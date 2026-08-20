Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladi

·0·Avto
Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladi

Joriy yilning iyul oyida Xitoy avtomobil brendlari Buyuk Britaniya avtomobil bozorida sezilarli muvaffaqiyatga erishib, umumiy roʻyxatga olishlar hajmining deyarli beshdan bir qismini tashkil qildi. Bu koʻrsatkich osiyolik ishlab chiqaruvchilarning mahalliy bozordagi mavqei tobora mustahkamlanib borayotganini va anʼanaviy avtokonsernlar uchun jiddiy raqobat tugʻdirayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu oʻsishning asosiy omillari qulay narx siyosati, zamonaviy elektrodvigatellar va gidridli tizimlar hamda bazaviy komplektatsiyaning yuqori darajada jihozlangani boʻldi. Aynan shu afzalliklar Buyuk Britaniya xaridorlarini yangi brendlarga eʼtibor qaratishga undamoqda.

Yangi brendlarning jadal rivojlanishi

Bozordagi muvaffaqiyatning yaqqol dalili sifatida Omoda-Jaecoo va BYD kompaniyalari qisqa vaqt ichida oʻzlarining Buyuk Britaniyadagi 100 minginchi avtomobilini sotishga muvaffaq boʻlganini keltirish mumkin. Ushbu natija yangi ishtirokchilarning mamlakatda oʻz oʻrnini topayotganini va xaridorlarning ishonchini qozonayotganini tasdiqlaydi.

Maʼlumotlarga koʻra, xitoylik ishlab chiqaruvchilar taklif etayotgan avtomobillar narx va sifat mutanosibligi boʻyicha bozordagi boshqa takliflardan sezilarli darajada ustun kelmoqda. Bu esa anʼanaviy yirik avtomobil brendlariga qiyinchilik tugʻdirmoqda, chunki ular tannarx masalasida raqobatbardoshlikni saqlab qolishda qiynalmoqda.

Anʼanaviy brendlarning muammolari va kelajak istiqbollari

Yevropa va Britaniyaning koʻplab tanish avtomobil ishlab chiqaruvchilari Xitoy kompaniyalarining narx siyosati va texnologik jihozlanish darajasiga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xitoyliklar esa oʻz navbatida elektromobillar va gidridli avtomobillar segmentida yetakchilikni qoʻlga kiritib, xaridorlarga zamonaviy yechimlarni taqdim etmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, agar anʼanaviy brendlar oʻz xarajatlarini optimallashtirish va texnologik yangilanishlarni tezlashtirish choralarini koʻrmasa, Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozoridagi oʻz ulushini yanada oshirishi mumkin. Biroq asosiy savol shundan iboratki, bu jadal oʻsish surʼatlarini kelgusida ham saqlab qolish imkoni boʻladimi yoki yoʻq.

Xitoy AvtomobillariBuyuk Britaniya BozoriBYDOmoda JaecooElektromobillar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiGenesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiBugun, 09:22AQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiAQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiKecha, 18:39Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiHyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiKecha, 13:28Buyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaBuyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaKecha, 11:53Gerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiGerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiKecha, 10:51BMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarBMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarKecha, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
Rossiyada yangi Sollers S9 yoʻltanlamasi ishlab chiqariladi: UAZ zavodida katta oʻzgarishlar
Rossiyada yangi Sollers S9 yoʻltanlamasi ishlab chiqariladi: UAZ zavodida katta oʻzgarishlar