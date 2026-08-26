MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?
AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi (MRB) direktori Jon Retkliffning Moskvaga qilgan e’lon qilinmagan qisqa tashrifi ortidan Kremlda sirli huquqiy harakatlar kuzatildi. Rossiya rasmiy huquqiy axborot portalida Prezident Vladimir Putin tomonidan imzolangan hujjatlar ro‘yxatida birdaniga uchta ketma-ket farmon ommaga e’lon qilinmasdan, «maxfiy» maqomi ostida qoldirildi.
Rossiya OAV va harbiy tahlilchilari ushbu hujjatlar raqamlanishidagi uzilishga e’tibor qaratib, ular aynan Amerika bosh razvedkachisining tashrifi va strategik xavfsizlik choralari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini muhokama qilmoqda.
605, 606 va 607-sonli farmonlar: Rasmiy reyestrdagi «bo‘shliq»
Rossiya rasmiy qonunchilik bazasidagi farmonlar ketma-ketligida 604 va 608-raqamli hujjatlar orasida uchta muhim qaror ochiq matbuot uchun yopiq qoldi:
Maxfiy grifi: Rasmiy portalda 605, 606 va 607-sonli farmonlarning matni ham, nomi ham ko‘rsatilmagan bo‘lib, ular to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat siri yoki maxsus xavfsizlikka doir hujjatlar sirasiga kiritilgan;
Asosiy taxminlar: Mutaxassislarning fikricha, bu kabi yopiq hujjatlar odatda mudofaa sohasi, muhim davlat obyektlarini himoya qilish, maxsus xizmatlar faoliyati yoki kadrlar bo‘yicha yopiq tayinlovlarga tegishli bo‘ladi;
Vaqt jihatidan moslik: Ushbu uch farmonning aynan Jon Retkliffning Boeing C-17 samolyoti Moskvadan havoga ko‘tarilgan paytga to‘g‘ri kelishi turli geosiyosiy taxminlarni keltirib chiqardi.
AQSH razvedkasining sobiq rahbariyati: «Bu jiddiy ogohlantirish bo‘lishi mumkin»
AQSH Milliy razvedka boshqarmasining sobiq direktor o‘rinbosari Bet Sanner MRB direktorining Moskva safari maqsadlari bo‘yicha o‘z fikrlarini bildirdi:
«Qilmaslik yaxshiroq» degan signal: Sannerning ta’kidlashicha, Retkliffning kelishi Rossiya rahbariyati uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri ogohlantirish vazifasini o‘tagan bo‘lishi mumkin: «Bu — „Biz sizning nima qilmoqchi ekaningizni bilamiz va buni qilmaslik siz uchun ma’qulroq“ degan ochiq ishora bo‘lishi ehtimoli yuqori»;
Muhokama mavzulari: Muzokaralar kun tartibida nafaqat Ukraina mojarosi, balki Yaqin Sharqdagi keskinlik, jumladan, Moskva va Tehron o‘rtasidagi harbiy-texnik hamkorlik masalalari ham ko‘tarilgan bo‘lishi taxmin qilinmoqda.
Safarbarlik mish-mishlariga raddiya va dronlardan himoya farmoni
Vaziyat fonida Kreml jamoatchilikni tashvishga solayotgan safarbarlik masalasiga yana bir bor rasman chek qo‘ydi:
Peskovning bayonoti: Rossiya Prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov yangi safarbarlik to‘lqini haqidagi da’volarni «provokatsiya va yolg‘on axborot» deb atadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday mish-mishlar Ukraina tomonidan ataylab axborot makonini beqarorlashtirish uchun tarqatilmoqda;
General Sobolev pozitsiyasi: Davlat Dumasi Mudofaa qo‘mitasi a’zosi, general-leytenant Viktor Sobolev qo‘shimcha safarbarlikka umuman ehtiyoj yo‘qligini, hozirgi asosiy vazifa mavjud kuchlar bilan aniq maqsadli hujumkor harakatlarni amalga oshirishdan iborat ekanini ta’kidladi;
Infratuzilmani davlat nazoratiga olish: Ayni paytda Putin 24 avgust kuni muhim farmonni imzolagan edi. Unga muvofiq, agar xususiy egalar o‘z strategik obyektlarini dron hujumlaridan samarali himoya qila olmasa, davlat ushbu obyektlarni vaqtincha o‘z boshqaruviga o‘tkazish huquqiga ega bo‘ladi.
Jon Retkliffning kutilmagan parvozi va Kremlning ketma-ket yopiq qarorlari parda ortidagi katta diplomatik va harbiy tayyorgarliklardan dalolat bermoqda.
…