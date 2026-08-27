Yandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdi
Moskvada «Beri zaryad» quvvatlash stansiyalari tarmogʻi smartfoni butunlay oʻchib qolgan foydalanuvchilar uchun ijara shartlarini tubdan oʻzgartirdi. Endilikda bunday qurilmalardan maxsus ilovaga kirmasdan ham foydalanish imkoniyati yaratildi, bu esa favqulodda vaziyatlarda qolgan fuqarolar uchun katta qulaylik tugʻdiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, poytaxtdagi 5 mingdan ortiq stansiyalarga maxsus oʻrnatilgan kabellar qoʻshildi. Ular orqali smartfonni besh daqiqa davomida bepul quvvatlantirish mumkin boʻlib, bu qurilmani yoqib, ilova orqali ijara rasmiylashtirish uchun toʻliq yetarli hisoblanadi.
Bank terminallari va garov tizimiShuningdek, yana 300 ga yaqin stansiyalar bank terminallari bilan jihozlandi. Ularning yordamida umuman smartfoni ishlamaydigan mijozlar ham quvvatlagich olishi mumkin — buning uchun shunchaki bank kartasini terminalga tekkizishning oʻzi kifoya qiladi.
Karta orqali vaqtinchalik 770 rubl miqdorida garov puli yechib olinadi. Powerbank qaytarib berilgandan soʻng esa xizmat haqi ayrilib, qolgan mablagʻ egasining kartasiga toʻliq qaytariladi.
Tarmoqning kengayish rejalariMazkur yangilanish hozirning oʻzida Moskva tarmogʻining yarmidan koʻprogʻini tashkil etuvchi 5,3 mingdan ziyod stansiyalarni qamrab ulgurdi. Bunday nuqtalar, xususan, poytaxt aeroportlari, temiryoʻl vokzallari va yirik savdo markazlarida oʻrnatilgan.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, kelgusida ushbu oʻzgarishlar Moskvadagi barcha 10 mingdan ortiq xizmat stansiyalarini qamrab olishi rejalashtirilgan. Oxirgi bir yil ichida Rossiyada «Beri zaryad» tarmogʻi 60 foizga oʻsib, 60 mingdan ortiq nuqtadan oshib ketdi.
Hozirgi kunda ushbu servis mamlakatning 200 dan ortiq yirik shaharlari va 800 ta aholi punktlarida faoliyat yuritmoqda. Foydalanuvchilar quvvatlash moslamasini bir stansiyadan olib, istalgan boshqa nuqtada, jumladan, boshqa shaharda ham qiyinchiliksiz qaytarib berishlari mumkin.
…