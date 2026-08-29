AQSHda “Qiyomat kuni” eskadrilyasi ish boshladi

·11·Dunyo
AQSHda “Qiyomat kuni” eskadrilyasi ish boshladi

AQSH Harbiy-havo kuchlari Vashington yaqinidagi Endryus aviabazasida yangi 5-vertolyot eskadrilyasini rasman faollashtirdi. Bo‘linma mamlakat rahbariyati va yuqori martabali amaldorlarni favqulodda vaziyatlarda xavfsiz hududlarga olib chiqish hamda hukumat faoliyatining uzluksizligini ta’minlash bilan bog‘liq missiyalarda ishtirok etadi. Bu haqda Air Force xabar berdi.

Yangi eskadrilya 27 avgust kuni tashkil etildi. Bu Endryus aviabazasida so‘nggi 60 yil ichida birinchi marta yangi AQSH Harbiy-havo kuchlari vertolyot eskadrilyasi faollashtirilganini anglatadi.

5-eskadrilya kelgusida HH-60W Jolly Green II vertolyotlarini qabul qiladi. AQSH Harbiy-havo kuchlari Endryus bazasidagi eskirgan 26 ta UH-1N Huey vertolyotini shuncha miqdordagi yangi HH-60W mashinalariga almashtirishni rejalashtirmoqda.

Ushbu vertolyotlar Vashington va Milliy poytaxt mintaqasida inqirozli vaziyatlarda AQSH rahbariyati uchun tezkor choralar ko‘rish, yuqori martabali fuqarolik va harbiy amaldorlarni tashish hamda hukumatning uzluksiz faoliyatini ta’minlashga xizmat qiladi.

Yangi HH-60W vertolyotlari tezlik, parvoz masofasi va yuk ko‘tarish imkoniyatlari bo‘yicha hozirgi UH-1N mashinalaridan ustun. Ularning dastlabki operativ tayyorgarligiga 2029 yilda, to‘liq operativ tayyorgarligiga esa 2030 yilda erishish rejalashtirilgan.

O‘tish davrida 5-vertolyot eskadrilyasi va amaldagi 1-vertolyot eskadrilyasi parallel faoliyat yuritadi. 1-eskadrilya yangi HH-60W vertolyotlariga o‘tish jarayonida UH-1N mashinalari bilan muhim missiyalarni davom ettiradi.

OAVda yangi bo‘linma favqulodda vaziyatlarda yuqori martabali amaldorlarni evakuatsiya qilish va hukumat faoliyati uzluksizligini ta’minlash vazifalari sababli “Qiyomat kuni” eskadrilyasi sifatida tilga olinmoqda. Biroq bu uning rasmiy nomi emas. Rasmiy nomi — 5th Helicopter Squadron.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Venesuela bilan «tarixdagi eng yirik» kelishuvni e’lon qildiTramp Venesuela bilan «tarixdagi eng yirik» kelishuvni e’lon qildiBugun, 12:46"Bunday odamlarga rahm-shafqat bo‘lmaydi." Sadir Japarov "xalq dushmanlari"ni jazolashga chaqirdi"Bunday odamlarga rahm-shafqat bo‘lmaydi." Sadir Japarov "xalq dushmanlari"ni jazolashga chaqirdiBugun, 12:39Istanbulda ikki tramvay to‘qnashdiIstanbulda ikki tramvay to‘qnashdiBugun, 11:1215 yoshli qiz 20 kun davomida ichagida igna bilan yashadi15 yoshli qiz 20 kun davomida ichagida igna bilan yashadiBugun, 10:57«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!Bugun, 10:0629 ta barmoqli mushuk jahon rekordini o‘rnatdi29 ta barmoqli mushuk jahon rekordini o‘rnatdiKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi