Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!

·4·Dunyo
Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!

Rossiya prezidenti maslahatchisi Anton Kobyakov TASS axborot agentligiga bergan keng qamrovli intervyusida 2022 yil 24 fevralda boshlangan maxsus harbiy operatsiyaning sabablari haqida to‘xtalib, Moskva Ukraina Qurolli kuchlarining rejalaridan atigi ikki hafta ilgarilab ketganini ma’lum qildi.

Kobyakovning ta’kidlashicha, Rossiya harbiylari operatsiya boshida egallab olingan Ukraina hududiy mudofaa (TRO) brigadalaridan birining tashlab ketilgan shtabidan muhim maxfiy hujjatlarni qo‘lga kiritgan.

«2022 yil 8 mart sanasi belgilangan edi»

Prezident maslahatchisi topilgan hujjatlarda Rossiya hududiga hujum qilishning aniq muddati ko‘rsatilganini ta’kidladi:

«Hozir bu unutilgan, shu sababli eslatib o‘tishning ayni vaqti: harbiylarimiz maxsus harbiy operatsiya boshidayoq qo‘lga kiritgan hujjatlarda Rossiyaga bostirib kirishning aniq muddati — 2022 yil 8 mart etib belgilangan edi. Biz ulardan atigi ikki hafta ilgarilab ketdik.

Ramziy ma’noda — ular urushni bizga ayollar bayramiga „sovg‘a“ qilmoqchi bo‘lishgandi. Buning o‘rniga ular Rossiya rahbariyatining uzoqni ko‘ra bilishi tufayli munosib javob olishdi. Prezident avvalroq aytganidek, bizning tariximizda 22 iyun hech qachon takrorlanmaydi», — dedi Kobyakov.

«Minsk kelishuvlari niqob edi»: G‘arbning rejalari

Kobyakov o‘z bayonotida G‘arb davlatlarining Minsk jarayonlaridagi tutgan o‘rnini keskin tanqid qildi:

  • Niqoblangan pozitsiya: Prezident maslahatchisining so‘zlariga ko‘ra, G‘arb Minsk kelishuvlarining tarafdori sifatida shunchaki niqoblangan va bundan asosiy maqsad vaqtdan yutib, Ukraina armiyasini keng ko‘lamli urushga puxta tayyorlash bo‘lgan;

  • Sharqiy iqtisodiy forumning roli: Kobyakov 2015 yilda Rossiya tomonidan Sharqiy iqtisodiy forumning ta’sis etilishi mutlaqo to‘g‘ri strategik qadam bo‘lganini bildirdi. Uning fikricha, o‘sha paytda G‘arb hali sanksiya bosimini to‘liq ishga solmagan va Qrim hamda Donbass masalasidagi qarama-qarshiliklarga qaramay, voqealarning ortga qaytmas tus olganini anglab yetmagan edi.

Rossiya rahbariyati vakilining ushbu bayonoti 2022 yilgi mojaroning boshlanishi va xalqaro maydondagi diplomatik kelishuvlarning parda ortidagi jarayonlariga yana bir bor oydinlik kiritmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdi68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdiBugun, 16:12MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?Bugun, 16:03Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)Bugun, 15:43Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Bugun, 13:59Pul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaPul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaBugun, 13:51Pokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiPokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi