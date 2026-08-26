Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!

·6·Dunyo
Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!

Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba tez orada mamlakatning Vashingtondagi yangi elchisi etib tayinlanishi mumkin. Bu haqda Kiyevdagi diplomatik doiralar va manbalarga tayangan holda Kyiv Independent nashri xabar tarqatdi.

Xabar qilinishicha, Kiyev rasmiylari sobiq TIV rahbari nomzodini birinchi navbatda uning Amerika jamoatchiligi, matbuoti va siyosiy doiralari orasida katta obro‘ hamda yuqori tanilishlik darajasiga ega ekani uchun faol ravishda ko‘rib chiqmoqda. Biroq sobiq vazirning mazkur taklif rasman tushgan taqdirda uni qabul qilish-qilmasligi hozircha ochiq qolmoqda.

Stefanishinadan so‘ng bo‘sh qolgan o‘rin

Vashingtondagi elchilik lavozimi bo‘yicha nomzod tanlash jarayoni bir qator murakkabliklar bilan kechmoqda:

  • Iste’fodan keyingi qiyinchilik: Avvalroq Olga Stefanishinaning Vashingtondagi elchi lavozimidan bo‘shatilishi ortidan, Kiyev rahbariyati ushbu mas’uliyatli pog‘onaga munosib o‘rinbosar topishda qiyinchilikka duch kelayotgani ma’lum qilingan edi;

  • Murakkab sinov: AQSH bilan munosabatlar strategik darajada muhim bo‘lgan bir paytda, bunday og‘ir va tarixiy diplomatik missiyani zimmasiga olishga ko‘pchilik jur’at eta olmayotgani ta’kidlanmoqda.

«Rossiya bilan muzokara imkoniyati bir oy avval tugadi»

Dmitriy Kuleba yangi lavozim haqidagi mish-mishlar fonida «Novini Live» telekanaliga bergan intervyusida Rossiya bilan ehtimoliy tinchlik muloqotiga oid muhim bayonot bilan chiqdi:

«Rossiya bilan konstruktiv muzokaralar olib borish imkoniyati bundan bir oy oldin batamom tugadi. Amerika tomoni o‘z hududidagi saylovoldi ichki siyosiy jarayonlari bilan band bo‘lib qolgani tufayli Rossiyaga zarur diplomatik bosim o‘tkazish va jarayonni boshqarish imkoniyatini qo‘ldan boy berdi», — deya qayd etdi sobiq tashqi ishlar vaziri.

Kulebaning bu bayonoti AQSHning xalqaro maydondagi diplomatik faolligi va Ukraina atrofidagi muzokaralarning keyingi taqdiri bo‘yicha jiddiy savollarni kun tartibiga chiqarmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiSun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiKecha, 23:5615 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindiKecha, 23:53Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Kecha, 23:4268 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdi68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdiKecha, 16:12MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?Kecha, 16:03Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)Kecha, 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi