Nina Drama Dana Uayt uni qanday qilib xavfli ta’qibchidan qutqarganini so‘zlab berdi

·45·Dunyo
Nina Drama Dana Uayt uni qanday qilib xavfli ta’qibchidan qutqarganini so‘zlab berdi

UFC jangchilari bilan eksklyuziv, norasmiy va hazilomuz suhbatlari orqali yakkakurash ixlosmandlari mehrini qozongan mashhur bloger Nina Drama hayotidagi eng qo‘rqinchli kunlar haqida so‘zlab berdi. U bir necha yil davomida ruhiy nosog‘lom inson tomonidan uzluksiz ta’qib ostida qolgani va vaziyatga shaxsan liga rahbari aralashganini oshkor qildi.

«Uyimga antiterror otryadini yubordi»: Bir kun ichida hal bo‘lgan xavf

Bloger kutilmagan tahdid yuzaga kelganda kimdan najot so‘ragani va Dana Uaytning qanday harakat qilganini quyidagicha eslaydi:

«Bir necha yil oldin meni mutlaqo aqli noraso bo‘lgan bir odam tinimsiz ta’qib qila boshladi. Vaziyat juda jiddiylashgach, nima qilishni bilmay Dana Uaytga qo‘ng‘iroq qilib, yordam so‘radim.

U esa ikkilanib ham o‘tirmay, uyimga maxsus antiterror bo‘linmasini yubordi. Oradan bir kun ham o‘tmasdan o‘sha mutaxassislar ta’qibchini topdi va uning parvoz qilishini taqiqlovchi maxsus qora ro‘yxatga kiritib qo‘ydi.

Ochig‘i, Danadan umrbod minnatdorman. U bunday xavfli vaziyatlarda hech qachon paysalga solmaydi va mutlaqo keskin choralar ko‘radi», — dedi Nina.

Oktagon ortidagi do‘stlik va himoya

Nina Dramaning ta’kidlashicha, UFC prezidenti nafaqat jangchilar, balki liga atrofidagi ijodiy jamoa va blogerlarning xavfsizligini ta’minlashda ham murosasiz pozitsiyani egallaydi.

Uaytning zudlik bilan ko‘rgan choralari tufayli xavfli stalker zararsizlantirilib, blogerning tinch va xavfsiz faoliyat yuritishi ta’minlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaOsmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaBugun, 19:20Nepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiBugun, 19:13«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!Bugun, 19:07Xitoy bozoriga zarba: AQSH energetikasida taqiqlar va yangi tartib kuchga kirdiXitoy bozoriga zarba: AQSH energetikasida taqiqlar va yangi tartib kuchga kirdiBugun, 18:39Dafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiDafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiBugun, 15:51Bir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi