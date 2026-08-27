Olimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdi

·15·Texno
Olimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdi

Avstraliyaning CSIRO milliy ilmiy agentligi tadqiqotchilari anʼanaviy litiy-ion akkumulyatorlaridan tubdan farq qiluvchi kvant batareyasi prototipini yaratishdi. Ushbu yangi texnologiya zaryadlash tezligi qurilmaning hajmi bilan birga ortishi va elektr toki hosil qilishi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ishlanma kvant fizigi Jeyms Kuach boshchiligidagi jamoa tomonidan amalga oshirilmoqda. Anʼanaviy akkumulyatorlardan farqli oʻlaroq, ushbu qurilma energiya toʻplash uchun kimyoviy reaksiyalarga tayanmaydi, balki yorugʻlik va moddaning oʻzaro taʼsiriga asoslangan jamoaviy kvant effektlaridan foydalanadi.

Kvant batareyasi qanday ishlaydi

Qurilmaning asosini bir-biridan atigi 100 nanometr masofada joylashgan ikkita mittik oynadan iborat optik mikroboʻshliq tashkil qiladi. Bu inson soch qalinligidan taxminan ming barobar yupqadir. Oynalar orasidagi boʻshliq organik boʻyoq molekulalari bilan toʻldirilgan boʻlib, lazer yordamida yoritiladi.

Fotonlarning molekulalar bilan oʻzaro taʼsiri yorugʻlik va moddaning gibrid holatlari — polyaritonlarni hosil qiladi. Natijada oʻta soʻrilish effekti yuzaga kelib, molekulalar energiyani mustaqil ravishda emas, balki jamoaviy tarzda oʻzlashtira boshlaydi. Tizimdagi molekulalar soni qancha koʻp boʻlsa, energiyani yutish jarayoni shunchalik tezlashadi.

Istiqbollar va amaliy qoʻllanilishi

Hozirgi kunda eksperimental namuna femptosundalarda — soniyaning kvadrilliondan bir qismida zaryadlanishga qodir. Toʻplangan energiya esa zaryadlash jarayonidan taxminan bir million marta uzoqroq, yaʼni nanoseundalar davomida saqlanib turadi. Shunga qaramay, texnologiya hozircha smartfon yoki elektromobil uchun moʻljallangan akkumulyator darajasidan juda yiroqda.

Hozirgi prototipning sigʻimi mikroskopik boʻlib, bor-yoʻgʻi bir necha milliard elektron-voltdan iborat. Tadqiqotchilar oldida turgan asosiy vazifa nafaqat bu koʻrsatkichni oshirish, balki toʻplangan energiyani barqaror ravishda chiqarib olishdir. Oʻtkazilgan soʻnggi tajriba bu yoʻnalishdagi muhim qadam boʻlib, jamoa batareyadan elektr toki olish imkonini beruvchi qoʻshimcha qatlamni qoʻshdi.

CSIRO ishlanmasining yana bir muhim afzalligi shundaki, u xona haroratida ishlay oladi. Muqobil kvant batareyasi konsepsiyalarining ayrimlari oʻta oʻtkazgichlardan foydalanib, -150 °dan past haroratda sovutishni talab qiladi, bu esa amaliy qoʻllashni sezilarli darajada qiyinlashtiradi.

Kvant batareyasiCSIROTexnologiyaInnovatsiyaIlmiy tadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiApple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiBugun, 02:58Google Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiGoogle Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiBugun, 02:20Android qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiAndroid qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiBugun, 01:27Apple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiApple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiBugun, 00:59Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiAstronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiKecha, 23:57AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiAQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiKecha, 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda