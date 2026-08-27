Apple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildi
Dunyoning yetakchi texnologiya gigantlaridan biri boʻlgan Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi anʼanaviy kuzgi taqdimoti oʻtkaziladigan sanani rasman eʼlon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, uzoq kutilgan tadbir joriy yilning 9-sentabr kuni boʻlib oʻtadi va unda yangi avlod qurilmalari namoyish etilishi kutilmoqda. Mazkur eʼlon global texnologiya bozorida katta qiziqish uygʻotib, millionlab foydalanuvchilar va ekspertlar eʼtiborini oʻziga qaratdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya anʼanasiga koʻra, boʻlajak tadbir AQShning Kupertino shahridagi Apple Park kampusida joylashgan Stiv Jobs nomidagi teatrda boʻlib oʻtadi. Taqdimot Toshkent vaqti bilan kechki соат 22:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Tadbir uchun maxsus tanlangan «Surprise and shine» (Kutilmagan hodisa va porlash) shiori esa Apple muxlislarini yana-da hayratga solishga tayyorlanayotganidan darak beradi.
Kutilayotgan yangi qurilmalar va oʻzgarishlarApple odatdagidek boʻlajak premyera tafsilotlarini sir saqlamoqda va rasman hech qanday texnik xususiyatlarni oshkor etmagan. Biroq, sentabr oyi anʼanaviy ravishda yangi smartfonlar premyerasi vaqti ekanligini hisobga olsak, asosiy eʼtibor aynan yangi flagman qurilmalarga qaratilishi mantiqan toʻgʻri hisoblanadi. Shunga qaramay, tarmoqda tarqalgan soʻnggi maʼlumotlar va tahlilchilarning prognozlarida qiziqarli oʻzgarishlar tilga olingan.
Xususan, insayderlik maʼlumotlariga koʻra, bu yilgi kuzgi anjumanda bazaviy iPhone modellari anʼanaviy jadvaldan biroz farq qilishi mumkin. Mish-mishlarga tayanib aytganda, standart bazaviy smartfonlar kuzda emas, balki kelgusi yilning bahorgi taqdimotlarida iPhone e liniyasi bilan birgalikda namoyish etilishi kutilmoqda. Shuningdek, bu safar Apple tarixidagi ilk buklanadigan iPhone qurilmasi ham keng jamoatchilikka koʻrsatilishi ehtimoli yuqori.
Boshqa gadjetlar va taqdimot ahamiyatiSmartfonlardan tashqari, 9-sentabrdagi tadbirda boshqa turdagi ilgʻor gadjetlar ham taqdim etilishi kutilmoqda. Jumladan, yangi avlod aqlli soatlari, shuningdek, soʻnggi oylarda internet tarmoqlarida faol muhokama qilingan stol usti displeyi kabi mutlaqo yangi turdagi qurilmalar ham premyera roʻyxatidan joy olishi mumkin. Bu esa kompaniya oʻz ekotizimini yanada kengaytirishga intilayotganini koʻrsatadi.
Apple mahsulotlarining taqdimot sanasi eʼlon qilinishi nafaqat texnologiya ixlosmandlari, balki butun dunyo boʻylab qator savdo va yetkazib berish tarmoqlari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Yangi gadjetlarning bozorda paydo boʻlishi raqobat muhitini jonlantirib, boshqa brendlarni ham yanada kuchliroq qarorlar qabul qilishga undaydi. Qayd etilgan tadbir haqidagi barcha soʻnggi va aniq tafsilotlar tez orada oʻz tasdigʻini topadi.
…