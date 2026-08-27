Android qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladi
Windows 11 operatsion tizimidagi Phone Link ilovasi yaqin kelajakda foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy kompyuterlarini toʻgʻridan-toʻgʻri ulangan Android-smartfon yordamida masofadan turib oʻchirish yoki qayta ishga tushirish imkonini beradi. Ushbu funksiya smartfon va kompyuter oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni yanada kuchaytirib, kundalik vazifalarni bajarishda qoʻshimcha qulaylik taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur dasturiy taʼminot hozirning oʻzidayoq foydalanuvchilarga bildirishnomalarni aks ettirish, qoʻngʻiroqlarni amalga oshirish va boshqa qator qulay funksiyalardan foydalanish imkonini berib kelmoqda. Biroq yangi imkoniyat qurilmalararo boshqaruv doirasini sezilarli darajada kengaytirib, foydalanuvchiga kompyuter oldida boʻlmagan paytda ham uni toʻliq nazorat qilish imkonini beradi.
Kodlar tahlili va yangi imkoniyatlarWindows Latest nashri mutaxassislari Android-smartfonga oʻrnatilishi shart boʻlgan Link to Windows ilovasining dasturiy kodini oʻrganish davomida aynan shu funksiyaga ishora qiluvchi qatorlarni aniqlashdi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu yangi imkoniyat hozircha faol holatda emas va sinov bosqichining boshlangʻich qismida turibdi.
Dastur kodidan joy olganiga qarab, ishlab chiquvchilar bu funksiyani joriy etish ustida faol ish olib borayotganini taxmin qilish qiyin emas. Odatda, bunday oʻzgarishlar kod bazasida paydo boʻlganidan soʻng koʻp oʻtmay ommaviy foydalanuvchilar uchun ham sinovdan oʻtkazila boshlaydi.
Funksiyaning taqdim etilish muddatiHozircha yangi funksiya rasman qachon ishga tushishi va keng ommaga taqdim etilishi haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Shunga qaramay, mutaxassislar funksiya kodga allaqachon kiritilganini inobatga olib, rasmiy reliz uzoq kuttirmasligini taxmin qilishmoqda.
Phone Link xizmatining imkoniyatlari bosqichma-bosqich kengayib borayotgani Microsoft kompaniyasining mobil va ish stoli platformalari integratsiyasiga alohida eʼtibor qaratayotganidan dalolat beradi. Kelgusida ushbu ekotizim doirasida foydalanuvchilar uchun yanada koʻproq masofaviy boshqaruv vositalari taqdim etilishi kutilmoqda.
…