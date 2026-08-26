Ro‘ziqul Berdiyev «Qizilqum»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nimalarni oshkor qildi?
O‘zbekiston Superligasining 19-turida Qarshining nomdor «Nasaf» jamoasi navbatdagi ochkolarni boy berdi. «Qizilqum»ga qarshi kechgan bahsda qarshiliklar 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, muxlislarni yana bir bor xafsalasini pir qildi.
Uchrashuvdan so‘ng «ajdarlar» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida jurnalistlar qarshisiga chiqib, jamoadagi tizimli muammolar, omadsizlik sabablari va milliy terma jamoaga tayinlanmasligi borasidagi ochiq savollarga javob berdi.
«Himoyada qo‘pol xatolar, hujumda esa noaniqlik»
Qarshiliklar ustozi mag‘lubiyatning asosiy taktik sabablarini ochiq tan oldi:
Oddiy gollar va himoyadagi parokandalik: «Faqat bugungi o‘yinda emas, boshqa uchrashuvlarda ham juda oddiy gollarni o‘tkazib yuboryapmiz. Himoyada qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ymoqdamiz. Bugun ham standart vaziyat raqibga qo‘l keldi»;
Hujumdagi ojizlik: «Ikkinchi bo‘limda qanchalik tashabbusga ega bo‘lib, ketma-ket vaziyatlar yaratmaylik, baribir gol ura olmadik. Gol urmasang, g‘alaba qozonolmaysan deb bejiz aytishmaydi. Hujumdagi noaniqlik va samarasizlik bizni mag‘lubiyatga olib kelyapti».
So‘nggi 14 bahsda 3 ta g‘alaba: «Bu biz uchun xunuk natija»
Jurnalistlar «Nasaf» so‘nggi 14 uchrashuvning bor-yo‘g‘i 3 tasida g‘alaba qozongani bo‘yicha murabbiyga savol bilan yuzlanishdi:
«To‘g‘risi, bu statistikaga bunchalik e’tibor qaratmagan ekanmiz. Qaysidir uchrashuvlarda shunchaki omadsizlikka uchrayapmiz. Jamoa yomon o‘ynayapti deb bo‘lmaydi, lekin 14 o‘yinda 3 g‘alaba — bu biz uchun juda ham xunuk ko‘rsatkich. Buni zudlik bilan tuzatishimiz shart. Aynan shunday ketma-ket yo‘qotishlar tufayli jadvalning pastki qismida qolib ketmoqdamiz», — dedi Berdiyev.
Jaba Jigaurining ketishi va legionerlar siyosati
Murabbiy sobiq shogirdi, bugungi kunda «Qizilqum» yetakchisi sifatida maydonga tushgan Jaba Jigauri masalasiga ham to‘xtaldi:
Chempionlikdagi hissa: Jaba o‘z vaqtida jamoa bilan chempion bo‘lishga katta yordam bergan, biroq tarkib yangilanishi va boshqa futbolchilar taklif etilgani sabab jamoani tark etgan;
Legioner tanlashdagi muammolar: Berdiyev chet ellik futbolchilarni tanlash oson kechmasligini, ayrimlarga moslashish uchun vaqt, ba’zilariga esa saviya va daraja yetishmasligini, shu sababli so‘nggi vaqtlarda legionerlar transferiga kamroq qo‘l urilganini ta’kidladi.
Milliy terma jamoa masalasi: «Bu savol menga emas»
Matbuot anjumani yakunida jurnalistlardan biri Ro‘ziqul Berdiyevga: «Siz eng tajribali va sovrindor murabbiylardan birisiz. Nima uchun milliy jamoaga jalb qilinmayapsiz, sizga ishonch bildirilmayapti?» deya nozik savol bilan murojaat qildi.
Murabbiy ushbu savolga qisqa va sirli javob qaytardi:
«Bu savolga qanday javob berishni bilmayman. Bu savol, ehtimol, menga emasdir. Shuning uchun unga javob bera olmayman».
…