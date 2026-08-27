Samsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellekt
Samsung kompaniyasi Galaxy S26 flagmanlar oilasining eng hamyonbop vakili sanalgan Galaxy S26 FE smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oʻtmishdoshiga nisbatan bir qator sezilarli yaxshilanishlar, jumladan, zamonaviy 3 nanometrli protsessor va kengaytirilgan Galaxy AI imkoniyatlari bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur model Galaxy S26 oilasida qutidan chiqqan holda Android 17 va One UI 9 dasturiy taʼminotida ishlaydigan ilk qurilma boʻldi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi qimmatroq flagmanlarda debyut qilgan ilgʻor funksiyalarni ushbu hamyonbop modelga ham koʻchirgan boʻlib, bu foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha qulayliklar yaratadi.
Smartfon imkoniyatlari va texnik xususiyatlariQurilma 120 Hz kadrlar chastotasi va 1900 nit choʻqqi yorqinligiga ega 6,7 dyuymli OLED displey bilan taʼminlangan. Akkumulyator sigʻimi 4900 mA·ch ni tashkil etib, 45 W quvvatga ega tezkor simli hamda 15 W quvvatli simsiz quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Asosiy kamera bloki 50 megapikselli asosiy sensor, 3 karra optik va 30 karra kombinatsiyalangan zumni taqdim etuvchi 8 megapikselli telefoto modul hamda 12 megapikselli keng burchakli obyektivni oʻz ichiga oladi. Old kamera ham 12 megapikselli aniqlikdagi sensor bilan jihozlangan.
Sunʼiy intellekt va dasturiy taʼminotGalaxy S26 FE modeli My FanCam funksiyasi orqali allaqachon suratga olingan videodagi tanlangan shaxsni avtomatik kuzatib borish va uni kadr markazida ushlab turish imkonini beradi. Horizon Lock esa smartfon 360 gradusga toʻliq aylanganda ham videotasvir gorizontini barqaror saqlaydi.
Shuningdek, Nightography tungi suratga olish rejimi takomillashtirildi va matnli buyruqlar asosida suratlarni tahrirlovchi Photo Assist funksiyasi qoʻshildi. Now Brief yordamchisi esa oddiy til orqali ovqatlanish, salomatlik yoki ob-havo boʻyicha maʼlumot vidjetlarini yaratishga yordam beradi.
Kompaniya ushbu model uchun yetti yil davomida yirik operatsion tizim yangilanishlari va xavfsizlik yamoqlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda. Xaridorlarga, qoʻshimcha ravishda, 5 TB bulutli xotiraga ega Google AI Pro xizmatining olti oylik obunasi taqdim etiladi.
Yangi Galaxy S26 FE uch xil rangda sotuvga chiqariladi. 128 GB xotiraga ega bazaviy versiyaning narxi 700 dollarni tashkil etib, sentyabr oyining boshida savdoga chiqishi kutilmoqda.
…