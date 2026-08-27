Angliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindi

·42·Sport
Angliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindi

Angliyada nufuzi jihatidan muhim sanalgan Liga kubogining 3-bosqichiga qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tdi. Mazkur bosqichdan e’tiboran yangi mavsumda Angliya sharafini yevrokuboklarda himoya qilayotgan barcha top-klublar ham sovrin uchun kurashga rasman qo‘shildi.

Qur’a natijalari muxlislarga haqiqiy sensatsion juftliklarni tuhfa etdi — bosqichning markaziy va eng shov-shuvli bahsi sifatida «Liverpul» — «Tottenhem» to‘qnashuvi qayd etildi.

Grandlar kimga qarshi? Muhim to‘qnashuvlar

Premer-liga yetakchilari uchun 3-bosqich turli darajadagi sinovlarni tayyorlab qo‘ydi:

  • «Manchester Yunayted» — «Brayton»: Mankunianliklar o‘z maydonida xavfli va hujumkor «Brayton»ni qabul qiladi;

  • «Manchester Siti» — «Norvich»: Amaldagi chempionlar quyi liga vakiliga qarshi bahs olib boradi;

  • «Ipsvich» — «Arsenal»: Mikel Arteta shogirdlari safarda sinovdan o‘tadi;

  • «Chelsi»ning holati: «Aristokratlar» «Lids»ga qarshi o‘ynash huquqini qo‘lga kiritish uchun dastlab qoldirilgan o‘yinda «Luton» to‘sig‘idan o‘tishi talab etiladi.

Liga Kubogi 3-bosqichining to‘liq qur’a natijalari:

  • «Kristal Pelas» — «Midlsbro»

  • «Manchester Yunayted» — «Brayton»

  • «Manchester Siti» — «Norvich»

  • «Sanderlend» — «Xall»

  • «Ipsvich» — «Arsenal»

  • «Koventri» — «Aston Villa»

  • «Bornmut» — «Linkoln»

  • «Liverpul» — «Tottenhem»

  • «Chelsi» / «Luton» — «Lids»

  • «Milluoll» — «Nyukasl»

  • «Flitvud» — «Sheffild Yunayted»

  • «Everton» — «Vulverxempton»

  • «Leyton Oriyent» — «Bredford»

  • «Riding» — «Brentford»

  • «Piterboro» — «Barnsli»

  • «Vest Xem» — «Fulxem» / «Uimbldon»

O‘yinlar qachon bo‘lib o‘tadi?

Liga kubogining 3-bosqich bellashuvlari kuzgi tig‘iz taqvim doirasida — 7 va 14 sentyabrdan boshlanadigan ikki haftalik muddat ichida o‘tkazilishi belgilangan.

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» sharafini himoya qilib, mazkur turnirda bosh sovrin — Angliya Liga kubogini boshi uzra baland ko‘targan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdiOktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdiBugun, 15:38Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Bugun, 14:17Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Bugun, 14:06Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Bugun, 12:02«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!Bugun, 11:45«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladiBugun, 11:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)