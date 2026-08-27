Kommunal qarzdorliklar undirilmoqda

·22·Jamiyat
Kommunal qarzdorliklar undirilmoqda

Majburiy ijro byurosi Qoraqalpog‘iston Respublikasi boshqarmasining hududiy bo‘limlari tomonidan energiya ta’minoti korxonalari foydasiga kommunal qarzdorliklarini undirish to‘g‘risidagi sud qarorlarining ijrosi jadallashtirilmoqda.

Tahlillarga ko‘ra, joriy yilning o‘tgan davrida, kommunal qarzdorlikni undirishga oid jami 19 mlrd. 523 mln. so‘mlik 633 ta ijro hujjatlarining ijrosi ta’minlanib, shundan amalda 12 mlrd. 430 mln. so‘m undirilgan.

Masalan, Jinoyat ishlari bo‘yicha Kegeyli tuman sudining 2026-yil 27-iyul kungi qarzdor M.A.dan Energosavdo AJ Nukus tumani bo‘limi foydasiga 39.852.000 so‘m undirish haqidagi ijro hujjati yuzasidan Byuroning Nukus tumani tomonidan olib borilgan ijro harakatlari natijasida, joriy yilning 10 avgust kuni qarzdorlik undirilishi ta’minlangan.

Bu boradagi ishlar davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir yillik qidiruvga yakun yasaldiBir yillik qidiruvga yakun yasaldiBugun, 00:26Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!Bugun, 00:21Toshkentda yana Zeekr 001 yonib ketdi: Voqea joyidan shoshilinch ma’lumot...Toshkentda yana Zeekr 001 yonib ketdi: Voqea joyidan shoshilinch ma’lumot...Kecha, 18:00To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)Kecha, 16:28Qarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldiQarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldiKecha, 15:14Toshkentda marhum Islom Karimovga o‘xshash erkak uchradi (video)Toshkentda marhum Islom Karimovga o‘xshash erkak uchradi (video)Kecha, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi