manchester Yunayted» sardori, 31 yoshli portugaliyalik yarim himoyachi Brunu Fernandeshni APLning o‘tgan mavsumdagi eng yaxshi o‘yinchisi (PFA Player of the Year) deb e’lon qildi.

Bu sovrin futbolchilarning o‘z hamkasblari tomonidan berilgan ovozlar asosida aniqlangani bilan alohida ahamiyatga ega.

Raqobatchilar va mutlaq yakkapeshqadamlik

Brunu Fernandesh sovrin uchun kurashda Angliyaning yetakchi klublari yulduzlarini ortda qoldirdi:

  • «Manchester Siti» vakillari: Erling Holand va Rayan Sherki;

  • «Arsenal» yetakchilari: Deklan Rays, Gabriel Magalyaes va darvozabon David Rayya.

E’tiborli jihati shundaki, portugaliyalik pleymeyker bunga qadar APL rasmiy tashkilotchilari hamda Angliya futbol jurnalistlari assotsiatsiyasi (FWA) talqiniga ko‘ra ham mavsumning eng yaxshi o‘yinchisi sovrinini qo‘lga kiritgan edi. Shu tariqa, Brunu yilning barcha asosiy individual mukofotlarini o‘zida jamladi.

Rekord darajadagi 21 ta assist

«Qizil iblislar» yetakchisi o‘tgan mavsumda maydondagi beqiyos kreativligi va barqarorligi bilan ajralib turdi:

  • 35 ta uchrashuv: Brunu Premer-liga doirasida 35 ta bahsda maydonga tushdi;

  • 21 ta golli uzatma: Portugaliyalik yarim himoyachi mavsum davomida naqd 21 ta assist qayd etib, liganing eng yaxshi assistentiga aylandi va jamoasi hujumlarining bosh dirijori ekanini yana bir bor isbotladi.

31 yoshli yarim himoyachining bunday yuksak e’tirofga sazovor bo‘lishi «Manchester Yunayted» tarixidagi yana bir yorqin sahifa bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...Bugun, 06:29Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Bugun, 06:02Saudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiSaudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiBugun, 05:55Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bugun, 05:40Bruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 02:12Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Kecha, 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi