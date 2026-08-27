Dafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdi

·38·Dunyo
Dafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdi

2022 yil may oyida Janubiy Afrikada sodir bo‘lgan noodatiy voqea internetda katta shov-shuvga sabab bo‘lgan. Dafn marosimi vaqtida ruhoniy marhumning qiziga uning otasi tobuti qarshisida turmush qurishni taklif qilgan.

Marhumni so‘nggi yo‘lga kuzatish marosimi davom etayotgan paytda ruhoniy kutilmaganda marhumning qizi yoniga kelgan.

U qizga turmush qurishni taklif qilgan. Qiz esa taklifni qabul qilgan.

Eng ko‘pchilikni hayratga solgani — bunday taklif aynan otasining dafn marosimi paytida, tobut qarshisida bildirilganidir. Ruhoniyning aytishicha, u qizning otasidan ayrilgani sababli qattiq qayg‘udagi holatini ko‘rgan va unga og‘ir damda tasalli berishni istagan.

Biroq uning bu harakati jamoatchilik tomonidan bir xil qabul qilinmagan.

Voqea aks etgan tasvirlar internetda tarqalgach, ko‘plab foydalanuvchilar ruhoniyning harakatini g‘alati va vaziyatga mutlaqo nomunosib deb baholagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBugun, 15:30Sun’iy intellekt shifokorlarga miyadagi o‘smani muvaffaqiyatli olib tashlashda yordam berdiSun’iy intellekt shifokorlarga miyadagi o‘smani muvaffaqiyatli olib tashlashda yordam berdiBugun, 15:24Amiran Sardarov $3 mln yo'qotdi: Omadga tayyor bo'lmaslik qimmatga tushadiAmiran Sardarov $3 mln yo'qotdi: Omadga tayyor bo'lmaslik qimmatga tushadiBugun, 11:55Marek Yakubyakdan keskin bayonot: Kiyevga berilgan pullar siri ochildimi?Marek Yakubyakdan keskin bayonot: Kiyevga berilgan pullar siri ochildimi?Bugun, 07:20Urushdan kimlar boyimoqda? YEI yordamlari qanday qilib «pul yuvish»ga aylandi?Urushdan kimlar boyimoqda? YEI yordamlari qanday qilib «pul yuvish»ga aylandi?Bugun, 06:51Bolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBugun, 01:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi