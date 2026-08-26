Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!
Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba tez orada mamlakatning Vashingtondagi yangi elchisi etib tayinlanishi mumkin. Bu haqda Kiyevdagi diplomatik doiralar va manbalarga tayangan holda Kyiv Independent nashri xabar tarqatdi.
Xabar qilinishicha, Kiyev rasmiylari sobiq TIV rahbari nomzodini birinchi navbatda uning Amerika jamoatchiligi, matbuoti va siyosiy doiralari orasida katta obro‘ hamda yuqori tanilishlik darajasiga ega ekani uchun faol ravishda ko‘rib chiqmoqda. Biroq sobiq vazirning mazkur taklif rasman tushgan taqdirda uni qabul qilish-qilmasligi hozircha ochiq qolmoqda.
Stefanishinadan so‘ng bo‘sh qolgan o‘rin
Vashingtondagi elchilik lavozimi bo‘yicha nomzod tanlash jarayoni bir qator murakkabliklar bilan kechmoqda:
Iste’fodan keyingi qiyinchilik: Avvalroq Olga Stefanishinaning Vashingtondagi elchi lavozimidan bo‘shatilishi ortidan, Kiyev rahbariyati ushbu mas’uliyatli pog‘onaga munosib o‘rinbosar topishda qiyinchilikka duch kelayotgani ma’lum qilingan edi;
Murakkab sinov: AQSH bilan munosabatlar strategik darajada muhim bo‘lgan bir paytda, bunday og‘ir va tarixiy diplomatik missiyani zimmasiga olishga ko‘pchilik jur’at eta olmayotgani ta’kidlanmoqda.
«Rossiya bilan muzokara imkoniyati bir oy avval tugadi»
Dmitriy Kuleba yangi lavozim haqidagi mish-mishlar fonida «Novini Live» telekanaliga bergan intervyusida Rossiya bilan ehtimoliy tinchlik muloqotiga oid muhim bayonot bilan chiqdi:
«Rossiya bilan konstruktiv muzokaralar olib borish imkoniyati bundan bir oy oldin batamom tugadi. Amerika tomoni o‘z hududidagi saylovoldi ichki siyosiy jarayonlari bilan band bo‘lib qolgani tufayli Rossiyaga zarur diplomatik bosim o‘tkazish va jarayonni boshqarish imkoniyatini qo‘ldan boy berdi», — deya qayd etdi sobiq tashqi ishlar vaziri.
Kulebaning bu bayonoti AQSHning xalqaro maydondagi diplomatik faolligi va Ukraina atrofidagi muzokaralarning keyingi taqdiri bo‘yicha jiddiy savollarni kun tartibiga chiqarmoqda.
…