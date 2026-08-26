Ro‘ziqul Berdiyev «Qizilqum»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nimalarni oshkor qildi?

·1·Sport
Ro‘ziqul Berdiyev «Qizilqum»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nimalarni oshkor qildi?

O‘zbekiston Superligasining 19-turida Qarshining nomdor «Nasaf» jamoasi navbatdagi ochkolarni boy berdi. «Qizilqum»ga qarshi kechgan bahsda qarshiliklar 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, muxlislarni yana bir bor xafsalasini pir qildi.

Uchrashuvdan so‘ng «ajdarlar» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida jurnalistlar qarshisiga chiqib, jamoadagi tizimli muammolar, omadsizlik sabablari va milliy terma jamoaga tayinlanmasligi borasidagi ochiq savollarga javob berdi.

«Himoyada qo‘pol xatolar, hujumda esa noaniqlik»

Qarshiliklar ustozi mag‘lubiyatning asosiy taktik sabablarini ochiq tan oldi:

  • Oddiy gollar va himoyadagi parokandalik: «Faqat bugungi o‘yinda emas, boshqa uchrashuvlarda ham juda oddiy gollarni o‘tkazib yuboryapmiz. Himoyada qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ymoqdamiz. Bugun ham standart vaziyat raqibga qo‘l keldi»;

  • Hujumdagi ojizlik: «Ikkinchi bo‘limda qanchalik tashabbusga ega bo‘lib, ketma-ket vaziyatlar yaratmaylik, baribir gol ura olmadik. Gol urmasang, g‘alaba qozonolmaysan deb bejiz aytishmaydi. Hujumdagi noaniqlik va samarasizlik bizni mag‘lubiyatga olib kelyapti».

So‘nggi 14 bahsda 3 ta g‘alaba: «Bu biz uchun xunuk natija»

Jurnalistlar «Nasaf» so‘nggi 14 uchrashuvning bor-yo‘g‘i 3 tasida g‘alaba qozongani bo‘yicha murabbiyga savol bilan yuzlanishdi:

«To‘g‘risi, bu statistikaga bunchalik e’tibor qaratmagan ekanmiz. Qaysidir uchrashuvlarda shunchaki omadsizlikka uchrayapmiz. Jamoa yomon o‘ynayapti deb bo‘lmaydi, lekin 14 o‘yinda 3 g‘alaba — bu biz uchun juda ham xunuk ko‘rsatkich. Buni zudlik bilan tuzatishimiz shart. Aynan shunday ketma-ket yo‘qotishlar tufayli jadvalning pastki qismida qolib ketmoqdamiz», — dedi Berdiyev.

Jaba Jigaurining ketishi va legionerlar siyosati

Murabbiy sobiq shogirdi, bugungi kunda «Qizilqum» yetakchisi sifatida maydonga tushgan Jaba Jigauri masalasiga ham to‘xtaldi:

  • Chempionlikdagi hissa: Jaba o‘z vaqtida jamoa bilan chempion bo‘lishga katta yordam bergan, biroq tarkib yangilanishi va boshqa futbolchilar taklif etilgani sabab jamoani tark etgan;

  • Legioner tanlashdagi muammolar: Berdiyev chet ellik futbolchilarni tanlash oson kechmasligini, ayrimlarga moslashish uchun vaqt, ba’zilariga esa saviya va daraja yetishmasligini, shu sababli so‘nggi vaqtlarda legionerlar transferiga kamroq qo‘l urilganini ta’kidladi.

Milliy terma jamoa masalasi: «Bu savol menga emas»

Matbuot anjumani yakunida jurnalistlardan biri Ro‘ziqul Berdiyevga: «Siz eng tajribali va sovrindor murabbiylardan birisiz. Nima uchun milliy jamoaga jalb qilinmayapsiz, sizga ishonch bildirilmayapti?» deya nozik savol bilan murojaat qildi.

Murabbiy ushbu savolga qisqa va sirli javob qaytardi:

«Bu savolga qanday javob berishni bilmayman. Bu savol, ehtimol, menga emasdir. Shuning uchun unga javob bera olmayman».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?3 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?Bugun, 23:20«Real» — «Real Sosedad» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi!«Real» — «Real Sosedad» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi!Bugun, 23:10Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Bugun, 21:59Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiYaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiBugun, 21:57Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiInsoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiBugun, 21:24«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 21:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)