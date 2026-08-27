Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Huquqlaringizni biling va qonuniylikka amal qiling!
Majburiy ijro byurosi davlat ijrochilari tomonidan qarzdorlardan pul mablag‘larini undirish jarayonlari qonuniy tartibda amalga oshiriladi.
Pul mablag‘lari faqat dalolatnoma asosida xatlab olinadi;
Barcha hisob-kitob ishlari elektron to‘lov tizimlari orqali yoki naqd shaklda amalga oshirilib, planshet qurilmalarida qayd etiladi.
Bu esa ijro harakatlarining shaffofligi va adolatliligini ta’minlaydi.
Huquqlaringizni biling va qonuniylikka amal qiling!
Majburiy ijro byurosi Navoiy viloyat boshqarmasi.
…