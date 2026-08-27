Android qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladi

·0·Texno
Android qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladi

Windows 11 operatsion tizimidagi Phone Link ilovasi yaqin kelajakda foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy kompyuterlarini toʻgʻridan-toʻgʻri ulangan Android-smartfon yordamida masofadan turib oʻchirish yoki qayta ishga tushirish imkonini beradi. Ushbu funksiya smartfon va kompyuter oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni yanada kuchaytirib, kundalik vazifalarni bajarishda qoʻshimcha qulaylik taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur dasturiy taʼminot hozirning oʻzidayoq foydalanuvchilarga bildirishnomalarni aks ettirish, qoʻngʻiroqlarni amalga oshirish va boshqa qator qulay funksiyalardan foydalanish imkonini berib kelmoqda. Biroq yangi imkoniyat qurilmalararo boshqaruv doirasini sezilarli darajada kengaytirib, foydalanuvchiga kompyuter oldida boʻlmagan paytda ham uni toʻliq nazorat qilish imkonini beradi.

Kodlar tahlili va yangi imkoniyatlar

Windows Latest nashri mutaxassislari Android-smartfonga oʻrnatilishi shart boʻlgan Link to Windows ilovasining dasturiy kodini oʻrganish davomida aynan shu funksiyaga ishora qiluvchi qatorlarni aniqlashdi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu yangi imkoniyat hozircha faol holatda emas va sinov bosqichining boshlangʻich qismida turibdi.

Dastur kodidan joy olganiga qarab, ishlab chiquvchilar bu funksiyani joriy etish ustida faol ish olib borayotganini taxmin qilish qiyin emas. Odatda, bunday oʻzgarishlar kod bazasida paydo boʻlganidan soʻng koʻp oʻtmay ommaviy foydalanuvchilar uchun ham sinovdan oʻtkazila boshlaydi.

Funksiyaning taqdim etilish muddati

Hozircha yangi funksiya rasman qachon ishga tushishi va keng ommaga taqdim etilishi haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Shunga qaramay, mutaxassislar funksiya kodga allaqachon kiritilganini inobatga olib, rasmiy reliz uzoq kuttirmasligini taxmin qilishmoqda.

Phone Link xizmatining imkoniyatlari bosqichma-bosqich kengayib borayotgani Microsoft kompaniyasining mobil va ish stoli platformalari integratsiyasiga alohida eʼtibor qaratayotganidan dalolat beradi. Kelgusida ushbu ekotizim doirasida foydalanuvchilar uchun yanada koʻproq masofaviy boshqaruv vositalari taqdim etilishi kutilmoqda.

AndroidWindowsPhone LinkLink to WindowsTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiApple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiBugun, 00:59Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiAstronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiKecha, 23:57AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiAQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiKecha, 22:23Apple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiApple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiKecha, 21:54Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiXiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiKecha, 21:21Samsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiKecha, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda