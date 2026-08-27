Nepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildi

·18·Dunyo
Nepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildi

Nepal va Tibet chegarasida sodir bo‘lgan kuchli suv toshqini ortidan hududda haqiqiy fojia yuzaga keldi. Bir necha daqiqa ichida loy, tosh va suv oqimi yo‘llar, ko‘priklar hamda binolarni vayron qilib, yuzlab odamlarning taqdiri noma’lum bo‘lib qoldi.

Fojia Nepalning Xitoy bilan chegaradosh Rasuva hududida ro‘y bergan. Kuchli suv oqimi Bxote-Koshi daryosi atrofidagi hududlarni bosib, aholi yashash joylari va muhim infratuzilma obyektlariga jiddiy zarar yetkazgan.

Bir necha daqiqada vaziyat o‘zgarib ketdi

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8:40 atrofida boshlangan. Nepal tashqi ishlar vaziri Shishir Xanal parlamentda hodisadan oldin hududda soat 8:37 da zilzila qayd etilgani va u ko‘chki yoki qor-muz massasining siljishiga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini bildirgan.

Biroq bu versiya hozircha yakuniy tasdiqlangan emas. Keyingi tahlillarda zilzila suv toshqiniga sabab bo‘lgani haqidagi dastlabki ma’lumotlar shubha ostiga olingan. Shuning uchun mutaxassislar ofatning aniq sababini o‘rganishda davom etmoqda.

384 nafar sayyohdan darak yo‘q

Fojianing eng tashvishli tomoni — bedarak yo‘qolganlar soni. Nepal Turizm kengashining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, 384 nafar sayohatchi bilan aloqa uzilgan. Ular orasida 291 nafar xorijlik va 93 nafar Nepal fuqarosi bor. Rasmiylar hozircha ularning qayerdaligini aniqlash va xavfsizlik holatini tekshirishga harakat qilmoqda.

Bedaraklar orasida Hindiston, Buyuk Britaniya, AQSH, Janubiy Koreya, Malayziya, Janubiy Afrika, Avstraliya va boshqa davlatlar fuqarolari ham borligi xabar qilingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiSun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiKecha, 23:5615 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindiKecha, 23:53Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Kecha, 23:51Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Kecha, 23:4268 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdi68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdiKecha, 16:12MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?Kecha, 16:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi