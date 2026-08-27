Max messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqda
Apple foydalanuvchilari orasida Max messenjerining veb-versiyasidan faol foydalanish koʻrsatkichi sezilarli darajada oshdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, 10 milliondan ortiq iPhone va iPad egalari mazkur xizmatni oʻz qurilmalarining asosiy ekraniga qoʻshib olishgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya matbuot xizmatining maʼlumotiga koʻra, Max messenjerining Apple qurilmalaridagi faol foydalanuvchilarining yarmidan koʻpi bildirishnomalarni yoqib qoʻyishgan. Bu esa xabarlar va qoʻngʻiroqlar haqida oʻz vaqtida xabardor boʻlish imkonini beradi.
Veb-versiya imkoniyatlariMazkur veb-format foydalanuvchilarga xizmatning soʻnggi yangilanishlaridan toʻlaqonli foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Xususan, ular orasida ommaviy kanallar, hikoyalar va nashrlarga izoh qoldirish funksiyalari mavjud.
Max ilovasini qurilmaning bosh ekraniga oʻrnatish jarayoni bir nechta sodda qadamlardan iborat:
- Safari brauzeri orqali web.max.ru saytini ochish
- «Ulashish» tugmasini bosib, «Koʻproq koʻrsatish» boʻlimini tanlash
- «Bosh ekranga qoʻshish» bandini tanlab, amalni tasdiqlash
Qulay integratsiya va auditoriyaBildirishnoma ustiga bosilganda, iPhone qurilmasi oldindan oʻrnatilgan Max ilovasini ochadi. Agar ilova mavjud boʻlmasa, tizim avtomatik ravishda messenjerning veb-versiyasiga oʻtadi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning avgust oyi holatiga koʻra Max platformasining umumiy auditoriyasi 130 milliondan oshgan. Hozirda xizmat doirasida chatlar, audio va videoqoʻngʻiroqlar, ovozli xabarlar, yirik fayllarni uzatish hamda pul oʻtkazmalari muvaffaqiyatli ishlab turibdi. Shuningdek, axborot kanallari, mini-ilovalar va chat-botlar faol rivojlantirilmoqda.
…