28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 28 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 22,46 so‘mga arzonlab, 11 801,23 so‘mga tushdi.
• Yevro 59,25 so‘mga arzonlab, 13 737,81 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 3,01 so‘mga arzonlab, 136,73 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 89,62 so‘mga arzonlab, 16 024,89 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,3 so‘mga arzonlab, 74,02 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 51,63 so‘mga arzonlab, 14 654,45 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 3,32 so‘mga arzonlab, 1 756,00 so‘mga tushdi.
…