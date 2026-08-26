68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdi
Ostonada 68 yoshli erkak ma’muriy binoga kirish vaqtida metall detektordan o‘tayotib, namoyishkorona shimini yechgani uchun 86 500 tenge jarimaga tortildi.
Hodisa 24 avgust kuni soat 09:28 atrofida Fuqarolarni qabul qilish markazida yuz bergan. Erkak metall detektor ramkasidan o‘tish paytida shimini yechgan. Huquq-tartibot idoralari uning shaxsini aniqlab, ishni sudga oshirgan.
Sud erkakning harakatlarini jamoat tartibini buzish va atrofdagilarga nisbatan hurmatsizlik sifatida baholab, uni mayda bezorilikda aybdor deb topgan. Erkak esa sudda aybini tan olmagan va buni hazil tariqasida qilganini bildirgan.
Sud uning yoshini ham inobatga olgan. Qonunchilikka ko‘ra, 63 yoshdan oshgan shaxslarga ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanmaydi. Shu sababli erkakka 20 MRP, ya’ni 86 500 tenge miqdorida jarima tayinlangan.
Sud qarori hozircha qonuniy kuchga kirmagan.
…