Yandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdi

·6·Texno
Yandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdi

Moskvada «Beri zaryad» quvvatlash stansiyalari tarmogʻi smartfoni butunlay oʻchib qolgan foydalanuvchilar uchun ijara shartlarini tubdan oʻzgartirdi. Endilikda bunday qurilmalardan maxsus ilovaga kirmasdan ham foydalanish imkoniyati yaratildi, bu esa favqulodda vaziyatlarda qolgan fuqarolar uchun katta qulaylik tugʻdiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, poytaxtdagi 5 mingdan ortiq stansiyalarga maxsus oʻrnatilgan kabellar qoʻshildi. Ular orqali smartfonni besh daqiqa davomida bepul quvvatlantirish mumkin boʻlib, bu qurilmani yoqib, ilova orqali ijara rasmiylashtirish uchun toʻliq yetarli hisoblanadi.

Bank terminallari va garov tizimi

Shuningdek, yana 300 ga yaqin stansiyalar bank terminallari bilan jihozlandi. Ularning yordamida umuman smartfoni ishlamaydigan mijozlar ham quvvatlagich olishi mumkin — buning uchun shunchaki bank kartasini terminalga tekkizishning oʻzi kifoya qiladi.

Karta orqali vaqtinchalik 770 rubl miqdorida garov puli yechib olinadi. Powerbank qaytarib berilgandan soʻng esa xizmat haqi ayrilib, qolgan mablagʻ egasining kartasiga toʻliq qaytariladi.

Tarmoqning kengayish rejalari

Mazkur yangilanish hozirning oʻzida Moskva tarmogʻining yarmidan koʻprogʻini tashkil etuvchi 5,3 mingdan ziyod stansiyalarni qamrab ulgurdi. Bunday nuqtalar, xususan, poytaxt aeroportlari, temiryoʻl vokzallari va yirik savdo markazlarida oʻrnatilgan.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, kelgusida ushbu oʻzgarishlar Moskvadagi barcha 10 mingdan ortiq xizmat stansiyalarini qamrab olishi rejalashtirilgan. Oxirgi bir yil ichida Rossiyada «Beri zaryad» tarmogʻi 60 foizga oʻsib, 60 mingdan ortiq nuqtadan oshib ketdi.

Hozirgi kunda ushbu servis mamlakatning 200 dan ortiq yirik shaharlari va 800 ta aholi punktlarida faoliyat yuritmoqda. Foydalanuvchilar quvvatlash moslamasini bir stansiyadan olib, istalgan boshqa nuqtada, jumladan, boshqa shaharda ham qiyinchiliksiz qaytarib berishlari mumkin.

YandeksdagiBeri zaryadPowerbankTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiBugun, 15:28Samsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqdaSamsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqdaBugun, 15:00Samsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiSamsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiBugun, 09:56Apple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiApple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiBugun, 02:58Google Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiGoogle Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiBugun, 02:20Olimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiOlimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiBugun, 01:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda