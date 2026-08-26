«Real» — «Real Sosedad» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi!

·19·Sport
«Real» — «Real Sosedad» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi!

Ispaniya La Ligasining 1-turidan qoldirilgan markaziy uchrashuvlardan birida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida San-Sebastyanning «Real Sosedad» jamoasini qabul qiladi.

Madriddagi muhtasham «Santyago Bernabeu» stadionida bo‘lib o‘tadigan mazkur qiziqarli va shiddatli to‘qnashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi.

Jamoalarning hozirgi holati va so‘nggi natijalari

Mavsum boshidagi ochkolar poygasida har ikki klub turlicha natijalar namoyish etdi:

  • «Real Madrid» ishonchi: «Qirollik klubi» 2-tur doirasida safarda Kataloniyaning «Espanol» jamoasini 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritgan holda ushbu bahsga yuqori kayfiyatda yetib keldi;

  • «Real Sosedad»ning oqsoqlanishi: Basklar esa o‘z maydonida «Betis» klubiga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi va Madrid safarida yo‘qotilgan ochkolar o‘rnini to‘ldirishga harakat qiladi.

Julduzli tarkiblar: «Bernabeu»dagi kuchlar nisbati

Har ikkala jamoa murabbiylar shtabi bahsni asosiy va eng kuchli tarkib bilan boshlashga qaror qildi:

«Real Madrid» asosiy tarkibi:

  • Tibo Kurtua, Ibrohima Konate, Din Heysen, Denzel Dumfris, Alvaro Karreras, Bernardu Silva, Federiko Valverde, Arda Gyuler, Jud Bellinghem, Vinisius Junior, Kilian Mbappe.

«Real Sosedad» asosiy tarkibi:

  • Aleks Remiro, Xon Aramburu, Xon Beytia, Xon Martin, Serxi Gomes, Yanxel Errera, Benyat Turrentes, Takefusa Kubo, Luka Suchich, Ochiyeng, Mikel Oyarsabal.

Madridliklarning dahshatli hujum triosi — Mbappe, Vinisius va Bellinghem dueti «Sosedad» himoyasi uchun haqiqiy sinov bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ro‘ziqul Berdiyev «Qizilqum»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nimalarni oshkor qildi?Ro‘ziqul Berdiyev «Qizilqum»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nimalarni oshkor qildi?Kecha, 23:323 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?3 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?Kecha, 23:20Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Kecha, 21:59Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiYaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiKecha, 21:57Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiInsoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiKecha, 21:24«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!Kecha, 21:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)