Bir yillik qidiruvga yakun yasaldi

·19·Jamiyat
Bir yillik qidiruvga yakun yasaldi

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Navbahor tumanlararo sudining 2022 yil 27 iyundagi ijro hujjatiga asosan, undiruvchi D.X. foydasiga bir nafar farzandining ta’minoti uchun qarzdor J.U.ning daromadining 1/4 qismi miqdorida aliment undirish belgilangan.

Biroq, qarzdor J.U. aliment to‘lovlarini qasddan to‘lamasdan, o‘z majburiyatlarini bajarishdan bo‘yin tovlab, yashirinib yurganligi aniqlangan. Shu munosabat bilan Majburiy ijro byurosi Karmana tuman bo‘limi davlat ijrochisi tomonidan 2025 yil 30 may kuni qarzdorga nisbatan qidiruv e’lon qilingan.

Qidiruv bo‘limi tomonidan olib borilgan tezkor-qidiruv tadbirlari davomida qarzdor o‘zining yashash manzilini qasddan va muntazam ravishda o‘zgartirib kelganligi aniqlangan.

Tezkor ma’lumotlar asosida Boshqarmaning bir yildan buyon qidiruvda bo‘lgan qarzdor J.U. Navbahor tumanining olis hududlaridan biri — «Keskanterak» mahallasidan aniqlanib, ushlandi.

Qarzdor J.U.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 47⁴-moddasiga asosan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to‘plangan hujjatlar qonuniy chora ko‘rish uchun jinoyat ishlari bo‘yicha Karmana tuman sudiga yuborildi ( aliment qarzdorligi 30 mln 759 ming so‘mni tashkil qilgan).

Natijada, sud tomonidan qarzdorga nisbatan 15 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlanib, aliment to‘lash majburiyatini bajarishdan bo‘yin tovlash holatiga nisbatan qonuniy chora ko‘rildi.

Mazkur holat aliment to‘lovlarini o‘z vaqtida va to‘liq amalga oshirish, farzandlar ta’minoti bilan bog‘liq majburiyatlarni vijdonan bajarish zarurligini yana bir bor ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kommunal qarzdorliklar undirilmoqdaKommunal qarzdorliklar undirilmoqdaBugun, 00:23Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!Bugun, 00:21Toshkentda yana Zeekr 001 yonib ketdi: Voqea joyidan shoshilinch ma’lumot...Toshkentda yana Zeekr 001 yonib ketdi: Voqea joyidan shoshilinch ma’lumot...Kecha, 18:00To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)Kecha, 16:28Qarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldiQarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldiKecha, 15:14Toshkentda marhum Islom Karimovga o‘xshash erkak uchradi (video)Toshkentda marhum Islom Karimovga o‘xshash erkak uchradi (video)Kecha, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi