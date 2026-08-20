Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladi
Joriy yilning iyul oyida Xitoy avtomobil brendlari Buyuk Britaniya avtomobil bozorida sezilarli muvaffaqiyatga erishib, umumiy roʻyxatga olishlar hajmining deyarli beshdan bir qismini tashkil qildi. Bu koʻrsatkich osiyolik ishlab chiqaruvchilarning mahalliy bozordagi mavqei tobora mustahkamlanib borayotganini va anʼanaviy avtokonsernlar uchun jiddiy raqobat tugʻdirayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu oʻsishning asosiy omillari qulay narx siyosati, zamonaviy elektrodvigatellar va gidridli tizimlar hamda bazaviy komplektatsiyaning yuqori darajada jihozlangani boʻldi. Aynan shu afzalliklar Buyuk Britaniya xaridorlarini yangi brendlarga eʼtibor qaratishga undamoqda.
Yangi brendlarning jadal rivojlanishiBozordagi muvaffaqiyatning yaqqol dalili sifatida Omoda-Jaecoo va BYD kompaniyalari qisqa vaqt ichida oʻzlarining Buyuk Britaniyadagi 100 minginchi avtomobilini sotishga muvaffaq boʻlganini keltirish mumkin. Ushbu natija yangi ishtirokchilarning mamlakatda oʻz oʻrnini topayotganini va xaridorlarning ishonchini qozonayotganini tasdiqlaydi.
Maʼlumotlarga koʻra, xitoylik ishlab chiqaruvchilar taklif etayotgan avtomobillar narx va sifat mutanosibligi boʻyicha bozordagi boshqa takliflardan sezilarli darajada ustun kelmoqda. Bu esa anʼanaviy yirik avtomobil brendlariga qiyinchilik tugʻdirmoqda, chunki ular tannarx masalasida raqobatbardoshlikni saqlab qolishda qiynalmoqda.
Anʼanaviy brendlarning muammolari va kelajak istiqbollariYevropa va Britaniyaning koʻplab tanish avtomobil ishlab chiqaruvchilari Xitoy kompaniyalarining narx siyosati va texnologik jihozlanish darajasiga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xitoyliklar esa oʻz navbatida elektromobillar va gidridli avtomobillar segmentida yetakchilikni qoʻlga kiritib, xaridorlarga zamonaviy yechimlarni taqdim etmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, agar anʼanaviy brendlar oʻz xarajatlarini optimallashtirish va texnologik yangilanishlarni tezlashtirish choralarini koʻrmasa, Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozoridagi oʻz ulushini yanada oshirishi mumkin. Biroq asosiy savol shundan iboratki, bu jadal oʻsish surʼatlarini kelgusida ham saqlab qolish imkoni boʻladimi yoki yoʻq.
…