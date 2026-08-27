«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdi

·38·O‘zbekiston
«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdi

Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi tomonidan «O‘zbekiston — 2030» strategiyasining 2026 yil birinchi yarim yilligidagi ijrosi yakunlariga bag‘ishlangan monitoring natijalari e’lon qilindi. Mazkur jarayonda jami 72 ta tashkilotning 437 ta ko‘rsatkichi kuzatuvga olinib, ulardan 206 tasi bevosita baholandi.

O‘tkazilgan monitoring xulosalariga ko‘ra, ko‘rsatkichlarning sezilarli qismi ijobiy bajarilgan bo‘lsa-da, ayrim muhim yo‘nalishlarda jiddiy kechikishlar saqlanib qolmoqda.

Monitoring natijalari: Ranglar nimani ko‘rsatadi?

Baholash natijalariga ko‘ra, idoralarning hisobot davridagi faoliyati uchta asosiy toifaga ajratildi:

  • «Yashil» toifa: 162 ta ko‘rsatkich;

  • «Sariq» toifa: 35 ta ko‘rsatkich;

  • «Qizil» toifa: 9 ta ko‘rsatkich.

Eng ko‘p ortda qolish holatlari «Barqaror iqtisodiy o‘sish» yo‘nalishida kuzatilgan bo‘lib, umumiy «sariq» ko‘rsatkichlarning naq 60 foizi (21 ta ko‘rsatkich) aynan shu sohaga to‘g‘ri keldi. Mazkur yo‘nalish barcha sohalar orasida eng past natijani (70%) ko‘rsatdi.

Sakkizta idora «qizil» hududda

Strategiya ijrosi davomida sakkizta vazirlik va idora mas’ul bo‘lgan jami to‘qqizta ko‘rsatkich xavfli «qizil» toifaga kiritildi. Ushbu bandlar bo‘yicha bajarilish darajasi atigi 4 foizdan 69 foizgacha bo‘lgan oraliqni tashkil etgan.

Muammoli masalalarni bartaraf etish va ijroni jadallashtirish maqsadida Agentlik tomonidan quyidagi chora-tadbirlar belgilandi:

  • Kechikishlarning asosiy sabablarini chuqur tahlil qilish;

  • Qo‘shimcha resurslarni jalb etish;

  • Mas’ullar uchun aniq chora-tadbirlar rejalarini ishlab chiqish.

Mazkur monitoring ishlari to‘liq ravishda strategik rejalashtirish raqamli platformasi orqali 72 ta tashkilot kesimida amalga oshirilgani qayd etildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!Bugun, 16:39Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?Kecha, 18:44Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladiMustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladiKecha, 17:571 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi1 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadiKecha, 16:02Davlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiDavlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiKecha, 15:10Endi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinEndi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinKecha, 14:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi