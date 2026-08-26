«Real» — «Real Sosedad» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi!
Ispaniya La Ligasining 1-turidan qoldirilgan markaziy uchrashuvlardan birida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida San-Sebastyanning «Real Sosedad» jamoasini qabul qiladi.
Madriddagi muhtasham «Santyago Bernabeu» stadionida bo‘lib o‘tadigan mazkur qiziqarli va shiddatli to‘qnashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi.
Jamoalarning hozirgi holati va so‘nggi natijalari
Mavsum boshidagi ochkolar poygasida har ikki klub turlicha natijalar namoyish etdi:
«Real Madrid» ishonchi: «Qirollik klubi» 2-tur doirasida safarda Kataloniyaning «Espanol» jamoasini 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritgan holda ushbu bahsga yuqori kayfiyatda yetib keldi;
«Real Sosedad»ning oqsoqlanishi: Basklar esa o‘z maydonida «Betis» klubiga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi va Madrid safarida yo‘qotilgan ochkolar o‘rnini to‘ldirishga harakat qiladi.
Julduzli tarkiblar: «Bernabeu»dagi kuchlar nisbati
Har ikkala jamoa murabbiylar shtabi bahsni asosiy va eng kuchli tarkib bilan boshlashga qaror qildi:
«Real Madrid» asosiy tarkibi:
Tibo Kurtua, Ibrohima Konate, Din Heysen, Denzel Dumfris, Alvaro Karreras, Bernardu Silva, Federiko Valverde, Arda Gyuler, Jud Bellinghem, Vinisius Junior, Kilian Mbappe.
«Real Sosedad» asosiy tarkibi:
Aleks Remiro, Xon Aramburu, Xon Beytia, Xon Martin, Serxi Gomes, Yanxel Errera, Benyat Turrentes, Takefusa Kubo, Luka Suchich, Ochiyeng, Mikel Oyarsabal.
Madridliklarning dahshatli hujum triosi — Mbappe, Vinisius va Bellinghem dueti «Sosedad» himoyasi uchun haqiqiy sinov bo‘lishi kutilmoqda.
…