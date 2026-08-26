MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?

·17·Dunyo
MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?

AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi (MRB) direktori Jon Retkliffning Moskvaga qilgan e’lon qilinmagan qisqa tashrifi ortidan Kremlda sirli huquqiy harakatlar kuzatildi. Rossiya rasmiy huquqiy axborot portalida Prezident Vladimir Putin tomonidan imzolangan hujjatlar ro‘yxatida birdaniga uchta ketma-ket farmon ommaga e’lon qilinmasdan, «maxfiy» maqomi ostida qoldirildi.

Rossiya OAV va harbiy tahlilchilari ushbu hujjatlar raqamlanishidagi uzilishga e’tibor qaratib, ular aynan Amerika bosh razvedkachisining tashrifi va strategik xavfsizlik choralari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini muhokama qilmoqda.

605, 606 va 607-sonli farmonlar: Rasmiy reyestrdagi «bo‘shliq»

Rossiya rasmiy qonunchilik bazasidagi farmonlar ketma-ketligida 604 va 608-raqamli hujjatlar orasida uchta muhim qaror ochiq matbuot uchun yopiq qoldi:

  • Maxfiy grifi: Rasmiy portalda 605, 606 va 607-sonli farmonlarning matni ham, nomi ham ko‘rsatilmagan bo‘lib, ular to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat siri yoki maxsus xavfsizlikka doir hujjatlar sirasiga kiritilgan;

  • Asosiy taxminlar: Mutaxassislarning fikricha, bu kabi yopiq hujjatlar odatda mudofaa sohasi, muhim davlat obyektlarini himoya qilish, maxsus xizmatlar faoliyati yoki kadrlar bo‘yicha yopiq tayinlovlarga tegishli bo‘ladi;

  • Vaqt jihatidan moslik: Ushbu uch farmonning aynan Jon Retkliffning Boeing C-17 samolyoti Moskvadan havoga ko‘tarilgan paytga to‘g‘ri kelishi turli geosiyosiy taxminlarni keltirib chiqardi.

AQSH razvedkasining sobiq rahbariyati: «Bu jiddiy ogohlantirish bo‘lishi mumkin»

AQSH Milliy razvedka boshqarmasining sobiq direktor o‘rinbosari Bet Sanner MRB direktorining Moskva safari maqsadlari bo‘yicha o‘z fikrlarini bildirdi:

  • «Qilmaslik yaxshiroq» degan signal: Sannerning ta’kidlashicha, Retkliffning kelishi Rossiya rahbariyati uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri ogohlantirish vazifasini o‘tagan bo‘lishi mumkin: «Bu — „Biz sizning nima qilmoqchi ekaningizni bilamiz va buni qilmaslik siz uchun ma’qulroq“ degan ochiq ishora bo‘lishi ehtimoli yuqori»;

  • Muhokama mavzulari: Muzokaralar kun tartibida nafaqat Ukraina mojarosi, balki Yaqin Sharqdagi keskinlik, jumladan, Moskva va Tehron o‘rtasidagi harbiy-texnik hamkorlik masalalari ham ko‘tarilgan bo‘lishi taxmin qilinmoqda.

Safarbarlik mish-mishlariga raddiya va dronlardan himoya farmoni

Vaziyat fonida Kreml jamoatchilikni tashvishga solayotgan safarbarlik masalasiga yana bir bor rasman chek qo‘ydi:

  • Peskovning bayonoti: Rossiya Prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov yangi safarbarlik to‘lqini haqidagi da’volarni «provokatsiya va yolg‘on axborot» deb atadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday mish-mishlar Ukraina tomonidan ataylab axborot makonini beqarorlashtirish uchun tarqatilmoqda;

  • General Sobolev pozitsiyasi: Davlat Dumasi Mudofaa qo‘mitasi a’zosi, general-leytenant Viktor Sobolev qo‘shimcha safarbarlikka umuman ehtiyoj yo‘qligini, hozirgi asosiy vazifa mavjud kuchlar bilan aniq maqsadli hujumkor harakatlarni amalga oshirishdan iborat ekanini ta’kidladi;

  • Infratuzilmani davlat nazoratiga olish: Ayni paytda Putin 24 avgust kuni muhim farmonni imzolagan edi. Unga muvofiq, agar xususiy egalar o‘z strategik obyektlarini dron hujumlaridan samarali himoya qila olmasa, davlat ushbu obyektlarni vaqtincha o‘z boshqaruviga o‘tkazish huquqiga ega bo‘ladi.

Jon Retkliffning kutilmagan parvozi va Kremlning ketma-ket yopiq qarorlari parda ortidagi katta diplomatik va harbiy tayyorgarliklardan dalolat bermoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdi68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdiBugun, 16:12Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)Bugun, 15:43Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Bugun, 13:59Pul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaPul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaBugun, 13:51Pokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiPokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 13:50Mast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiMast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiBugun, 13:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi