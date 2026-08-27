Bolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siri

·32·Dunyo
Bolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siri

Tabiatda insonni hayratga soladigan hodisalar juda ko‘p. Shulardan biri — dengiz otlarida bolani urg‘ochi emas, aynan erkak olib yurishi va dunyoga keltirishi.

Oddiy qaraganda, bu ishonchsizdek tuyulishi mumkin. Ammo dengiz otlarida ko‘payish jarayoni boshqa jonzotlardan butunlay farq qiladi.

Tuxumlarni erkak qabul qiladi

Dengiz otining ko‘plab kichik bolalari kapsula ichida to‘plangan.

Ko‘payish jarayonida urg‘ochi dengiz oti tuxumlarini erkakning qorin qismida joylashgan maxsus inkubatsiya xaltachasiga o‘tkazadi. Shundan keyin asosiy “mas’uliyat” erkakka yuklanadi.

Erkak tuxumlarni bir muddat maxsus xaltachasida saqlaydi. Bu vaqt davomida tuxumlar rivojlanib, mayda dengiz otlariga aylana boshlaydi.

Eng qiziqarlisi esa shundan keyin boshlanadi.

Erkak dengiz oti “tug‘adi”

Yashil o‘simliklar orasida suzib yurgan xolli dengiz oti.

Bolalar to‘liq shakllangach, erkak dengiz oti ularni xaltachasidan tashqi muhitga chiqaradi. Bu jarayon insondagi tug‘ish jarayoniga o‘xshamasa-da, biologik nuqtayi nazardan bolalarni dunyoga keltirish vazifasini erkak bajaradi.

Ayrim turlarda bir martada yuzlab mayda dengiz otlari tug‘ilishi mumkin. Yangi tug‘ilgan dengiz otlari esa darhol mustaqil hayot kechira boshlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildiNepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildiBugun, 00:41Sun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiSun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiKecha, 23:5615 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindiKecha, 23:53Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Kecha, 23:51Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Kecha, 23:4268 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdi68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdiKecha, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi