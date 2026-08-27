Max messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqda

·15·Texno
Max messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqda

Apple foydalanuvchilari orasida Max messenjerining veb-versiyasidan faol foydalanish koʻrsatkichi sezilarli darajada oshdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, 10 milliondan ortiq iPhone va iPad egalari mazkur xizmatni oʻz qurilmalarining asosiy ekraniga qoʻshib olishgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya matbuot xizmatining maʼlumotiga koʻra, Max messenjerining Apple qurilmalaridagi faol foydalanuvchilarining yarmidan koʻpi bildirishnomalarni yoqib qoʻyishgan. Bu esa xabarlar va qoʻngʻiroqlar haqida oʻz vaqtida xabardor boʻlish imkonini beradi.

Veb-versiya imkoniyatlari

Mazkur veb-format foydalanuvchilarga xizmatning soʻnggi yangilanishlaridan toʻlaqonli foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Xususan, ular orasida ommaviy kanallar, hikoyalar va nashrlarga izoh qoldirish funksiyalari mavjud.

Max ilovasini qurilmaning bosh ekraniga oʻrnatish jarayoni bir nechta sodda qadamlardan iborat:

  • Safari brauzeri orqali web.max.ru saytini ochish
  • «Ulashish» tugmasini bosib, «Koʻproq koʻrsatish» boʻlimini tanlash
  • «Bosh ekranga qoʻshish» bandini tanlab, amalni tasdiqlash
Belgilangan harakatlardan soʻng piktogramma paydo boʻladi. Shundan soʻng foydalanuvchi oʻz akkauntiga kirib, bildirishnomalar yuborilishiga ruxsat berishi kerak boʻladi.

Qulay integratsiya va auditoriya

Bildirishnoma ustiga bosilganda, iPhone qurilmasi oldindan oʻrnatilgan Max ilovasini ochadi. Agar ilova mavjud boʻlmasa, tizim avtomatik ravishda messenjerning veb-versiyasiga oʻtadi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning avgust oyi holatiga koʻra Max platformasining umumiy auditoriyasi 130 milliondan oshgan. Hozirda xizmat doirasida chatlar, audio va videoqoʻngʻiroqlar, ovozli xabarlar, yirik fayllarni uzatish hamda pul oʻtkazmalari muvaffaqiyatli ishlab turibdi. Shuningdek, axborot kanallari, mini-ilovalar va chat-botlar faol rivojlantirilmoqda.

MaxAppleiPhoneIPadTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiBugun, 19:23Samsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektSamsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektBugun, 19:00Yandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiYandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiBugun, 17:58Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiBugun, 15:28Samsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqdaSamsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqdaBugun, 15:00Samsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiSamsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda