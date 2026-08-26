15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi

·3·Dunyo
15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi

Xitoyning Xenan provinsiyasida 31 yoshli ayol tez vazn tashlash maqsadida o‘ta keskin parhezga murojaat qildi. U 15 kun davomida ovqat iste’mol qilmay, faqat suv ichgan. Natijada qisqa vaqt ichida qariyb 20 kilogramm vazn yo‘qotgan.

Biroq tarozidagi raqamlarning keskin kamayishi uning sog‘lig‘iga qimmatga tushdi. Oradan ko‘p o‘tmay ayolda yurish qiyinlashishi, muvozanatni saqlay olmaslik va xotira bilan bog‘liq muammolar paydo bo‘lgan.

Shifokorlar uni tekshiruvdan o‘tkazgach, Vernike ensefalopatiyasi deb ataluvchi jiddiy nevrologik kasallikni aniqlashgan. Mutaxassislar bu holatni organizmda vitamin B1 — tiamin yetishmasligi va og‘ir oziqlanish tanqisligi bilan bog‘lagan.

Eng tashvishli jihati shundaki, nevrolog Sun Guyfan ayolning yurishi g‘alati tarzda o‘zgarib, pingvinnikiga o‘xshab qolganini aytgan. Shifokor uning yurishdagi muammolari to‘liq bartaraf bo‘lmasligi mumkinligidan ogohlantirgan.

Ma’lum bo‘lishicha, ayol qadimiy daos an’analaridan biri sifatida tilga olinadigan «bigu» usuliga amal qilgan. Ushbu amaliyotda oziq-ovqatni keskin cheklash yoki ma’lum muddat umuman iste’mol qilmaslik holatlari uchraydi. Biroq shifokorlar uzoq muddatli ochlik organizmni zarur vitamin va boshqa ozuqa moddalaridan mahrum qilib, jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, tez vazn tashlash uchun ovqatdan butunlay voz kechish xavfli bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, xotira buzilishi, muvozanat yo‘qolishi yoki ko‘z harakatlarida g‘ayrioddiylik paydo bo‘lsa, zudlik bilan tibbiy yordamga murojaat qilish zarur.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiSun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiBugun, 23:56Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Bugun, 23:51Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Bugun, 23:4268 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdi68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdiBugun, 16:12MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?Bugun, 16:03Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)Bugun, 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi