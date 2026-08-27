«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdi
Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi tomonidan «O‘zbekiston — 2030» strategiyasining 2026 yil birinchi yarim yilligidagi ijrosi yakunlariga bag‘ishlangan monitoring natijalari e’lon qilindi. Mazkur jarayonda jami 72 ta tashkilotning 437 ta ko‘rsatkichi kuzatuvga olinib, ulardan 206 tasi bevosita baholandi.
O‘tkazilgan monitoring xulosalariga ko‘ra, ko‘rsatkichlarning sezilarli qismi ijobiy bajarilgan bo‘lsa-da, ayrim muhim yo‘nalishlarda jiddiy kechikishlar saqlanib qolmoqda.
Monitoring natijalari: Ranglar nimani ko‘rsatadi?
Baholash natijalariga ko‘ra, idoralarning hisobot davridagi faoliyati uchta asosiy toifaga ajratildi:
«Yashil» toifa: 162 ta ko‘rsatkich;
«Sariq» toifa: 35 ta ko‘rsatkich;
«Qizil» toifa: 9 ta ko‘rsatkich.
Eng ko‘p ortda qolish holatlari «Barqaror iqtisodiy o‘sish» yo‘nalishida kuzatilgan bo‘lib, umumiy «sariq» ko‘rsatkichlarning naq 60 foizi (21 ta ko‘rsatkich) aynan shu sohaga to‘g‘ri keldi. Mazkur yo‘nalish barcha sohalar orasida eng past natijani (70%) ko‘rsatdi.
Sakkizta idora «qizil» hududda
Strategiya ijrosi davomida sakkizta vazirlik va idora mas’ul bo‘lgan jami to‘qqizta ko‘rsatkich xavfli «qizil» toifaga kiritildi. Ushbu bandlar bo‘yicha bajarilish darajasi atigi 4 foizdan 69 foizgacha bo‘lgan oraliqni tashkil etgan.
Muammoli masalalarni bartaraf etish va ijroni jadallashtirish maqsadida Agentlik tomonidan quyidagi chora-tadbirlar belgilandi:
Kechikishlarning asosiy sabablarini chuqur tahlil qilish;
Qo‘shimcha resurslarni jalb etish;
Mas’ullar uchun aniq chora-tadbirlar rejalarini ishlab chiqish.
Mazkur monitoring ishlari to‘liq ravishda strategik rejalashtirish raqamli platformasi orqali 72 ta tashkilot kesimida amalga oshirilgani qayd etildi.
…