3 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?

·17·Sport
3 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?

O‘zbekiston Superligasining 19-turida Namanganning «Navbahor» klubi Muborak safarida autsayder «Mash’al» darvozasiga javobsiz 2 ta to‘p kiritib, muhim g‘alabali seriyasini davom ettirdi. Uchrashuvdan so‘ng «lochinlar» bosh murabbiyi Temur Kapadze matbuot anjumanida ishtirok etib, o‘yin natijasi, tarkibdagi yo‘qotishlar va oldinda turgan og‘ir taqvim haqida batafsil fikr bildirdi.

Murabbiy uzoq yo‘l bosib kelgan namanganlik muxlislarga minnatdorchilik bildirgan holda, 3 kundan so‘ng jamoani «Nasaf»ga qarshi prinsipial to‘qnashuv kutayotganini ta’kidladi.

«O‘zgarishlardan so‘ng darhol gol urdik»: Rotatsiya sabablari

Temur Kapadze ikkinchi bo‘limdagi qarorlari va tarkib rotatsiyasi haqida to‘xtalib o‘tdi:

  • Zudlik bilan kelgan samara: «Uchta o‘zgarishni amalga oshirganimizdan so‘ng darhol ikkinchi golni urdik. Hammasi reja bo‘yicha ketdi. Bilasizlar, 3 kundan keyin navbatdagi muhim o‘yinimiz bor, oldda yana uzoq yo‘l kutmoqda. Shu bois rotatsiya qilishimiz va ayrim futbolchilarga dam berishimiz zarur edi»;

  • Jamoaviy birdamlik: Murabbiy asosiy tarkib yoki zaxiradan qat’i nazar, barcha futbolchilarga birdek ishonishini va g‘alabaga jamoaviy mehnat orqali erishilayotganini qayd etdi.

Joel Kojo nega qaydnomaga kiritilmadi?

Matbuot anjumanida tarkibdagi yetakchilarning holatiga alohida oydinlik kiritildi:

  • Kojoning shamollashi: Hujumchi Joel Kojoning o‘yin qaydnomasida bo‘lmagani uning betobligi bilan izohlandi: «Kojo shamollab qolgandi, shu bois uni oldindagi og‘ir bahslar uchun asradik va ehtiyot qildik»;

  • Qizil kartochka jazosi: Shuningdek, Saidazamat qizil kartochka olib diskvalifikatsiya qilingani sababli ushbu uchrashuv safariga jalb etilmagan.

«Robin Gud» iborasiga keskin javob va «Nasaf» bilan bahs

Jurnalistning «Jamoa ikkinchi davrada Robin Gud maqomidan ketdimi?» degan savoliga Kapadze ochiq va keskin munosabat bildirdi:

«Bilmadim, buni endi sizdan eshityapman. Biz har bir uchrashuvga yuqori darajada tayyorgarlik ko‘rib, maydonga faqat g‘alaba uchun tushyapmiz. O‘yinlar ketma-ket, taqvim tig‘iz va oson emas. Lekin oxirigacha kurashamiz.

Mavsum yakunlansin, ana shunda jamoa Robin Gudmi yoki boshqa narsami — bahosini beraverasizlar. Hozir biz faqat maksimal natija uchun mehnat qilyapmiz», — deya javob qaytardi murabbiy.

Kapadze «Mash’al»ning yosh futbolchilari ko‘rsatgan qarshilikni e’tirof etib, raqibga kelgusi bahslarda omad tiladi hamda bor e’tiborni «Nasaf»ga qarshi bo‘ladigan markaziy bellashuvga qaratdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ro‘ziqul Berdiyev «Qizilqum»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nimalarni oshkor qildi?Ro‘ziqul Berdiyev «Qizilqum»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nimalarni oshkor qildi?Bugun, 23:32«Real» — «Real Sosedad» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi!«Real» — «Real Sosedad» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi!Bugun, 23:10Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Bugun, 21:59Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiYaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiBugun, 21:57Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiInsoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiBugun, 21:24«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 21:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)