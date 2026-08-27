Britaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchi

·2·Avto
Britaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchi

Tugʻilgan kun uchun oʻzingizga sovgʻa tanlash baʼzan eng toʻgʻri qaror boʻlishi mumkin. 28 yoshli Ris Aterton aynan shunday yoʻl tutib, oʻzining shaxsiy tugʻilgan kunida Toyota GR Supra 3.0 sportkarini xarid qildi. ixbt.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yigit bu xaridni uzoq oʻylamay, doʻstlarining taʼsiri ostida amalga oshirgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Risning aytishicha, uning ikki nafar yaqin oʻrtogʻida aynan shunday sportkar mavjud boʻlib, ularni koʻrgan zahoti oʻzida ham shunday transport vositasi boʻlishini istab qolgan. "Ularni koʻrib, menda ham albatta shunday mashina boʻlishi kerak, degan qarorga keldim", deydi Ris Aterton oʻz taassurotlari bilan boʻlishar ekan.

Tanlov va texnik xususiyatlar

Boʻlajak egasini dastlab qoʻl uzatmali mexanik uzatmalar qutisi ham qiziqtirgan edi. Biroq u oxir-oqibat sakkiz bosqichli avtomat uzatmalar qutisi foydasiga qaror qabul qildi. Ris bu tanlovini quyidagicha izohlaydi: "Men rul ostidagi lepestoklarni yoqtiraman. Qolaversa, ikkilamchi bozorda avtomat uzatmali mashinalar mexanik versiyalarga qaraganda arzonroq turadi".

Hozirgi kunda avtomobil oʻzining zavod koʻrsatkichlari bilan ham yetarlicha dinamikaga ega. Biroq yigitning rejalari bundan ancha ulugʻvor boʻlib, mashinaning imkoniyatlarini yanada oshirishni maqsad qilgan.

Kelgusidagi ulkan rejalar

Ris Atertonning eng asosiy maqsadi — oddiy sportkardan chinakam yirtqich yasash. U oʻzining sevimli Toyota GR Supra modelini kelgusida naq 1000 ot kuchiga ega boʻlgan quvvat agregati bilan jihozlashni rejalashtirmoqda. Bunday ulkan oʻzgarishlar avtomobilning texnik imkoniyatlarini butunlay boshqa bosqichga olib chiqishi shubhasiz.

Garchi bu kabi modernizatsiya jarayoni katta moliyaviy xarajatlar va texnik qiyinchiliklarni talab etsa-da, avtoishqiboz oʻz maqsadidan qaytmoqchi emas. Hozircha sportkar oʻzining dastlabki holatida ekspluatatsiya qilinmoqda, biroq kelgusidagi tuning ishlari allaqachon loyiha bosqichida muhokama qilinmoqda.

ToyotaToyota GR SupraTuningAvtomobillarAvtoyangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiRossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiBugun, 10:54Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadiHyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadiKecha, 16:53Yangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdiYangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdiKecha, 12:26BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)21.08, 18:30General Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqdaGeneral Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda21.08, 17:24Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaAvtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqda21.08, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi