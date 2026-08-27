Apple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildi

·10·Texno
Apple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildi

Dunyoning yetakchi texnologiya gigantlaridan biri boʻlgan Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi anʼanaviy kuzgi taqdimoti oʻtkaziladigan sanani rasman eʼlon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, uzoq kutilgan tadbir joriy yilning 9-sentabr kuni boʻlib oʻtadi va unda yangi avlod qurilmalari namoyish etilishi kutilmoqda. Mazkur eʼlon global texnologiya bozorida katta qiziqish uygʻotib, millionlab foydalanuvchilar va ekspertlar eʼtiborini oʻziga qaratdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya anʼanasiga koʻra, boʻlajak tadbir AQShning Kupertino shahridagi Apple Park kampusida joylashgan Stiv Jobs nomidagi teatrda boʻlib oʻtadi. Taqdimot Toshkent vaqti bilan kechki соат 22:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Tadbir uchun maxsus tanlangan «Surprise and shine» (Kutilmagan hodisa va porlash) shiori esa Apple muxlislarini yana-da hayratga solishga tayyorlanayotganidan darak beradi.

Kutilayotgan yangi qurilmalar va oʻzgarishlar

Apple odatdagidek boʻlajak premyera tafsilotlarini sir saqlamoqda va rasman hech qanday texnik xususiyatlarni oshkor etmagan. Biroq, sentabr oyi anʼanaviy ravishda yangi smartfonlar premyerasi vaqti ekanligini hisobga olsak, asosiy eʼtibor aynan yangi flagman qurilmalarga qaratilishi mantiqan toʻgʻri hisoblanadi. Shunga qaramay, tarmoqda tarqalgan soʻnggi maʼlumotlar va tahlilchilarning prognozlarida qiziqarli oʻzgarishlar tilga olingan.

Xususan, insayderlik maʼlumotlariga koʻra, bu yilgi kuzgi anjumanda bazaviy iPhone modellari anʼanaviy jadvaldan biroz farq qilishi mumkin. Mish-mishlarga tayanib aytganda, standart bazaviy smartfonlar kuzda emas, balki kelgusi yilning bahorgi taqdimotlarida iPhone e liniyasi bilan birgalikda namoyish etilishi kutilmoqda. Shuningdek, bu safar Apple tarixidagi ilk buklanadigan iPhone qurilmasi ham keng jamoatchilikka koʻrsatilishi ehtimoli yuqori.

Boshqa gadjetlar va taqdimot ahamiyati

Smartfonlardan tashqari, 9-sentabrdagi tadbirda boshqa turdagi ilgʻor gadjetlar ham taqdim etilishi kutilmoqda. Jumladan, yangi avlod aqlli soatlari, shuningdek, soʻnggi oylarda internet tarmoqlarida faol muhokama qilingan stol usti displeyi kabi mutlaqo yangi turdagi qurilmalar ham premyera roʻyxatidan joy olishi mumkin. Bu esa kompaniya oʻz ekotizimini yanada kengaytirishga intilayotganini koʻrsatadi.

Apple mahsulotlarining taqdimot sanasi eʼlon qilinishi nafaqat texnologiya ixlosmandlari, balki butun dunyo boʻylab qator savdo va yetkazib berish tarmoqlari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Yangi gadjetlarning bozorda paydo boʻlishi raqobat muhitini jonlantirib, boshqa brendlarni ham yanada kuchliroq qarorlar qabul qilishga undaydi. Qayd etilgan tadbir haqidagi barcha soʻnggi va aniq tafsilotlar tez orada oʻz tasdigʻini topadi.

AppleiPhoneTaqdimotTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Android qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiAndroid qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiBugun, 01:27Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiAstronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiKecha, 23:57AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiAQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiKecha, 22:23Apple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiApple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiKecha, 21:54Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiXiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiKecha, 21:21Samsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiKecha, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda