Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldi

·0·Texno
Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldi

Xalqaro astronavlar guruhi Yerga eng yaqin qizil oʻta gigantlardan biri boʻlgan Betelgeytse yulduzining eng batafsil suratlarini qoʻlga kiritdi. Oʻlchamlari boʻyicha Quyoshdan taxminan 800 baravar katta boʻlgan va oʻz evolyutsiyasining yakunida oʻta yangi yulduz sifatida portlashi kutilayotgan ushbu osmon jismining sir-asrorlari ilm-fan uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kuzatishlar ALMA radiointerferometri yordamida amalga oshirilgan. Ushbu ulkan asbob yordamida olimlar yulduzning submillimetrli fotosferasi notekis, deyarli «gofrirovka qilingan» tuzilishga ega ekanligini, shuningdek, unda bir nechta qizgʻish hududlar va kutilmaganda uzoq vaqt saqlanib qolgan yorqin qism borligini aniqlashdi. Betelgeytse yulduzi Yerdan taxminan 600 yorugʻlik yili uzoqligida joylashgan.

Yulduz atmosferasining oʻziga xos xususiyatlari

2023 yilda oʻtkazilgan yangi kuzatishlar shuni koʻrsatdiki, Betelgeytse submillimetrli fotosferasining radiusi yulduz radiusining taxminan 1,1–1,3 qismini tashkil qiladi va oʻrtacha harorati 2300 K atrofida boʻladi. Biroq, bu tuzilma sharsimon emas: koʻrinadigan radiusdagi ogʻishlar taxminan 6 foizga yetadi. Yanada sust nurlanish yulduz radiusining 2,5 baravarigacha boʻlgan masofada kuzatiladi.

Tadqiqotchilar yulduz diskining shimoli-shariy va janubi-gʻarbiy qismlarida kamida ikkita issiqroq hududni topishdi. Ulardan eng yorqini atrofdagi gazdan taxminan 800 K issiqroq ekanligi maʼlum boʻldi. Mutaxassislar bu tuzilmalarni Betelgeytse ichidagi kuchli konveksiya jarayonlari bilan bogʻlashmoqda. Issiq gazning ulkan massalari yulduz tubidan koʻtarilib, tashqi qatlamlarda zarba toʻlqinlarini keltirib chiqarishi mumkin.

Uzoq muddatli tuzilmalar va kelajakdagi kuzatishlar

Yangi olingan maʼlumotlarni 2015 yildagi kuzatishlar bilan solishtirganda asosiy kutilmagan holat aniqlandi. Diskning shimoli-shariy qismidagi yorqin hudud amalda oʻsha joyda qolgan va oʻsha darajadagi intensivlikni saqlab qolgan. Bu ushbu tuzilma kamida yetti yil davomida mavjud boʻlganini koʻrsatadi, bu esa yirik konvektiv hosilalar uchun zamonaviy modellar taxmin qilganidan sezilarli darajada uzoqroqdir.

Maʼlumki, Betelgeytse bir necha yil oldin «Buyuk xiralashish» deb nomlangan yorqinlikning keskin pasayishi ortidan astronomlar eʼtiborini tortgan edi. Oshkora oʻzgarishlar oʻta yangi yulduz portlashining yaqinlashayotgani haqidagi taxminlarni keltirib chiqargan boʻlsa-da, mavjud maʼlumotlar bunday voqeaning aniq vaqtini aytishga imkon bermaydi. Olimlar issiq hududlarning turgʻunligi va ularning modda yoʻqotilishi bilan bogʻliqligini aniqlash uchun ALMA yordamida kuzatishlarni davom ettirishni rejalashtirmoqda.

BetelgeytseAstronomiyaALMAYulduzlarFazo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiAQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiKecha, 22:23Apple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiApple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiKecha, 21:54Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiXiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiKecha, 21:21Samsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiKecha, 20:57Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaYangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaKecha, 20:23Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiMeta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiKecha, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda