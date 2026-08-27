Angliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindi
Angliyada nufuzi jihatidan muhim sanalgan Liga kubogining 3-bosqichiga qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tdi. Mazkur bosqichdan e’tiboran yangi mavsumda Angliya sharafini yevrokuboklarda himoya qilayotgan barcha top-klublar ham sovrin uchun kurashga rasman qo‘shildi.
Qur’a natijalari muxlislarga haqiqiy sensatsion juftliklarni tuhfa etdi — bosqichning markaziy va eng shov-shuvli bahsi sifatida «Liverpul» — «Tottenhem» to‘qnashuvi qayd etildi.
Grandlar kimga qarshi? Muhim to‘qnashuvlar
Premer-liga yetakchilari uchun 3-bosqich turli darajadagi sinovlarni tayyorlab qo‘ydi:
«Manchester Yunayted» — «Brayton»: Mankunianliklar o‘z maydonida xavfli va hujumkor «Brayton»ni qabul qiladi;
«Manchester Siti» — «Norvich»: Amaldagi chempionlar quyi liga vakiliga qarshi bahs olib boradi;
«Ipsvich» — «Arsenal»: Mikel Arteta shogirdlari safarda sinovdan o‘tadi;
«Chelsi»ning holati: «Aristokratlar» «Lids»ga qarshi o‘ynash huquqini qo‘lga kiritish uchun dastlab qoldirilgan o‘yinda «Luton» to‘sig‘idan o‘tishi talab etiladi.
Liga Kubogi 3-bosqichining to‘liq qur’a natijalari:
«Kristal Pelas» — «Midlsbro»
«Manchester Yunayted» — «Brayton»
«Manchester Siti» — «Norvich»
«Sanderlend» — «Xall»
«Ipsvich» — «Arsenal»
«Koventri» — «Aston Villa»
«Bornmut» — «Linkoln»
«Liverpul» — «Tottenhem»
«Chelsi» / «Luton» — «Lids»
«Milluoll» — «Nyukasl»
«Flitvud» — «Sheffild Yunayted»
«Everton» — «Vulverxempton»
«Leyton Oriyent» — «Bredford»
«Riding» — «Brentford»
«Piterboro» — «Barnsli»
«Vest Xem» — «Fulxem» / «Uimbldon»
O‘yinlar qachon bo‘lib o‘tadi?
Liga kubogining 3-bosqich bellashuvlari kuzgi tig‘iz taqvim doirasida — 7 va 14 sentyabrdan boshlanadigan ikki haftalik muddat ichida o‘tkazilishi belgilangan.
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» sharafini himoya qilib, mazkur turnirda bosh sovrin — Angliya Liga kubogini boshi uzra baland ko‘targan edi.
…