Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!
Rossiya prezidenti maslahatchisi Anton Kobyakov TASS axborot agentligiga bergan keng qamrovli intervyusida 2022 yil 24 fevralda boshlangan maxsus harbiy operatsiyaning sabablari haqida to‘xtalib, Moskva Ukraina Qurolli kuchlarining rejalaridan atigi ikki hafta ilgarilab ketganini ma’lum qildi.
Kobyakovning ta’kidlashicha, Rossiya harbiylari operatsiya boshida egallab olingan Ukraina hududiy mudofaa (TRO) brigadalaridan birining tashlab ketilgan shtabidan muhim maxfiy hujjatlarni qo‘lga kiritgan.
«2022 yil 8 mart sanasi belgilangan edi»
Prezident maslahatchisi topilgan hujjatlarda Rossiya hududiga hujum qilishning aniq muddati ko‘rsatilganini ta’kidladi:
«Hozir bu unutilgan, shu sababli eslatib o‘tishning ayni vaqti: harbiylarimiz maxsus harbiy operatsiya boshidayoq qo‘lga kiritgan hujjatlarda Rossiyaga bostirib kirishning aniq muddati — 2022 yil 8 mart etib belgilangan edi. Biz ulardan atigi ikki hafta ilgarilab ketdik.
Ramziy ma’noda — ular urushni bizga ayollar bayramiga „sovg‘a“ qilmoqchi bo‘lishgandi. Buning o‘rniga ular Rossiya rahbariyatining uzoqni ko‘ra bilishi tufayli munosib javob olishdi. Prezident avvalroq aytganidek, bizning tariximizda 22 iyun hech qachon takrorlanmaydi», — dedi Kobyakov.
«Minsk kelishuvlari niqob edi»: G‘arbning rejalari
Kobyakov o‘z bayonotida G‘arb davlatlarining Minsk jarayonlaridagi tutgan o‘rnini keskin tanqid qildi:
Niqoblangan pozitsiya: Prezident maslahatchisining so‘zlariga ko‘ra, G‘arb Minsk kelishuvlarining tarafdori sifatida shunchaki niqoblangan va bundan asosiy maqsad vaqtdan yutib, Ukraina armiyasini keng ko‘lamli urushga puxta tayyorlash bo‘lgan;
Sharqiy iqtisodiy forumning roli: Kobyakov 2015 yilda Rossiya tomonidan Sharqiy iqtisodiy forumning ta’sis etilishi mutlaqo to‘g‘ri strategik qadam bo‘lganini bildirdi. Uning fikricha, o‘sha paytda G‘arb hali sanksiya bosimini to‘liq ishga solmagan va Qrim hamda Donbass masalasidagi qarama-qarshiliklarga qaramay, voqealarning ortga qaytmas tus olganini anglab yetmagan edi.
Rossiya rahbariyati vakilining ushbu bayonoti 2022 yilgi mojaroning boshlanishi va xalqaro maydondagi diplomatik kelishuvlarning parda ortidagi jarayonlariga yana bir bor oydinlik kiritmoqda.
…