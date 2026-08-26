Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldi
Xalqaro astronavlar guruhi Yerga eng yaqin qizil oʻta gigantlardan biri boʻlgan Betelgeytse yulduzining eng batafsil suratlarini qoʻlga kiritdi. Oʻlchamlari boʻyicha Quyoshdan taxminan 800 baravar katta boʻlgan va oʻz evolyutsiyasining yakunida oʻta yangi yulduz sifatida portlashi kutilayotgan ushbu osmon jismining sir-asrorlari ilm-fan uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kuzatishlar ALMA radiointerferometri yordamida amalga oshirilgan. Ushbu ulkan asbob yordamida olimlar yulduzning submillimetrli fotosferasi notekis, deyarli «gofrirovka qilingan» tuzilishga ega ekanligini, shuningdek, unda bir nechta qizgʻish hududlar va kutilmaganda uzoq vaqt saqlanib qolgan yorqin qism borligini aniqlashdi. Betelgeytse yulduzi Yerdan taxminan 600 yorugʻlik yili uzoqligida joylashgan.
Yulduz atmosferasining oʻziga xos xususiyatlari2023 yilda oʻtkazilgan yangi kuzatishlar shuni koʻrsatdiki, Betelgeytse submillimetrli fotosferasining radiusi yulduz radiusining taxminan 1,1–1,3 qismini tashkil qiladi va oʻrtacha harorati 2300 K atrofida boʻladi. Biroq, bu tuzilma sharsimon emas: koʻrinadigan radiusdagi ogʻishlar taxminan 6 foizga yetadi. Yanada sust nurlanish yulduz radiusining 2,5 baravarigacha boʻlgan masofada kuzatiladi.
Tadqiqotchilar yulduz diskining shimoli-shariy va janubi-gʻarbiy qismlarida kamida ikkita issiqroq hududni topishdi. Ulardan eng yorqini atrofdagi gazdan taxminan 800 K issiqroq ekanligi maʼlum boʻldi. Mutaxassislar bu tuzilmalarni Betelgeytse ichidagi kuchli konveksiya jarayonlari bilan bogʻlashmoqda. Issiq gazning ulkan massalari yulduz tubidan koʻtarilib, tashqi qatlamlarda zarba toʻlqinlarini keltirib chiqarishi mumkin.
Uzoq muddatli tuzilmalar va kelajakdagi kuzatishlarYangi olingan maʼlumotlarni 2015 yildagi kuzatishlar bilan solishtirganda asosiy kutilmagan holat aniqlandi. Diskning shimoli-shariy qismidagi yorqin hudud amalda oʻsha joyda qolgan va oʻsha darajadagi intensivlikni saqlab qolgan. Bu ushbu tuzilma kamida yetti yil davomida mavjud boʻlganini koʻrsatadi, bu esa yirik konvektiv hosilalar uchun zamonaviy modellar taxmin qilganidan sezilarli darajada uzoqroqdir.
Maʼlumki, Betelgeytse bir necha yil oldin «Buyuk xiralashish» deb nomlangan yorqinlikning keskin pasayishi ortidan astronomlar eʼtiborini tortgan edi. Oshkora oʻzgarishlar oʻta yangi yulduz portlashining yaqinlashayotgani haqidagi taxminlarni keltirib chiqargan boʻlsa-da, mavjud maʼlumotlar bunday voqeaning aniq vaqtini aytishga imkon bermaydi. Olimlar issiq hududlarning turgʻunligi va ularning modda yoʻqotilishi bilan bogʻliqligini aniqlash uchun ALMA yordamida kuzatishlarni davom ettirishni rejalashtirmoqda.
…