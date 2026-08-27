Nepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildi
Nepal va Tibet chegarasida sodir bo‘lgan kuchli suv toshqini ortidan hududda haqiqiy fojia yuzaga keldi. Bir necha daqiqa ichida loy, tosh va suv oqimi yo‘llar, ko‘priklar hamda binolarni vayron qilib, yuzlab odamlarning taqdiri noma’lum bo‘lib qoldi.
Fojia Nepalning Xitoy bilan chegaradosh Rasuva hududida ro‘y bergan. Kuchli suv oqimi Bxote-Koshi daryosi atrofidagi hududlarni bosib, aholi yashash joylari va muhim infratuzilma obyektlariga jiddiy zarar yetkazgan.
Bir necha daqiqada vaziyat o‘zgarib ketdi
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8:40 atrofida boshlangan. Nepal tashqi ishlar vaziri Shishir Xanal parlamentda hodisadan oldin hududda soat 8:37 da zilzila qayd etilgani va u ko‘chki yoki qor-muz massasining siljishiga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini bildirgan.
Biroq bu versiya hozircha yakuniy tasdiqlangan emas. Keyingi tahlillarda zilzila suv toshqiniga sabab bo‘lgani haqidagi dastlabki ma’lumotlar shubha ostiga olingan. Shuning uchun mutaxassislar ofatning aniq sababini o‘rganishda davom etmoqda.
384 nafar sayyohdan darak yo‘q
Fojianing eng tashvishli tomoni — bedarak yo‘qolganlar soni. Nepal Turizm kengashining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, 384 nafar sayohatchi bilan aloqa uzilgan. Ular orasida 291 nafar xorijlik va 93 nafar Nepal fuqarosi bor. Rasmiylar hozircha ularning qayerdaligini aniqlash va xavfsizlik holatini tekshirishga harakat qilmoqda.
Bedaraklar orasida Hindiston, Buyuk Britaniya, AQSH, Janubiy Koreya, Malayziya, Janubiy Afrika, Avstraliya va boshqa davlatlar fuqarolari ham borligi xabar qilingan.
…