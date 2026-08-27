Samsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellekt

·14·Texno
Samsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellekt

Samsung kompaniyasi Galaxy S26 flagmanlar oilasining eng hamyonbop vakili sanalgan Galaxy S26 FE smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oʻtmishdoshiga nisbatan bir qator sezilarli yaxshilanishlar, jumladan, zamonaviy 3 nanometrli protsessor va kengaytirilgan Galaxy AI imkoniyatlari bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur model Galaxy S26 oilasida qutidan chiqqan holda Android 17 va One UI 9 dasturiy taʼminotida ishlaydigan ilk qurilma boʻldi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi qimmatroq flagmanlarda debyut qilgan ilgʻor funksiyalarni ushbu hamyonbop modelga ham koʻchirgan boʻlib, bu foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha qulayliklar yaratadi.

Smartfon imkoniyatlari va texnik xususiyatlari

Qurilma 120 Hz kadrlar chastotasi va 1900 nit choʻqqi yorqinligiga ega 6,7 dyuymli OLED displey bilan taʼminlangan. Akkumulyator sigʻimi 4900 mA·ch ni tashkil etib, 45 W quvvatga ega tezkor simli hamda 15 W quvvatli simsiz quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Asosiy kamera bloki 50 megapikselli asosiy sensor, 3 karra optik va 30 karra kombinatsiyalangan zumni taqdim etuvchi 8 megapikselli telefoto modul hamda 12 megapikselli keng burchakli obyektivni oʻz ichiga oladi. Old kamera ham 12 megapikselli aniqlikdagi sensor bilan jihozlangan.

Sunʼiy intellekt va dasturiy taʼminot

Galaxy S26 FE modeli My FanCam funksiyasi orqali allaqachon suratga olingan videodagi tanlangan shaxsni avtomatik kuzatib borish va uni kadr markazida ushlab turish imkonini beradi. Horizon Lock esa smartfon 360 gradusga toʻliq aylanganda ham videotasvir gorizontini barqaror saqlaydi.

Shuningdek, Nightography tungi suratga olish rejimi takomillashtirildi va matnli buyruqlar asosida suratlarni tahrirlovchi Photo Assist funksiyasi qoʻshildi. Now Brief yordamchisi esa oddiy til orqali ovqatlanish, salomatlik yoki ob-havo boʻyicha maʼlumot vidjetlarini yaratishga yordam beradi.

Kompaniya ushbu model uchun yetti yil davomida yirik operatsion tizim yangilanishlari va xavfsizlik yamoqlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda. Xaridorlarga, qoʻshimcha ravishda, 5 TB bulutli xotiraga ega Google AI Pro xizmatining olti oylik obunasi taqdim etiladi.

Yangi Galaxy S26 FE uch xil rangda sotuvga chiqariladi. 128 GB xotiraga ega bazaviy versiyaning narxi 700 dollarni tashkil etib, sentyabr oyining boshida savdoga chiqishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy S26 FEGalaxy AIAndroid 17Smartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiBugun, 19:23Max messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqdaMax messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqdaBugun, 18:23Yandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiYandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiBugun, 17:58Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiBugun, 15:28Samsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqdaSamsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqdaBugun, 15:00Samsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiSamsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda