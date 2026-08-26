3 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?
O‘zbekiston Superligasining 19-turida Namanganning «Navbahor» klubi Muborak safarida autsayder «Mash’al» darvozasiga javobsiz 2 ta to‘p kiritib, muhim g‘alabali seriyasini davom ettirdi. Uchrashuvdan so‘ng «lochinlar» bosh murabbiyi Temur Kapadze matbuot anjumanida ishtirok etib, o‘yin natijasi, tarkibdagi yo‘qotishlar va oldinda turgan og‘ir taqvim haqida batafsil fikr bildirdi.
Murabbiy uzoq yo‘l bosib kelgan namanganlik muxlislarga minnatdorchilik bildirgan holda, 3 kundan so‘ng jamoani «Nasaf»ga qarshi prinsipial to‘qnashuv kutayotganini ta’kidladi.
«O‘zgarishlardan so‘ng darhol gol urdik»: Rotatsiya sabablari
Temur Kapadze ikkinchi bo‘limdagi qarorlari va tarkib rotatsiyasi haqida to‘xtalib o‘tdi:
Zudlik bilan kelgan samara: «Uchta o‘zgarishni amalga oshirganimizdan so‘ng darhol ikkinchi golni urdik. Hammasi reja bo‘yicha ketdi. Bilasizlar, 3 kundan keyin navbatdagi muhim o‘yinimiz bor, oldda yana uzoq yo‘l kutmoqda. Shu bois rotatsiya qilishimiz va ayrim futbolchilarga dam berishimiz zarur edi»;
Jamoaviy birdamlik: Murabbiy asosiy tarkib yoki zaxiradan qat’i nazar, barcha futbolchilarga birdek ishonishini va g‘alabaga jamoaviy mehnat orqali erishilayotganini qayd etdi.
Joel Kojo nega qaydnomaga kiritilmadi?
Matbuot anjumanida tarkibdagi yetakchilarning holatiga alohida oydinlik kiritildi:
Kojoning shamollashi: Hujumchi Joel Kojoning o‘yin qaydnomasida bo‘lmagani uning betobligi bilan izohlandi: «Kojo shamollab qolgandi, shu bois uni oldindagi og‘ir bahslar uchun asradik va ehtiyot qildik»;
Qizil kartochka jazosi: Shuningdek, Saidazamat qizil kartochka olib diskvalifikatsiya qilingani sababli ushbu uchrashuv safariga jalb etilmagan.
«Robin Gud» iborasiga keskin javob va «Nasaf» bilan bahs
Jurnalistning «Jamoa ikkinchi davrada Robin Gud maqomidan ketdimi?» degan savoliga Kapadze ochiq va keskin munosabat bildirdi:
«Bilmadim, buni endi sizdan eshityapman. Biz har bir uchrashuvga yuqori darajada tayyorgarlik ko‘rib, maydonga faqat g‘alaba uchun tushyapmiz. O‘yinlar ketma-ket, taqvim tig‘iz va oson emas. Lekin oxirigacha kurashamiz.
Mavsum yakunlansin, ana shunda jamoa Robin Gudmi yoki boshqa narsami — bahosini beraverasizlar. Hozir biz faqat maksimal natija uchun mehnat qilyapmiz», — deya javob qaytardi murabbiy.
Kapadze «Mash’al»ning yosh futbolchilari ko‘rsatgan qarshilikni e’tirof etib, raqibga kelgusi bahslarda omad tiladi hamda bor e’tiborni «Nasaf»ga qarshi bo‘ladigan markaziy bellashuvga qaratdi.
…