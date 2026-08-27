Britaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchi
Tugʻilgan kun uchun oʻzingizga sovgʻa tanlash baʼzan eng toʻgʻri qaror boʻlishi mumkin. 28 yoshli Ris Aterton aynan shunday yoʻl tutib, oʻzining shaxsiy tugʻilgan kunida Toyota GR Supra 3.0 sportkarini xarid qildi. ixbt.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yigit bu xaridni uzoq oʻylamay, doʻstlarining taʼsiri ostida amalga oshirgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Risning aytishicha, uning ikki nafar yaqin oʻrtogʻida aynan shunday sportkar mavjud boʻlib, ularni koʻrgan zahoti oʻzida ham shunday transport vositasi boʻlishini istab qolgan. "Ularni koʻrib, menda ham albatta shunday mashina boʻlishi kerak, degan qarorga keldim", deydi Ris Aterton oʻz taassurotlari bilan boʻlishar ekan.
Tanlov va texnik xususiyatlarBoʻlajak egasini dastlab qoʻl uzatmali mexanik uzatmalar qutisi ham qiziqtirgan edi. Biroq u oxir-oqibat sakkiz bosqichli avtomat uzatmalar qutisi foydasiga qaror qabul qildi. Ris bu tanlovini quyidagicha izohlaydi: "Men rul ostidagi lepestoklarni yoqtiraman. Qolaversa, ikkilamchi bozorda avtomat uzatmali mashinalar mexanik versiyalarga qaraganda arzonroq turadi".
Hozirgi kunda avtomobil oʻzining zavod koʻrsatkichlari bilan ham yetarlicha dinamikaga ega. Biroq yigitning rejalari bundan ancha ulugʻvor boʻlib, mashinaning imkoniyatlarini yanada oshirishni maqsad qilgan.
Kelgusidagi ulkan rejalarRis Atertonning eng asosiy maqsadi — oddiy sportkardan chinakam yirtqich yasash. U oʻzining sevimli Toyota GR Supra modelini kelgusida naq 1000 ot kuchiga ega boʻlgan quvvat agregati bilan jihozlashni rejalashtirmoqda. Bunday ulkan oʻzgarishlar avtomobilning texnik imkoniyatlarini butunlay boshqa bosqichga olib chiqishi shubhasiz.
Garchi bu kabi modernizatsiya jarayoni katta moliyaviy xarajatlar va texnik qiyinchiliklarni talab etsa-da, avtoishqiboz oʻz maqsadidan qaytmoqchi emas. Hozircha sportkar oʻzining dastlabki holatida ekspluatatsiya qilinmoqda, biroq kelgusidagi tuning ishlari allaqachon loyiha bosqichida muhokama qilinmoqda.
…